Odvety čtvrtfinále LM nabídly 11 gólů, dva dal Mbappé. Dál jdou po obratech PSG a Dortmund

Od příchodu katarských šejků k Eiffelově věži prošlo PSG v Lize mistrů pouze dvakrát za brány čtvrtfinále. Od sezony 2020/2021 je postup mezi elitní čtyřku milionářské soutěže pro Pařížany tvrdým oříškem. Ten však Kylian Mbappé (25) a spol. rozlouskli navzdory porážce z Parku Princů (1:2) v Barceloně (4:1), kterou srazila červená karta Ronalda Arauja (25). Výhodnější pozici nevyužil ani druhý španělský tým. Dortmund totiž v domácím pekle rozstřílel Atlético 4:2 a stejně jako PSG po obratu postoupil do semifinále milionářské soutěže.

Přestože francouzský mistr vlétl do utkání s velkou vervou, jako první se ve 12. minutě prosadili poctivě bránící Blaugranas. Mladíček Lamine Yamal se šikovně prosmýkl do vápna soupeře a předložil míč Raphinhovi, jenž ho doklepl do odkryté sítě. Bezradně působící hosté zaměstnali Marca-Andrého ter Stegena až ve 28. minutě, kdy Němec vytáhl přízemní pokus Mbappého.

Krátce nato Barceloně výrazně ztížil situaci Araújo, který jako poslední bránící hráč fauloval unikajícího Bradleyho Barcolu a viděl červenou kartu. Početní výhody Pařížané využili v závěru první půle. Přesný pas aktivního Barcoly si v šestnáctce našel Ousmane Dembélé a suverénní ranou pod břevno nedal gólmanovi šanci.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Domácí vstoupili do druhého dějství velmi pasivně, čehož hráči PSG brzy využili ke srovnání celkového skóre dvojzápasu. V 54. minutě se totiž ter Stegen marně natahoval po perfektní Vitinhově ráně zpoza pokutového území. S bleskovou odpovědí málem přispěchal Ilkay Gündogan, který orazítkoval levou tyč.

Pak už ale opět úřadovali hosté, když Joao Cancelo poslal špatně načasovaným skluzem k zemi ve vlastním vápně Dembélého a nařízenou penaltu v 61. minutě bezpečně proměnil Mbappé. Přes evidentní snahu Katalánců vrátit se do hry, pojistil těsně před koncem postup Les Parisiens z dorážky opět Mbappé.

Kylian Mbappé se dvakrát prosadil. Opta by Stats Perform / PSG

PSG se tak podařilo zvrátit nepříznivě se vyvíjející dvojutkání a vydřelo ve Španělsku postup. Jeho dalším soupeřem bude německý Dortmund.

I bez zdravotně indisponovaného útočníka Sébastiana Hallera mohl tým z Německa skórovat už ve třetí minutě. Sabitzer si však dal na čas se zpracováním přihrávky, a proto jeho pokusu dokázal zabránit jeden z obránců hostujícího celku. Po odehrané čvrthodině se odhodlal Julian Brandt ke střele z úhlu, s níž neměl Jan Oblak výraznější problém.

Podobná situace se opakovala ve 34. minutě, kdy si slovinský gólman vybral slabší chvilku a na ránu Brandta z téměř stejné pozice si sice sáhl, avšak i přesto balon skončil za jeho zády. Ian Maatsen o pět minut později po vzoru svého spoluhráče vypálil opět z levé strany z úhlu, čímž zařídil dvoubrankové vedení klubu z Vestfálska ještě před odchodem do kabin.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Die Schwarzgelben na povedený závěr první půle navázat nedokázali. Už ve 49. minutě musel lovit Gregor Kobel míč ze své sítě poté, co ho Mats Hummels překvapil výraznou tečí hlavičky Maria Hermosa. Atlético dále předvádělo lepší výkon ve srovnání s úvodním dějstvím a odměnou mu bylo srovnání skóre v 64. minutě. Po zmatku a několika střelách v pokutovém území BVB se míč odrazil k Angelu Correovi, jenž se s ničím nepáral a vypálil přesně pod břevno.

Domácí tým však tyto branky nepoložily, během následujících 10 minut se totiž dokázal prosadit hned dvakrát. V prvním případě Niclas Füllkrug hlavičkoval přesně do pravé tyče, od níž se balon odrazil za Oblakova záda, v tom druhém nenašel hostující gólman odpověď na přízemní pokus Marcela Sabitzera.

Odkud Borussia střílela na branku Atlétika? Opta by Stats Perform / BVB

Dortmund tak zvládl domácí odvetu na výbornou a oslavil druhý postup do semifinále v tomto století. Jeho první duel je na programu na přelomu dubna a května.

Program Ligy mistrů