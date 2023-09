Derby Week: Dva symboly izraelského sportu, ale střet dvou světů v Tel Avivu

Hapoel a Maccabi – to jsou dva pojmy, které se vybaví každému fotbalovému fanouškovi v asociaci s izraelským fotbalem. Není divu. Klubů s jedním, nebo druhým názvem najdeme v Izraeli stovky. Mnoho celků s pojmenováním Maccabi existuje i v různých koutech světa v rámci židovské diaspory. Obě slova a kluby, které je reprezentují, jsou velvyslanci izraelského fotbalu ve světě. Už podle významu obou termínů je však jasné, že budou jejich nositelé v mnoha ohledech odlišní. A přesně takovým případem je derby o Tel Aviv.

Maccabi – symbol židovského národa a kultury

"Makabejští" (Maccabi), nástupci Judy Makabejského, byli hrdinové židovských válek z 2. století před naším letopočtem. Jsou biblickým symbolem židovského národa. Předchůdce klubu Maccabi Tel Aviv vznikl v roce 1906, tedy v době, kdy neexistoval ještě ani stát Izrael, a dokonce ani město Tel Aviv.

Tel Aviv, dnes půlmilionové město a centrum největší izraelské aglomerace, byl založen roku 1909 židovskými přistěhovalci na předměstí tou dobou převážně arabského starobylého přístavního města Jaffa. Právě Jaffa byla původním domovem fotbalového celku Maccabi. V roce 1922 se Maccabi Tel Aviv stalo prvním židovským klubem, který se zapojil do místní fotbalové soutěže, která v té době byla složena z arabských týmů. Židovský odkaz a sionistickou myšlenku kromě názvu symbolizuje i znak celku – ten má podobu Davidovy hvězdy. Klubovými barvami jsou žlutá a modrá.

Rozvoj sportu v nově vznikajícím státu?

Sionismus byl ideový směr, který vznikl v 2. polovině 19. století mezi evropskými Židy. Hnutí bylo založeno na biblické myšlence spočívající v přesídlení Židů do země izraelské a, podobně jako v případě jiných evropských národů v té době, také na ideologii utváření národních států. Jméno Izrael již přes 3000 let v běžném i náboženském slova smyslu označuje jak židovský národ, tak zemi izraelskou. Biblický židovský národ je známý jako "synové Izraele" nebo Izraelité.

Tato představa sionistů začala být realizována po 1. světové válce, kdy v důsledku rozpadu Osmanské říše vznikl na území dnešního Izraele a Palestiny "Britský mandát Palestina." Proti narůstající migraci Židů protestovalo arabské obyvatelstvo. Dalším důležitým bodem ve vývoji tohoto národnostně, nábožensky a politicky neuvěřitelně složitého území byl rok 1947, kdy se Organizace spojených národů zasadila o rozdělení Mandátu Palestina na dva státy – židovský a arabský. Izrael vyhlásil roku 1948 nezávislost, následovala válka, ve které Izrael pod své území zahrnul i část palestinského teritoria. Zbytek, který po válce zabral Egypt s Jordánskem, pak Izrael okupuje od roku 1967.

Spor o území mezi Židy a Araby pokračoval a trvá i nadále. Územími, která si nárokují Palestinci, a na kterých vyhlásili svůj Stát Palestina, jsou Pásmo Gaza a Západní břeh Jordánu, ale ani toto kompromisní dělení by neuspokojilo mnoho lidí na obou stranách. Tento historický exkurz jen dokresluje situaci a stav území, ve kterém se formovaly dva velmi úspěšné izraelské kluby z jednoho města. V Tel Avivu kromě Maccabi vznikl i klub Hapoel.

Hapoel – klub pracujícího izraelského lidu

V rámci nově se formující společnosti Židů, kteří se přistěhovali do dnešního Izraele, aby tam utvořili svůj nový národní stát, vznikala řada hnutí a uskupení různého názorového přesvědčení. Jedním takovým, který bojoval za práva "pracujícího lidu", bylo celonárodní sportovní sdružení Hapoel. Vzniklo pod hlavičkou organizace Histadrut – odborového hnutí, které vyznávalo levicové hodnoty, představovalo takzvaný dělnický sionismus. Hapoel znamená v hebrejštině "dělník" či "pracovník". V roce 1923 byl založen Hapoel v Tel Avivu. Klubovou barvou je červená a bílá, ve znaku je kromě postavy dělníka typická symbolika dělnického lidu a komunismu – srp a kladivo.

