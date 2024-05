Juventus rozšířil remízovou sbírku, AS Řím svěřil osud místenek do Ligy mistrů Atalantě

AS Řím remizoval ve šlágru 35. kola Seria A na vlastním hřišti s Juventusem 1:1. Povedený vstup domácího celku zužitkoval v 15. minutě Romelu Lukaku, na jehož trefu však zareagoval ještě do přestávky gólovou hlavičkou Bremer. Stará dáma si tak po čtvrté remíze v řadě udržela na třetím místě tabulky dvoubodový náskok, zatímco AS zůstává se tříbodovou rezervou na páté příčce znamenající účast v Lize mistrů. Dotírající Atalanta má ovšem dva zápasy k dobru a za týden se navíc střetne s Vlky v přímém souboji.

Římané se museli rychle oklepat ze čtvrteční porážky s Leverkusenem v semifinále Evropské ligy, neboť je čekal důležitý ligový duel s Juventusem, který mohl rozhodovat o účasti v milionářské soutěži pro příští sezonu. Stará dáma sice držela třetí příčku, nicméně hladoví Vlci se na ni dotahovali. Juventus mohl inkasovat už po 10 minutách hry, kdy Rasmus Kristensen orazítkoval hlavičkou břevno.

Co se nepovedlo dánskému bekovi, to dokázal o chvíli později Lukaku, jenž ze skvělé pozice ve vápně nechytatelně zakončil. Bianconeri dokázali odpovědět po půlhodině hry, kdy nejprve na pravém křídle Federico Chiesa posadil na zem clonícího obránce a poté přesným centrem našel hlavu skórujícího Bremera. Krátce po návratu z kabin se opět předvedl Chiesa, jenž se prodral před šestnáctkou ke střele do pravé tyče.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Člen nejlepší jedenáctky posledního Eura trápil Vlky i nadále, inkasovat ovšem mohly v 69. minutě i Zebry, když Kristensenovu ránu zpoza vápna zablokoval famózním skokem až gólman Wojciech Szczesny. Na druhé straně mohl dokončit obrat Manuel Locatelli, jenž i přes podklouznutí při střele pořádně protáhl Mileho Svilara. V závěru nebyl daleko od rozhodnutí střídající Tammy Abraham, opět ale ztroskotal na polském internacionálovi.