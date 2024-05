MS v hokeji ONLINE, den dvanáctý: Švédové opět řádili v oslabení, Fiala se vykoupil dvěma body

Skupinová fáze světového šampionátu má za sebou poslední část, ve které se rozhodlo o dvojicích pro čtvrteční čtvrtfinále. Po porážce 3:4 v prodloužení s Kanadou čekal český výběr na výsledky dalších utkání, které určily, že příštím soupeřem výběru Radima Rulíka bude tým USA. Zápas se odehraje v pražské O2 areně ve čtvrtek od 20:20. Snadné to nebude mít ani Slovensko, které narazí na Kanadu. Sledujte speciál Livesport Zpráv, který mapuje dění na MS 2024 v Praze a Ostravě.

22:55 – Švýcarští hokejisté porazili na mistrovství světa v Praze Finsko 3:1 a posunuli se v konečné tabulce základní skupiny A na druhé místo před český tým. Přesto se budou muset ke čtvrtečnímu čtvrtfinále proti Německu stěhovat do Ostravy, protože výběr pořádající země zůstává na souboj se Spojenými státy americkými i ze třetí pozice v O2 areně. Finové měli už odpoledne jasno, že také pocestují k duelu s vítězem skupiny B Švédskem. Více informací najdete v článku.

Statistiky zápasu Enetpulse

22:42 – Švédové nad Slovenskem vyhráli 6:1 a jako třetí tým (třikrát se to povedlo Rusku a jednou Kanadě) od zavedení současného formátu mistrovství světa v roce 2012 neztratili ve skupině ani bod. Pátou branku vstřelili v oslabení a potvrdili svou skvělou bilanci při hře ve čtyřech. V 15 početních nevýhodách ani jednou neinkasovali a vstřelili v nich už čtyři branky.

Sestřih utkání Švédsko – Slovensko. Livesport

22:40 – Čtvrtfinálové dvojice pro čtvrteční utkání mistrovství světa jsou jasné. Česko se utká s USA, Švédsko v severském derby s Finskem, Slovensko vyzve Kanadu a Švýcarsko zase Německo. Více informací v článku.

21:48 – Slovensku vůbec nevyšla druhá třetina zápasu se Švédskem. Po 40 minutách svěřenci Craiga Ramsayho prohrávají 0:4, a to i díky tomuto neskutečnému zásahu Erika Karlssona.

21:47 – Kevin Fiala kvůli faulu kolenem nedohrál zápas proti Kanadě, proti Finům už ale opět dělá to, co mu jde nejlépe. Sbírá body. Ve druhé třetině se podepsal pod obě branky Švýcarska a pomohl k vedení 2:1 po 40 minutách.

21:03 – Problém pro Slovenský národní tým? Jeden z klíčových útočníků výběru Craiga Ramsayho Martin Pospíšil v polovině první třetiny zápasu se Švédskem nekontrolovaně narazil do mantinelu a nepříjemně si přimáčkl levou ruku.

20:54 – Kanadský útočník Dylan Cozens dvěma góly řídil výhru nad českým národním týmem a s osmi góly se posunul do čela tabulky střelců. Po zápase si pochavaloval atmosféru v pražské O2 aréně. "Nejlepší kulisa, před kterou jsem hrál," zmínil.

20:46 – Čeští hokejisté v základní skupině ani jednou neprohráli v základní hrací době a do čtvrtfinále jdou i přes prohru s Kanadou 3:4 v prodloužení v dobrém rozpoložení. "Ve čtvrtfinále se nebojíme nikoho," shodují se Martin Nečas a Lukáš Dostál.

20:01 – David Pastrňák přišel na přestávkový rozhovor před reportérku České televize bez bruslí. Důvod? Lakonický. "Mám strašně malé brusle, hodně to bolí, chodidla jsou v nich nasoukané, a tak si je sundávám po každé třetině, aby se mi ulevilo.“

19:11 – Hokejisté Spojených států amerických porazili Lotyšsko 6:3 a do čtvrtfinále postoupili z druhého místa. Lotyšsko skončilo páté, ve vyřazovací části bude chybět a neobhájí bronzové medaile. Čtyřmi body za dvě branky a dvě asistence se na výhře Američanů podílel útočník Cole Caufield.

Sestřih utkání Lotyšsko – USA. Livesport

18:35 – Dvěma slepenými góly zdramatizovali zápas také čeští hokejisté. Národní tým proti Kanadě při risku bez brankáře smazal manko 1:3 a dovedl zápas do prodloužení. V něm Kanada udeřila v oslabení a zajistila si první místo ve skupině. Jejím dalším soupeřem bude Slovensko.

Sestřih utkání Kanada – Česko. Livesport

18:26 – Lotyši v úvodu třetí třetiny dostali gól na 1:4, dvěma zásahy během minuty a 16 sekund se ale postarali o napínavý závěr zápasu proti USA.

