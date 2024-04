Xavi po zápase s PSG ostře zkritizoval sudího. Byl slabý a hodně vidět, přidal se Poborský

Zklamaný a také pořádně naštvaný. Trenér Xavi (44) se loučil v Barceloně s Ligou mistrů v emocích. Po závěrečném hvizdu odvetného čtvrtfinále Champions League, které katalánský klub prohrál s PSG 1:4 a byl vyřazen, kouč vyrazil směrem k sudímu Kovácsovi. Chtěl si s ním vedení zápasu vyříkat. "Je to škoda, že pro nás Liga mistrů skončila kvůli chybám rozhodčího. Jeho výkon byl katastrofální," postěžoval si známý trenér, který viděl během zápasu červenou kartu.

Barcelona vyhrála první duel na půdě soupeře 3:2 a také v odvetě se ujala vedení. Všechno vypadalo slibně, jenže po vyloučení Ronalda Araúja začalo být s Katalánci zle. Následně musel z lavičky i sám Xavi poté, co v emocích kopl do panelů, které byly u vstupu na hřiště. Navztekaný byl kvůli výrokům rumunského sudího. "Rozhodčí byl strašně vidět. A když je rozhodčí vidět, tak je to vždycky špatně," ohodnotil výkon arbitra Karel Poborský, legendární záložník a expert ve studiu Premier Sport 2. "Tady sudí bojoval se všemi až do konce," dodal.

Sudí rozdal pět žlutých karet pro Barcelonu, čtyři pro PSG. Žlutilo se třeba i v sedmé minutě nastavení. "To je nesmysl, v podstatě bylo už po zápase. Nastavil sedm minut a pak dál přidával. Rozdával žluté karty, jednou tahal už červenou, ale pak si uvědomil, že už by to bylo moc. Podle mě byl rozhodčí slabý na takhle těžký zápas," dodal Poborský.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

"Xaviho naštval odpískaný zákrok, který ani nebyl faul. Ale samozřejmě si nemůže dovolit nakopnout bannery okolo kameramana, ale chápu jeho frustraci," poznamenal druhý z expertů Zdeněk Folprecht s tím, že červená karta pro trenéra byla oprávněná. "Ještě mohl kopnout čtvrtého rozhodčího, ale to by bylo horší," zavtipkoval Poborský.

"Rozhodčí byl hodně špatný. Řekl jsem mu, že jeho výkon byl katastrofální. O rozhodčích mluvím nerad, ale je nutné říct, že tohle mělo jednoznačný vliv na celou sezonu," řekl Xavi pro Movistar Plus na adresu rumunského sudího Istvána Kovácse.

Xavi měl k sudímu celou řadu výhrad, po červené kartě skončil na tribuně. Jeho tým prohrál první zápas od chvíle, co oznámil, že po sezoně v klubu skončí. Moc se chtěl rozloučit úspěchem. V ligové soutěži je ale Barcelona druhá s velkou ztrátou na Real, proto viděl velké šance právě v Lize mistrů.