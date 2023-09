Tonali před emotivním návratem na San Siro: Nevím, komu bude táta fandit. Možná remíze?

Záložník Newcastlu United Sandro Tonali (23) přiznal, že úterní utkání Ligy mistrů na hřišti AC Milán bude z jeho strany plné emocí. Italský záložník se totiž na San Siro vrací poprvé od svého červencového odchodu z Rossoneri.

Italský reprezentant se stal jednou z nejvýraznějších letních posil Newcastlu, který se po dvacetileté absenci vrací mezi evropskou smetánku.

Tonali před velmi sledovaným duelu skupiny F přiznal, že v zápase s klubem, kterému fandí, bude mít zvláštní pocit. Jakmile se však ozve poprvé píšťalka, nebude mít žádný problém: "Jsou to těžké emoce, které nejsou ve fotbale běžné. Jsou výjimečné a budu si je pamatovat navždy. Je to tým, kterému fandím, a tým, který mi dal šanci uspět. Věci se úplně změnily. Jsem tady jako soupeř, musím to zvládnout, ale nebude to problém."

V pondělí s ním prý emoce ještě necloumaly. "Myslím, že emoce zítra pocítím na devadesát procent. Dnes je to jen na deset," řekl středopolař novinářům a dodal: "Už jsem se stihl potkat s některými lidmi, s nimiž jsem byl v kontaktu."

Dilema bude v hledišti řešit spíše jeho otec, který je vášnivým fanouškem AC Milán. "Nevím, komu bude fandit. Nechci mu lézt do hlavy. Doufám, že mě podpoří, ale je velmi těžké změnit názor fanouška na jeho tým," měl pochopení Tonali a snažil se najít řešení: "Myslím, že bude podporovat Milán a bude podporovat i mě. Možná bude chtít remízu?"

Slova chvály ke svému svěřenci měl i manažer Newcastlu Eddie Howe. "Mám ho jako člověka opravdu rád. Ke své hře přistupuje vážně, což se mi líbí. Je to vůdčí osobnost. Jsem nadšený z toho, čím pro nás může být a to teď i v budoucnu," řekl Angličan o Tonalim.

Člena italské reprezentace nadšeně přivítala i italská média, která se ho na sledovaný přestup do Premier League vyptávala. "Vzpomínám si, že k přestupu došlo v době, kdy se hrálo Euro do 21 let. Všechno se odehrálo tak rychle," zavzpomínal středopolař Magpies.

Tonali je dle svých slov z přestupu na sever Anglie nadšený: "Poznal jsem skvělý tým a báječný kádr. Jsou připraveni přivítat kohokoli a uvědomil jsem si, že lidé v Newcastlu to, co dělají, opravdu milují. Za ty dva měsíce jsem viděl, jak celý tým pracuje nonstop, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu na tréninkovém hřišti."

Straky doletěly se zpožděním

Přílet Newcastlu do Milána se kvůli špatnému počasí opozdil, letadlo totiž nemohlo odstartovat podle plánu. Straky však pozdní přílet nerozhodil.

Manažer Eddie Howe nad nepříjemnostmi pouze pokrčil rameny a prohlásil, že je hrdý na to, že vede klub zpět mezi evropskou elitu. To se zdálo nepravděpodobné, dokud Newcastle před dvěma lety nekoupili saúdskoarabští majitelé.

"Nikdy jsem nebyl ani na zápase Ligy mistrů. Vždycky jsem byl příliš zaneprázdněn prací," prozradil Howe, před jehož týmem stojí nelehký úkol – dostat se ze skupiny, kde jsou vedle milánského AC ještě Paris Saint Germain a Borussia Dortmund.

"Pro všechny z nás to bude okamžik, na který můžeme být po tak dlouhé době mimo hru (Ligu mistrů) hrdí. Musíme se předvést v tom nejlepším světle. Chceme být velmi konkurenceschopní. Chceme ukázat náš styl hry. V první řadě musí být v naší hře soutěživost," burcoval Angličan.