Teskná píseň pro Martu. Brazilská ikona skončila na světové scéně bez potlesku a v slzách

Ve fotbalem posedlé Brazílii má status legendy, dosáhla stejné popularity jako kdysi třeba krajan Ronaldo. Aby ne, vždyť Marta (37) nastřílela na mistrovství světa 17 branek, žádný světový hráč či hráčka nedokázal v historii víc. Ani zmíněný Ronaldo (15 zásahů) ne. Královna ženského fotbalu, jež se trefila na rekordních pěti šampionátech, a šestinásobná hráčka roku podle FIFA, už však žádný další nepřidá. Svou úžasnou kariéru na světové scéně završila u protinožců hořce – se svým týmem senzačně vypadla už v základní skupině.

Mohla vytvořit další rekord, jenž by se překonával jen těžko. Kdyby se letos trefila, byl by to šestý šampionát, na němž dala gól (mezi střelkyně se navíc zapsala i na pěti olympiádách). To nikdo nedokázal. Jenže proti Panamě a Francii se na hřišti objevila na chvilku a v závěrečném klíčovém duelu o postup proti překvapení z Jamajky se za 80 minut neprosadila. A její tým se po remíze 0:0 rozloučil.

Na tiskové konferenci po utkání se neubránila slzám. "Snažila jsem se držet, ale nejde to. Ani v nejhorších snech bych si nepředstavila, že mistrovství světa dopadne takhle," špitla. Mluvila dlouho. Ona i novináři tušili, že je to poslední velká příležitost, při níž si obšírně popovídat. A zavzpomínat. "Víte, co je krásné? Když jsem začínala, neměla jsem v žádné fotbalistce vzor. Zápasy žen se totiž nevysílaly v televizi. Dnes jdu po ulici, zastavují mě rodiče s dětmi a říkají: ‘Moje dcera vás miluje, chce být jako vy.’ Otevřely jsme dveře rovnoprávnosti," vykládala hrdě.

Má být na co pyšná. Komu se poštěstí, že jej samotný Pelé nazve Pelém v sukních? Oba spojuje i kariéra s magickým číslem 10 na zádech. Průkopnice ženského fotbalu v zemi, kde byl dlouhou dobu pro něžné pohlaví zakázán, nashromáždila v reprezentaci 115 branek ve 174 zápasech. Je považována za nejlepší hráčku historie. Po zápase s Jamajkou za ní přišla jedna ze soupeřek, její ruku si přivinula ke svému srdci a vyznala se z toho, jak moc Marta ovlivnila další generace. "Je inspirací pro spoustu mladých holek nejen v Karibiku, ale po celém světě."

Brazilky skončily už ve skupině poprvé od roku 1995. A Marta tudíž nenapsala zlatou tečku za svým příběhem jako nedávno v Kataru Lionel Messi, jenž na poslední možnou chvíli získal trofej, jež mu celý život unikala.

Marta už svou nejcennější medaili možná vyhrála už dávno. "I já jsem musela vytrvat. Kdybych se zastavila na první překážce, které jsem čelila, ženský fotbal by na tom byl pořád stejně jako kdysi a neměl žádné idoly. Na to jsem pyšná a další generaci prosím, aby v našem úsilí pokračovala," odevzdala štafetu.

