Chorý se brání složitě, to vědí všichni, prohlásil Suchý po porážce v Plzni

Mladá Boleslav prohrála v úvodním kole skupiny o titul v Plzni 0:3. Zkušený obránce Marek Suchý (36) také před kamerami O2 TV avizoval, že se mu do hodnocení duelu zrovna moc nechce. "Těžko se povídá, když se nám výkon nepovede," vysvětloval ochotně. Středočeši se nevyvarovali chyb a Viktoria je trestala. Jednu z tref obstaral i reprezentant Tomáš Chorý (29). "Brání se složitě, to všichni vědí," prohlásil na adresu plzeňského kanonýra mladoboleslavský stoper.

Plzni vyšel báječně vstup do utkání, rychle vedla 2:0 a od té chvíle Západočeši mašírovali za tříbodovým ziskem. S tím souhlasil i Suchý. "V začátku jsme propadli při gólových situacích, kdy byl soupeř v přečíslení. A taky nám to chodilo těsně kolem nohou. První gól jsem mohl mít na noze. Je to strašně rychlé. Občas to odkopnete, občas to projde," hlásil Suchý. Tentokrát platila druhá varianta.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

"Je naše chyba, že byli hráči Plzně volní u zakončení. Když domácí vedli, tak nás nechali hrát. Chtěli jsme dát kontaktní gól, ale ani to se nepovedlo," vyprávěl zkušený hráč.

Jednu z branek do boleslavské sítě zaznamenal také reprezentant Tomáš Chorý. "Brání se složitě, to vědí všichni," prohlásil nejprve. "Je to i o tom, že když na něj člověk trochu zatlačí, tak si dojde pro faul. Rozhodčí mu to hodně dávají. V tomhle mají v Plzni obrovskou výhodu," naznačil Suchý s tím, že podobné je to i s Šulcem a Caduem.