Livesport Daily #251: Trenér Koubek? Smekám, ale první sezony měl dobré skoro všude, říká Nerad

Loni v červnu jsme v Livesport Daily probírali krok Viktorie Plzně, která jako trenéra angažovala Miroslava Koubka (72). Pro řadu fanoušků i expertů šlo o těžko pochopitelný krok, ale ukázalo se, že dával smysl. Západočeši za sebou mají parádní pohárovou jízdu do čtvrtfinále Evropské konferenční ligy, čeká je finále MOL Cupu, v lize skončí nejhůř třetí a Koubek s klubem prodloužil kontrakt o další rok. Jaké jsou klíčové faktory úspěšné plzeňské sezony pod jeho vedením? A je jeho pokračování automaticky zárukou dalších úspěchů? To jsme po roce opět probrali s fotbalovým expertem Petrem Neradem.

Poslední tři zápasy Plzně skončily výsledkem 3:0 a pokaždé se radoval výběr velezkušeného trenéra. To jen dává razítko na vynikající ročník Viktorie, který mohou Západočeši korunovat vítězstvím v pohárovém finále. V něm 22. května vyzvou doma Spartu. A navazovat na to budou v příští sezoně opět pod dohledem Koubka, který v Plzni prodloužil smlouvu.

"I na základě toho, co jsem tady říkal před rokem, jsem panu Koubkovi v Plzni nevěřil. Ale zároveň dodávám, že první sezony při jeho angažmá byly většinou velmi pozitivní. To samé platí letos v Plzni, sezonu mají skvělou, smekám klobouk, je to velký úspěch. Myslím si, že po tom, co se dostalo na veřejnost po jeho loňském odchodu z Hradce, kde byly problémy ve vztahu s hráči, se v lecčem poučil a změnil," myslí si bývalý ligový fotbalista Petr Nerad.

Livesport Daily #251: Trenér Koubek? Smekám. První sezony měl ale dobré skoro všude, říká Petr Nerad. Livesport

V dnešní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Zapojení mladých hráčů do sestavy Plzně.

Změnu přemýšlení plzeňského vedení.

Výhled do příští sezony z pohledu Plzně.

Nový díl Livesport Daily najdete na oblíbených podcastových platformách – Spotify, Apple Podcasts a Google Podcasts.