Marseille se nesmí k incidentu otáčet zády, tvrdí Aulas. Odsoudil i vlastní fanoušky

Novodobá éra Lyonu byla vždycky spjatá se jménem Jean-Michel Aulas (74). Od roku 1987 až do května toho letošního zastával funkci prezidenta. A byť své žezlo předal současnému majiteli Johnovi Textorovi (58), výsledky Les Gones nadále bedlivě sleduje. Vůbec přitom neměl radost z toho, jaké události provázely nedělní duel na půdě Marseille, jež nakonec ani nebyl odehraný.

Ve své funkcionářské činnosti toho prožil zajisté spoustu. Aulas byl o minulém víkendu v zahraničí, informace o chování fanoušků každopádně měl. A to jak o těch domácích, tak o těch lyonských. Tu největší pozornost, bohužel, upoutali příznivci OM ještě v době, kdy se soupeřův tým dopravoval na stadion autobusem. Házeli na dopravní prostředek kameny, nejvíce přitom běsnění odnesl trenér Fabio Grosso, který byl zasažený do obličeje.

Aulasovi hlavně vadilo, jak špatně byla zajištěna bezpečnost. Podle něho byla opatření silně nedostatečná. "Nechci, aby mé názory byly vykládány nesprávným způsobem. Ale je pravda, že je to nepochopitelné," prozradil v rozhovoru pro francouzský deník L'Équipe. "V souvislosti s posledními zápasy Marseille je patrné, že cesta a ochrana trenéra OL byly předmětem velmi zvláštní pozornosti. A najednou vidíme, že policejní doprovod je velmi slabý. V jednu chvíli je kolona dokonce zastavena přesně v místě, kde se v jednom z vyhlášených barů shromažďují fanoušci," upřesňoval.

Přece jenom má srovnání. Po několik sezon i on prožil několik přesunů mezi hotelem a stadionem v různých městech. A také ví, jak jeho klub komunikoval s policií, když ještě Lyonu sám šéfoval. "Nemám úplné podrobnosti, ale mohu podotknout, že eskorta byla horší než ta, kterou jsem já osobně zažíval v Marseille nebo dokonce při derby se Saint-Étienne. Policejní složky tehdy dělaly všechno pro to, aby se něco podobného nestávalo," prozradil.

A poněkud mu pak vadilo, že se klub z jihu Francie od celé události trochu distancoval. Lépe řečeno, a logicky, vedení Les Phocéens cítí, že stěží může kontrolovat bezpečnost na ulicích. "Ve fotbale jsem se pohyboval třicet šest let. I když dodržíte obvyklá preventivní opatření, prostě se někdy nemůžete oprostit od veškeré odpovědnosti," myslí si Aulas. "Celé to bylo předvídatelné. Když v minulosti došlo v Lyonu k některým incidentům, naši vedoucí představitelé se za ně nikdy neschovávali, a to i když jsme je ani nemohli ovlivnit. Lidem, kteří útočí na autobus kameny, nejde o politiku. Jde jim jen o to oslabit mužstvo tím, že ho vyděsí. A v autobusu byli všichni vyděšení."

Opřel se na každý pád také do vlastních řad. Ani hostující fandové se totiž neprezentovali v tom nejlepším světle. Přesněji řečeno hrstka ze stovek z těch, kteří k duelu přicestovali. Pronášeli totiž rasistické urážky a gestikulovali nacistické pozdravy. "Je to nepřijatelné," říkal. "Většina z 600 lyonských fanoušků se vzbouřila proti této malé skupině asi patnácti lidí, kteří se do celého výjezdu vložili bez vědomí organizátorů. Je to nesnesitelné. Ale je snadné najít viníky. Všude jsou kamery. Musí být souzeni a potrestáni."