Maccabi versus Hapoel ve společnosti

Fanoušci Hapoelu jsou i v současnosti známí jako přívrženci levicových až krajně levicových hodnot. I nadřazená odborářská organizace Histadrut má v dnešním Izraeli stále na 800 tisíc členů. Hapoel Tel Aviv vyjádřil apolitičnost – což je v moderní době (pochopitelným) trendem sportovních klubů všude po světě – až na konci 90. let, kdy padl do rukou soukromých majitelů. Náklonnost k politickým uskupením v klubu, respektive mezi jeho fanoušky, však přetrvává. Ultras Hapoelu často mávají vlajkami s tvářemi Che Guevary, Karla Marxe apod., stejně jako s transparenty nesoucími hesla typu "Proletáři všech zemí, spojte se!" Uskupení radikálních fanoušků sympatizuje s "antifa" chuligánskými frakcemi dalších klubů, jako je například hamburské FC St. Pauli.

Rivalita mezi Maccabi a Hapoelem z Tel Avivu tedy spočívá v odlišném založení fanouškovské základny. Zatímco Maccabi Tel Aviv je považován za klub střední a vyšší třídy bohatších židovských rodin, za Hapoelem stojí příznivci z řad dělnické třídy.

Maccabi versus Hapoel ve fotbale

Maccabi Tel Aviv i Hapoel Tel Aviv patří mezi trojici nejlepších izraelských klubů. Maccabi je s počtem 23 titulů dokonce vůbec nejlepší. Na druhém místě je Maccabi Haifa (15). Hapoel je v historických tabulkách třetí – mistrovský titul slavil 13krát (v 15 případech skončil druhý). Spolu se zmíněným Maccabi Haifa a s Beitarem Jeruzalém tvoří oba rivalové z Tel Avivu takzvanou Velkou čtyřku izraelského fotbalu. Oba telavivské kluby hrály v první lize před i po získání izraelské nezávislosti. Maccabi v nejvyšší soutěži nechyběl v historii dokonce ani jednou. V případě Hapoelu existují jen dvě druholigové sezony (1989/1990 a 2017/2018), kdy však pokaždé hned postoupil zpět mezi elitu.

Maccabi Tel Aviv a Hapoel navíc vyhrály i celou řadu domácích pohárů (v Izraeli se hraje běžný národní pohár, superpohár nebo třeba Toto Cup – pohárová soutěž, ve které soupeří pouze kluby ze dvou nejvyšších ligových soutěží). Účasti sbírají i v evropských pohárech (oba městští rivalové si v poměrně nedávné době zahráli i základní skupinu Ligy mistrů).

Derby o Tel Aviv na hřišti

Maccabi a Hapoel sdílí v Tel Avivu společný stadion Bloomfield. Pro oba největší týmy ve městě je domovem už od 60. let, kdy byl otevřen. Od té doby se dočkal mnoha rekonstrukcí a renovací. Aktuálně tato aréna pojme bezmála 30 tisíc diváků.

V celkové bilanci Derby o Tel Aviv mírně vévodí Maccabi. Od roku 1931 má Maccabi na svém kontě 65 vítězství, Hapoel vyhrál 55 duelů a 62 klání skončilo nerozhodně. V poslední době jsou však výsledky derby zcela jednoznačně na straně Maccabi. Hořkost porážky od úhlavního rivala Žlutomodří nepoznali už dlouhých 25 zápasů! Hapoel naposledy slavil výhru v derby v dubnu 2014.

Atmosféra na derby bývá vypjatá. Jednou, v listopadu 2014, byl zápas přerušen, a následně dokonce zcela zrušen a kontumován. Důvodem byl útok domácího příznivce Hapoelu na největší hvězdu Maccabi, izraelského střelce, ale zároveň odchovance Hapoelu, Erana Zahaviho (který aktuálně v Maccabi na sklonku své kariéry působí znovu). Incident nakonec skončil hromadnou invazí diváků na hrací plochu a velkou rvačkou přímo na hřišti.

Maccabi je v derby neporaženo téměř 10 let. Dočká se Hapoel na 26. pokus skalpu odvěkého rivala? Derby o Tel Aviv sledujte na Livesportu. Hraje se v úterý 26. září.

