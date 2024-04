Sabitzer po postupu BVB do semifinále LM: Nepřestávali jsme bojovat, věřili jsme tomu

Když bylo konečně po všem, vrhl se Marcel Sabitzer (30) po břiše na mokrý trávník. Mats Hummels k němu okamžitě přiběhl, sedl si na něj a radostně mu bubnoval rukama na ramena. "Neuvěřitelná jízda na horské dráze plná emocí," prohlásil Rakušan, který zažil nezapomenutelný večer v evropských pohárech – vyvrcholením byl večírek v šatně Borussie Dortmund.

Když si Sabitzer ve třetí minutě zápasu zděšeně položil ruce na obličej, o hrdinský příběh se opravdu nejednalo - nejraději by zmizel a už se nikdy neobjevil. Jak mohl v tak důležitém utkání z pouhých pěti metrů promarnit obrovskou šanci ke skórování?

Na to se rakouský reprezentant ptal sám sebe, jeho spoluhráči a 80 tisíc fanoušků v divokém čtvrtfinále Ligy mistrů proti Atlétiku Madrid. "Nepřestávali jsme bojovat, věřili jsme tomu," řekl později Sabitzer. Julian Brandt, který po utkání hrdě držel v ruce malou trofej pro hráče zápasu, prohlásil, že ji podle něj měl dostat Sabitzer za svůj fantastický výkon.

Protože když Dortmund ve druhém poločase promarnil dvougólový náskok a Atlético z ničeho nic srovnalo na 2:2, třicetiletý hráč skutečně zapnul. Niclas Füllkrug využil jeho křížný centr a perfektní hlavičkou poslal BVB do vedení 3:2. Jen o tři munuty později sám Sabitzer z hranice pokutového území vstřelil rozhodující gól. Už tak bouřícímu stadionu nic nebránilo, aby se dostal do varu.

"Co na to říct?" zeptal se se smíchem jeho trenér Edin Terzič: "Neuvěřitelný gól. Úžasný!" Také Hans-Joachim Watzke se rozplýval nad "SABIGOALEM", jak ho ve vlasti nazval rakouský deník: "Už v posledních zápasech ukazoval náznaky, teď to ještě zdokonalil. Ale právě proto jsme ho přivedli."

Statistiky hráče. Opta by Stats Perform

Po náročném adaptačním období je bývalý hráč Bayernu v nejdůležitější fázi sezony v nejlepší formě. V ligovém utkání na hřišti Borussie Mönchengladbach vstřelil dva góly, chaos kolem jeho již proměněné, ale následně odvolané penalty systémem VAR, mu navíc zabránil oslavit hattrick.

A teď tohle! "MAR-VELOUS," jásal anglický bulvární deník The Sun v narážce na jeho křestní jméno, a ne bez pointy: "Bývalý propadák Manchesteru United táhne německý klub do semifinále."

Propadák? To je dávno pryč. Sabitzerova "obrovská kvalita" by měla BVB v příštích týdnech pomoci hned dvakrát: Na jedné straně cestou do finále ve Wembley, na straně druhé v boji o opětovný postup do Ligy mistrů.