16:47 – Pouhých 83 sekund stačilo týmu USA k otevření skóre proti Lotyšsku. Na střeleckou listinu se zapsal kapitán Brady Tkachuk.

15:17 – Atraktivní bitvu českého týmu s Kanadou si nenechal v Praze ujít ani legendární fotbalový brankář Petr Čech.

15:10 – Posily z Bostonu David Pastrňák a Pavel Zacha nastoupí dnes proti Kanadě v prvním útoku s Romanem Červenkou. V brance bude Lukáš Dostál. Ve druhé formaci se sejdou Palát, Sedlák a Kaše, ve třetí Kubalík, Kämpf a Nečas a ve čtvrté se mezi Flekem a Beránkem představí Tomášek. Místo v sestavě nezbylo na Matěje Stránského, jenž je třináctým útočníkem, a Daniela Voženílka s Jáchymem Kondelíkem, kteří usedli na tribunu.

14:56 – Německý tým se nenechal zaskočit, porazil Francii 6:3 a vyhrál popáté na turnaji. Dva góly a asistenci si připsal Wojciech Stachowiak.

Stachowiak proti Francii zazářil. Enetpulse

14:35 – Rakousko překvapivě nestačilo na sestupující Velkou Británii, prohrálo 2:4 a je jasné, že do čtvrtfinále už nemůže postoupit. Navíc to znamená, že je známá první čtvrtfinálová dvojice, první tým skupiny B Švédsko narazí na čtvrtý tým skupiny A Finsko.

13:41 – Takovouhle parádu předvedl v zápase proti Velké Británii rakouský brankář David Kickert, který držel naděje svého týmu na výhru.

13:18 – Na letošním mistrovství světa zůstávají neporažené jen dva týmy: Kanada a Švédsko. Zámořští obhájci zlata darovali jeden bod Rakušanům, v kláních se silnými celky jako Finsko a Švýcarsko ovšem uspěli naplno. Českému týmu navíc v posledních třech vzájemných duelech na velkých akcích povolili vždy pouze jediný gól. A favoritem budou i tentokrát. Mají vůbec Tavares a spol. nějaké slabiny? ANALÝZA dnešního soupeře Česka v článku.

12:20 – Je tu poslední den skupinové fáze turnaje, tak jdeme na to!

10:29 – Čerstvé posily českého týmu David Pastrňák s Pavlem Zachou nastoupí do dnešního utkání proti Kanadě v jedné formaci. Kdo je doplní, trenéři tají. Na přesilové hry by měli nastupovat s Romanem Červenkou, se kterým absolvovali celý dnešní krátký trénink. Více v článku.

09:50 – Za český národní tým si zahrál na třech mistrovstvích světa i jedné olympiádě, aktuální světový šampionát však sleduje ze svého druhého domova v Edmontonu. Ladislav Šmíd (38) ale i na dálku cítí, že hokejový turnaj, který hostí Praha a Ostrava, má neuvěřitelnou atmosféru. Pro Livesport Zprávy okomentoval, jak je MS vnímané v Kanadě a co čeká od úterního souboje s výběrem kolébky hokeje. Více v článku.

09:35 – Ostrá premiéra v českém národním týmu čeká proti Kanadě na útočníka Pavla Zachu. Vybral si pro ní číslo 14.

07:27 – Los základních skupin nemohl mít z pohledu českých fanoušků větší smysl pro drama. Pastrňák a spol. se totiž odpoledne postaví v závěrečném duelu povinné fáze proti obhájcům zlata z Kanady, v prestižní bitvě dvou těžkých vah navíc bude v banku první místo ve skupině. Půjde o to, kdo bude mít ve čtvrtfinále schůdnějšího soupeře. A premiéru na turnaji si odbudou očekávaní tahouni ofenzivy David Pastrňák a Pavel Zacha. Více v článku.

06:10 – V úterý vyvrcholí skupinová fáze světového šampionátu a v naprostém klidu do ní mohou jít pouze Švédové, kteří na turnaji ještě neztratili ani bod a před posledním zápasem se Slovenskem mají jistotu prvního místa ve skupině B. O poznání více práce s postupem do čtvrfinále budou mít Finové, kteří budou na dálku soupeřit s největším překvapením turnaje – Rakouskem. Češi v O2 areně vyzvou od 16:20 Kanadu a v případě vítězství mohou svou skupinu vyhrát.

Preview zápasu Kanada – Česko. Livesport CZ + SK

06:00 – Možná tomu mnozí fanoušci uvěří až ve chvíli, kdy v úterý odpoledne skutečně uvidí Pavla Zachu na ledě v dresu reprezentace v zápase mistrovství světa proti Kanadě. Vždyť už tolikrát doufali, že talentem obdařeného útočníka s neobyčejnou cestou do elitního hokeje spatří bít se za Česko a… pokaždé zůstali zklamaní. Tentokrát by to už však mělo opravdu vyjít, elitní centr Bostonu se v pondělí po poledni přidal v dějišti šampionátu k týmu. Více informací najdete v článku.