Další derby týdne

pátek 22. září

Francie – Ligue 1

AS Monaco vs. OGC Nice

Derby de la cote d’Azur (Derby Azurového pobřeží)

Derby Azurového pobřeží mezi Monakem a Nice je v rámci francouzské Ligue 1 soubojem dvou geograficky nejbližších rivalů. V lize (a to i z dlouhodobého hlediska) není žádné městské derby. Aktuálně jde navíc o souboj 1. (Monako) a 3. (Nice) týmu tabulky.

sobota 23. září

Indonésie – Liga 1

Persebaya Surabaya vs. Arema FC

Derbi Super Jawa Timur (Super derby východní Jávy)

Derby mezi Persebayou Surabaya a Aremou se odehraje téměř přesně rok poté, co v rámci něho došlo k obrovské tragédii. Při vzájemném utkání 1. října 2022 v Malangu – městě, kde sídlí Arema FC – při nepokojích mezi diváky a následné tlačenici přišlo o život 135 lidí.

Rakousko – ÖFB Cup (pohár)

Austria Salcburk vs. Red Bull Salcburk

Salzburger Derby (Salcburské derby)

V rámci Rakouského poháru dojde na městské derby o Salcburk. Rakouský obr Red Bull se utká s trpasličím sousedem Austrií, která aktuálně hraje 3. ligu (Regionalliga Salzburg). Z původní Austrie klub Red Bull vzniknul. Austria byla poté znovu založena věrnými fanoušky.

USA – Major League Soccer

D.C. United vs. New York Red Bulls

Atlantic Cup

Lepší z obou tradičních rivalů ze severovýchodu USA – New York Red Bulls a D.C. United – ze vzájemných soubojů během sezony na konci ročníku získává trofej – Atlantic Cup. Newyorčani mají v aktuální sezoně zatím navrch. Poslední zápas Red Bulls vyhráli 1:0.

Mexiko – Liga MX

Tigres de la UANL vs. CF Monterrey

Clásico del Norte ("Clásico" severu)

Rivalita mezi Tigres a CF Monterrey z velké metropolitní oblasti Monterrey je největší derby v rámci severní části Mexika. Oba kluby jsou nejsilnějšími týmy široko daleko. Vzájemná bilance je neuvěřitelně vyrovnaná – 47 zápasů vyhráli Tigres, 44 Monterrey a 40 utkání skončilo nerozhodně.

neděle 24. září

Anglie – Premier League

Arsenal FC vs. Tottenham Hotspur

North London derby (Severolondýnské derby)

Arsenal a Tottenham sídlí jen 6 km od sebe. Sousedy ale nebyly odjakživa. Arsenal byl založen ve čtvrti Woolwich v jižní části anglické metropole, na sever Londýna se přištěhoval v roce 1913.

Francie – Ligue 1

FC Méty vs. RC Štrasburk Alsace

Derby de l’Est (Derby východu)

Méty a Štrasburk jsou hlavními městy dvou francouzských departmentů v severovýchodní části Francie – Méty departmentu Moselle, Štrasburk departmentu Alsasko. V "Derby východu" má lepší historickou bilanci FC Méty (51 výher, 35 proher, 36 remíz).

Francie – Ligue 1

Paris Saint-Germain vs. Olympique Marseille

Le classique ("Klasika")

Souboj mezi Paris Saint-Germain a Olympique Marseille není derby v pravém (geografickém) slova smyslu, obě města jsou od sebe vzdálena 750 km (vzdušnou čarou 660 km), ale rivalita mezi nimi je obrovská. Jde o bitvu dvou největších klubů ze dvou největších měst – o bitvu "severu proti jihu".

Nizozemsko – Eredivisie

AFC Ajax Amsterdam vs. Feyenoord Rotterdam

De Klassieker ("Klasika")

Fotbalová "Klasika" je na programu i v rámci nizozemské Eredivisie. Utká se historicky nejlepší tým země podle počtu titulů AFC Ajax (36 triumfů) z hlavního města Amsterdamu se třetím nejúspěšnějším celkem a úřadujícím mistrem Feyenoordem (16 titulů) z přístavního Rotterdamu.

Česko – Fortuna liga

Slavia Praha vs. Sparta Praha

Derby pražských S

Dva historicky nejlepší kluby Česka – Slavia a Sparta – sídlí každý na jednom ze břehů řeky Vltavy, která protéká Prahou. První derby se odehrálo roku 1896 na Císařské louce, ostrově na řece Vltavě. Nyní je na programu Derby pražských S již s pořadovým číslem 308.

Belgie – Jupiler Pro League

Anderlecht vs. Club Bruggy

Topper ("Topový zápas")

Rivalita mezi bruselským Anderlechtem a Clubem Bruggy je největším zápasem belgického fotbalu především pro Vlámy, nizozemsky/vlámsky hovořící belgický národ. Proto je v nizozemštině (vlámština je jen dialektem v rámci nizozemštiny) označován jako Topper nebo De Klassieker ("Klasika").

