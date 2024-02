Škoda, že jsme to nedohráli zkušeněji, mrzelo Schranze. Spartě nastřílel už osm gólů

Univerzál Ivan Schranz je rád, že slávisté mají možnost oplatit Spartě středeční porážku 2:3 v prodloužení čtvrtfinále MOL Cupu už v neděli, kdy se pražská "S" utkají pro změnu na Letné ve šlágru 23. kola FORTUNA:LIGY. Přestože dal slovenský reprezentant městskému rivalovi v součtu s brankami v předchozích působištích už osmý soutěžní gól v kariéře, jako expert na Spartu se necítí.

Slavia v pohárovém derby v 47. minutě vedla o dvě branky, jenže Victor Olatunji během 55. až 70. minuty srovnal a střídající Adam Karabec z penalty ve 114. minutě dokonal obrat. "Šli jsme do toho s tím, že chceme být dominantní, chceme využít sílu našich fanoušků a sílu této atmosféry. To se nám podařilo, v prvním poločase jsme byli lepší," řekl Schranz.

"Škoda, že jsme to nedohráli ve druhém poločase zkušeněji. To je ale fotbal, poučíme se z toho a jdeme dál. Máme hlavy nahoře a v neděli to půjdeme napravit," uvedl Schranz, jehož tým ztrácí na lídra tabulky a obhájce titulu čtyři body.

Schranz ve 39. minutě otevřel skóre zápasu. Proti Spartě se prosadil i v dresu Českých Budějovic a Jablonce. "Necítím se jako expert na Spartu. Zároveň jsem ale rád, že se mi proti ní daří. Věřím, že se bude dařit i týmu víc než dnes. A že to bude hned v nejbližším zápase," prohlásil.

"Máme šanci na nápravu hned v neděli, to je skvělé, pozitivní. Víme, že jsme odehráli dobrý zápas, bohužel jsme doplatili na chyby. Máme šanci to v neděli napravit a to je to, o co se pokusíme," podotkl rodák z Bratislavy.

