Angličané přehráli Izrael rozdílem třídy, Španělé si cestu do finále zpestřili pěti góly

ME do 21 let

Anglie porazila v semifinále Eura do 21 let 3:0 Izrael a zabojuje o první trofej od roku 1984. O úspěchu Albionu rozhodl ve 42. minutě vítěznou trefou Morgan Gibbs-White, jenž napravil své předchozí penaltové selhání. Three Lions postoupili do finále bez obdržené branky a ukončili pouť přemožitelů českého týmu ve skupině. V sobotu se utkají se Španělskem, které deklasovalo Ukrajinu 5:1.

Obranný blok Izraelců odolával Angličanům přesně 13 minut, než se brankáři Tomeru Tzarfatimu, jenž se nedávno podílel na zisku bronzové medaile z mistrovství světa do 20 let, málem vymstil pokus o konstruktivní rozehrávku. Sám totiž dvěma pohotovými zákroky hasil nebezpečí, reprezentanti Albionu ale dostali do třetice všeho dobrého obrovskou šanci ke skórování vinou faulu v pokutovém území.

Penaltu ovšem zahodil střelou vedle Gibbs-White a senzace turnaje nadále žila. Skóre ale přece jen otevřela ve 42. minutě dominantní Anglie, hlavičkou do šibenice se vykoupil penaltový hříšník a zároveň nejlepší nahrávač turnaje Gibbs-White. Tým z Ostrovů sice dokázal uspávat fanoušky vyčkávací hrou stoperů na míči, stejně tak ale zápasu dodávaly šmrnc svižné útočné akce jejich kolegů z útoku.

Statistiky zápasu Opta by Stats Perform

Na konci jedné takové se v 63. minutě objevil asistent u první branky Cole Palmer, jenž skluzem zavíral zadní tyč. V 78. minutě mohl Curtis Jones vyslat svého spoluhráče vstříc samostatnému nájezdu na brankáře, místo toho se však neúspěšně pokusil z dálky překvapit vyběhnutého gólmana. Oba týmy se v závěru snažily vytěžit z otevřené hry úspěšnou trefu.

Nejblíže tomu byl v 85. minutě na zadní tyči hlavičkující Anan Khalaili, jenž mohl podobou i načasováním připomenout branku, která vyřadila Česko. James Trafford ale obdržení prvního gólu na turnaji nedopustil a v 90. minutě mohl naopak slavit pojišťující trefu Camerona Archera, v níž měl opět prsty nahrávající Palmer.

Už v osmé minutě prověřil brankáře Ukrajiny Oihan Sancet. Jako první se ovšem ve 13. minutě prosadili hráči ve žlutých dresech. Při brejkové situaci předvedl fantastickou práci Mychajlo Mudryk, jenž po sérii kliček na levé straně hřiště předložil míč na penaltový puntík, z něhož otevřel skóre pohotovou střelou k tyči Arťom Bondarenko.

Vedení však Ukrajině trvalo jen čtyři minuty, poté se totiž dostal do pokutového území Abel Ruiz, který vyhrál osobní souboj s obráncem, obešel brankáře a srovnal na 1:1. Španělé nadále pokračovali v lepším herním projevu, což nakonec vedlo ve 24. minutě k otočení skóre, když se ze střední vzdálenosti tvrdou přízemní střelou trefil Sancet.

Statistiky zápasu Opta by Stats Perform

Po změně stran bylo stále více na míči Španělsko, jež se v 54. minutě dočkalo další branky. Kmenový záložník Realu Madrid Antonio Blanco se na hraně pokutového území dostal ke střele, kterou namířil přesně k levé tyči, a poslal tak svůj tým do dvoubrankového vedení. Ukrajinští hráči se ani po třetím inkasovaném gólu herně nezvedli.

Po hodině hry jim navíc čtvrtou trefu zasadil Aimar Oroz, jenž nádherným technickým obstřelem do pravého rohu brány propálil bezmocného Anatolije Trubina. Ofenzivní show v podání La Furia Roja však nekončila, v 78. minutě totiž přidal pátý a zároveň poslední gól Sergio Gómez. Opět se jednalo o krásnou technickou střelu placírkou k tyči.

Výsledky Eura U21