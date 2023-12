Poslední výzva pro cestující do play off LM. Manchesteru může být málo i skalp Bayernu

Poslední výzva pro cestující do play off LM. Manchesteru může být málo i skalp Bayernu

Fotbalová Liga mistrů uzavře tento týden svou skupinovou fázi. Večer se rozhodne o zbývajících dvou osmifinalistech ve skupinách A a C. Trápícímu se Manchesteru United nemusí stačit k postupu do play off ani domácí výhra nad Bayernem Mnichov. Benfica Lisabon s Davidem Juráskem (23) a Union Berlín s dalším reprezentantem Alexem Králem (25) zabojují alespoň o třetí místo, zaručující účast v jarní fázi Evropské ligy.

Manchesterský celek je před šestým kolem poslední v tabulce skupiny A s pouhými čtyřmi body. FC Kodaň, přemožitel pražské Sparty z předkola, i Galatasaray Istanbul mají před vzájemným soubojem v Dánsku pět bodů. Jistý vítěz "áčka" Bayern získal 13 bodů.

United tak potřebují k postupu vítězství a současně remízu Kodaně s Galatasarayem. Bayern však ve skupině Ligy mistrů neprohrál rekordních 39 zápasů po sobě od porážky 0:3 s Paris St. Germain v září 2017. "Nikdy neřeším možné negativní scénáře, myslíme pozitivně. Víme, že musíme vyhrát, abychom zůstali v Evropě. S tím se také na utkání připravujeme. Věříme si, že můžeme uspět," citoval trenéra United Erika ten Haga web UEFA.com.

Manchester United a Bayern v sobotu v lize schytaly nečekané debakly. Rudí ďáblové doma podlehli Bournemouthu 0:3, bavorský gigant prohrál ve Frankfurtu dokonce 1:5.

Neapol a Bragu čeká přímý souboj o druhé postupové místo ve skupině C za stoprocentním Realem Madrid. Držitelé italského titulu mají na portugalského rivala tříbodový náskok, navíc úvodní utkání v Braze ovládli 2:1. "Postoupit bude těžké. Neapol je těžký soupeř, ale my si chceme zachovat tvář a v Itálii zvítězit. Bude to zápas buď, anebo," prohlásil křídelník Bragy Álvaro Djaló.

Pokud Union v Berlíně zvítězí nad Realem a Braga podlehne Neapoli, obsadí německý nováček třetí místo. "Co může být lepší, než nastoupit proti Realu Madrid před 70 tisíci fanoušky na Olympiastadionu? Musíme udělat maximum a pokusit se postoupit do Evropské ligy," řekl záložník Unionu Robin Gosens.

Další jistí účastníci osmifinále Inter a San Sebastian si v Miláně zahrají o první místo ve skupině D. Oba týmy mají na kontě 11 bodů, úvodní duel ve Španělsku skončil výsledkem 1:1.

Poslední Benfica se představí v Salcburku, na nějž ztrácí tři body. Rakouský celek zápas v Lisabonu vyhrál 2:0, Benfica má na kontě jediný bod. Ten získala minule za domácí remízu 3:3 s Interem Milán, nad nímž po poločase vedla 3:0. "Poslední zápas byl odraz naší sezony v Lize mistrů. Máme maličkou šanci se dostat do Evropské ligy, což je náš cíl. Pokusíme se v Salcburku navázat na první poločas s Interem," řekl záložník Joao Mário, jenž proti Nerazzurri zaznamenal hattrick.

Jistý vítěz skupiny B Arsenal uzavře základní fázi na stadionu PSV Eindhoven, který už má zaručený postup z druhé pozice. Pokud ve druhém utkání "béčka" Lens doma neprohraje s FC Sevilla, obsadí třetí místo.

Další zápasy Ligy mistrů