Belgie – Jupiler Pro League

KRC Genk vs. Sint-Truiden

Limburg derby (Limburské derby)

Derby mezi KRC Genk a klubem Sint-Truiden je lokální rivalitou dvou měst v Limbursku, vlámské provincii na východě Belgie. Lepším celkem je KRC Genk. Velké jméno má hlavně díky své akademii, která vychovala hráče, jako jsou Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois nebo Leandro Trossard.

Švédsko – Allsvenskan

AIK Stockholm vs. Djurgardens IF

Tvillingderbyt (Derby dvojčat)

AIK Stockholm a Djurgardens jsou městskými rivaly z hlavního města Švédska. Oba kluby byly založeny v centru Stockholmu v roce 1891 a to pouhý měsíc po sobě (starší je AIK). Proto je rivalita mezi kluby označována jako "Derby dvojčat." Oba kluby vyhrály shodně 12 švédských titulů.

Dánsko – Superligaen

Brondby IF vs. FC Kodaň

Slaget om Kobenhavn (Bitva o Kodaň)

Dvěma největšími kluby v hlavním městě Dánska, Kodani, jsou Brondby IF a FC Kodaň. Brondby IF byl založen v roce 1964 a sídlí ve městě Brondbyvester patřícího do aglomerace Kodaně. FC Kodaň je klubem přímo z centra dánské metropole.

Španělsko – La Liga

Atlético Madrid vs. Real Madrid

El derbi Madrileno (Madridské derby)

Madridské derby je v očích fotbalové veřejnosti možná ve stínu rivality mezi Realem a Barcelonou v rámci El Clásika. Je to ale jediné derby, ve kterém se hrálo o velkou evropskou trofej, a to hned třikrát (finále Ligy mistrů 2014 a 2016 – obě vyhrál Real, Superpohár UEFA 2018 – vyhrálo Atlético).

pondělí 25. září

Řecko – Super League

Panathinaikos FC vs. AEK Atény

Athenian derby (Aténské derby)

Fotbalisté AEK Atény zažívají náročný a doslova "anglický" týden. Minulý víkend AEK remizoval s Olympiakosem (1:1) a hned v příštím kole jde do boje proti Panathinaikosu. V týdnu orámovaném dvěma Aténskými derby navíc AEK čeká souboj na půdě silného Brightonu v rámci Evropské ligy.

Irsko – Premier Division

Bohemian FC vs. Shelbourne FC

Northside derby (Derby o sever Dublinu)

Stadiony klubů Bohemian FC a Shelbourne FC leží jen 2 km od sebe. Oba účinkující Severodublinského derby patří mezi historicky nejúspěšnější irské celky. Rivalita mezi nimi dosáhla maxima na začátku 21. století, kdy během 6 sezon v řadě vyhrál titul jeden nebo druhý z lokálních soupeřů.

úterý 26. září

Švýcarsko – Super League

FC Curych vs. Grasshopper Curych

Zürcher Derby (Curyšské derby)

Curych je největší město Švýcarska. V celé jeho aglomeraci sídlí 1,8 milionu obyvatel, a také dva velké fotbalové kluby. Grasshopper Curych je klub s nejvíce švýcarskými tituly na kontě, získal jich 27. FC Curych vyhrál ligu 13krát. Oba týmy sdílí společný stadion Letzigrund pro více než 26 tisíc diváků.

středa 27. září

Srbsko – Super liga

Partizan Bělehrad vs. Crvena Zvezda Bělehrad

Večiti derbi (Věčné derby)

Partizan a Crvena Zvezda, dva kluby z Bělehradu, hlavního města Srbska, patří mezi neúspěšnější kluby v rámci celé bývalé Jugoslávie. Crvena Zvezda má na kontě 34 mistrovských titulů (včetně 19 jugoslávských). Partizan vyhrál ligu v 27 ročnících (11krát v jugoslávské éře).

Polsko – Puchar Polski (pohár)

GKS Katowice vs. Górnik Zabrze

Slaski Klasyk (Slezská klasika)

Górnik Zabrze ve Velkém slezském derby v pátek porazil Ruch Chorzów. A příští týden ho čeká další lokální rival. V rámci národního poháru se utká s druholigovým GKS Katowice. Loňský souboj ve stejné soutěži vyhrál Górnik 2:1. Oba góly vstřelil Lucas Podolski, největší hvězda týmu Górniku Zabrze.