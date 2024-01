Poločas hrůzy a střelecké procitnutí Terriera vrátily Lyon do sestupových vod

Rennes v předehrávce 19. kole Ligue 1 uspělo v Lyonu výsledkem 3:2 a upevnilo si pozici ve středu tabulky. Osud utkání zpečetil už první poločas, ve kterém si připsal dvě premiérové branky ligového ročníku bývalý hráč domácího celku Martin Terrier. O třetí zásah se postaral teprve 18letý Désiré Doué, jenž výborný výkon ozdobil rovněž asistencí. Děti, jak se Lyonským přezdívá, tak na vzestup formy v podobě série tří výher navázaly již druhou porážkou v řadě a opět se propadly na sestupové příčky.

Vydařená úvodní půle týmu z Bretaně přinesla první zásah ve 22. minutě. Désiré Doué obral u půlicí čáry o míč jednoho z domácích hráčů a následným průnikovým pasem oslovil nabíhajícího Terriera. Bývalý útočník Lyonu využil rozhozené defenzivy soupeře, šikovně pronikl do šestnáctky a povedenou akci zakončil nekompromisní ranou na bližší tyč.

Ve 36. minutě přidal Doué k asistenci také přesnou trefu, když zpoza vápna vyslal nechytatelný projektil do podobného místa jako chvíli předtím jeho o osm let starší kolega. Potřetí kapituloval Anthony Lopes v závěru poločasu poté, co Terrier po perfektně zahraném rohovém kopu pohodlně doklepl balon do prázdné brány.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perfom

Rennes ve druhém dějství rezignovalo na ofenzivu a v zataženém bloku odráželo útoky Les Gones. První trhlinu dostal tento plán v 60. minutě, kdy dobíhající Henrique Silva propasíroval do brány zpětnou přihrávku Ainsleyho Maitland-Nilese. O dramatický závěr se v 78. minutě zasloužil Alexandre Lacazette, na jehož přízemní pokus z ostrého úhlu Steve Mandanda nereagoval. Víc už se ale domácím nepodařilo.

Tabulka Ligue 1