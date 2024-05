Ligový semafor: Finále ligy jako dobrý seriál, Kozel se lekl a v Boleslavi dostali zrcadlo

Blíží se zásadní momenty ligového ročníku. Derby, které buď hodně napoví, ne-li rozhodne, a nebo fanouškům dopřeje velkou zápletku. Slavia do něho půjde nažhavená po domácí demolici Baníku, kterému nasázela pět branek a v Edenu ukázala, že do nadstavby půjde ve formě.

Červená - Liberec

Závěr sezony nepotkal Slovan zrovna v ideální formě. Jen si projděme poslední zápasy v základní hrací části: prohra v Českých Budějovicích a remízy s Hradcem Králové a Baníkem.

Ve skupině o titul na Severočechy nezbylo místo a museli vzít za vděk play off o Konferenční ligu. Jenže proti Teplicím. Soupeři, kterého v této sezoně ani jednou neporazili. A trvá to i po úvodním kole play off na Stínadlech. "Nemůžu být spokojen. Výsledek neodpovídá průběhu utkání. Nebyli jsme zkrátka efektivní," štvalo trenéra Luboše Kozla, který možná už tak trochu z frustrace po utkání potvrdil svůj letní odchod z klubu.

Liberec měl přitom v Teplicích měl herně navrch. Domácí celek přestřílel, měl více rohových kopů, ale "Sklářům" stačily dvě přesné střely na branku, aby uhájili výhru 2:0.

"Soupeř měl dvě krásné rány zpoza vápna. Co s tím chcete dělat? Z hlediska našeho výkonu byla největším problémem finální fáze. Dva až tři góly jsme dát mohli. Teď ale nic nebalíme, doma se pokusíme vše zdramatizovat, případně otočit," neskládal zbraně Kozel.

Přehled zápasu Teplice – Liberec 2:0

Oranžová - Mladá Boleslav

Podobný příběh má i Mladá Boleslav. Ta po skupině s elitními soupeři rovněž toužila. Uhrála si ji, ale hned v prvním utkání tvrdě narazila v Plzni. Jako by týden stará plichta v Jablonci nebyla dostatečným varováním, že se blíží výkonnostní propad.

"Chtěli jsme do skupiny o titul, abychom hráli těžké zápasy," neskrýval trenér David Holoubek po prohře 0:3. "Ale teď nám to ukazuje zrcadlo, jak na tom proti velkým týmům jsme jako tým i jako hráči," dodal.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Středočeši doplatili na úvodních 15 minut, kdy se prosadili Cadu se Souarém a bylo "hotovo". Po půl hodině se navíc prosadil i Šulc, ale branka nebyla uznána kvůli ofsajdu. To už Holoubek nevydržel a ze hry stáhl hned dva hráče. O poločasové pauze udělal totéž. Změny nepomohly. Plzeň přidala třetí branku a potvrdila svoji sílu.

"Nezvládli jsme to," věděl Holoubek. "Chystali jsme se na jejich akce, které opravdu přišly a dostali jsme z nich branky. Musíme si to analyzovat, všechno si ukázat a tvrdě pracovat na tréninku," dodal kouč Boleslavi.

Přehled zápasu Plzeň – Mladá Boleslav 3:0

Zelená - Slavia

Slavii a Baník dělí na druhém a čtvrtém místě propastných 30 bodů. A tento rozdíl byl v sobotu v Edenu znát i na trávníku. Hosté sice pošetřili pár hráčů na zápasy s Boleslaví či Slováckem, aby uhájili čtvrté místo, ale i tak vyběhla v Praze zajímavá jedenáctka.

Jenže zápas proměnili domácí hráči v dominantní show, která vyvrcholila nejvyšším vítězstvím "sešívaných" v této sezoně. Pět branek, čisté konto, 18 střel, 9 střel na branku, přičemž jich hned 5 baníkovci zblokovali. Slavia navíc utkání zvládla s jen jednou žlutou kartou a její hráči se nevykartovali před klíčovým derby, které je v plánu tento víkend na Letné.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Trenér Jindřich Trpišovský si mohl mnout ruce. Jeho mužstvo vypadá nabuzeně. "Jako když si pustíte seriál na Netflixu a nutí vás to, abyste si pustili další. A těšíte se na něj. Dnes se odehrál jeden díl, v Hradci před týdnem taky. Teď přijde další díl," teasoval po utkání všechny na derby.

Gólově se dvakrát prosadil Mojmír Chytil, ale hvězdou dne byl Ivan Schranz s bilancí (1+2). Důležitý part odehrál Jan Bořil a celkově zahajovací jedenáctka červenobílých působila velmi zkušeně a odolně. Žádné riskantní pokusy.

"Konec ligy je jiný druh soutěže než celá sezona, je pro jiné hráče," souhlasil Trpišovský. "Potřebujete stabilitu, nezahrát jen jeden zápas z pěti, ale čtyři až pět z pěti. A to zvládají hlavou a zkušenostmi jen někteří hráči. I proto je sestava postavena takto," uvedl.

Přehled zápasu Slavia – Baník 5:0