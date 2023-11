Trenér Grosso končí v Lyonu po sedmi zápasech, tým dočasně převezme vedoucí akademie

Olympique Lyon ukončil smlouvy s trenérem Fabiem Grossem (46) a jeho asistenty Raffaelem Longem, Francescem Vaccariellem, Vittoriem Carellem a Maurem Carrettou. Klub to na svém webu odůvodnil řadou neuspokojivých výkonů. Tým se v současné době nachází na 18. místě Ligue 1. Lyon zároveň ve vyjádření uvedl, že provede hlubší analýzu současných neúspěchů.

Grosso teprve v září vystřídal na lavičce trápícího se francouzského velkoklubu Laurenta Blanca, ale nebyl schopen zvrátit sérii špatných výsledků. Na rozhodnutí týkající se jeho odvolání, které se událo ve čtvrtek ráno, se podle L'Équipe podíleli americký majitel OL John Textor a nový sportovní ředitel David Friio.

S Blancem zažil tým nejhorší start do sezony v historii, když z prvních čtyř zápasů získal pouze jeden bod. Pod Grosovým vedením se pak Lyon trápil i nadále a po dvanácti zápasech se nachází na dně Ligue 1 s pouhými sedmi body.

Vedení Lyonu se tak rozhodlo s Grossem rozvázat smlouvu a ukončit jeho krátké působení v klubu, které trvalo pouhých sedm zápasů. Během nich Grosso dosáhl alespoň prvního ligového vítězství v sezoně proti Stade Rennes, po němž však před reprezentační přestávkou následovala porážka s Lille.

Lyon se nachází na samém chvostu Ligue One. Livesport

Dokud Lyon nenajde nového manažera, ujme se role trenéra A-týmu vedoucí klubové akademie Pierre Sage za asistence kouče výběru do 19 let Jérémieho Brécheta, Jeana-Francoise Vullieze a trenéra brankářů Rémyho Vercoutrea. S touto sestavou se počítá minimálně do sobotního utkání s RC Lens. Podle informací RMC Sport patří mezi potenciální kandidáty na uvolněný trenérský post Bruno Génésio, Jorge Sampaoli a Igor Tudor.

Grossovo působení v Lyonu významně poznamenal také zápas s Olympique Marseille, kdy fanoušci soupeře zaútočili kameny na autobus hráčů Lyonu a 46letý trenér utrpěl zranění v obličeji.