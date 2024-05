Derby Week: Společně za revoluci, ale proti sobě ve válce. Derby o Alžír spojuje i rozděluje

Týmy Mouloudia Club d'Alger (MCA) a Union Sportive de la Médina d'Alger (USMA), dva velké kluby z hlavního města Alžírska, se v oficiálním utkání poprvé střetly v roce 1948, kdy Alžírsko bylo ještě francouzskou kolonií. Poté se oba staly významnou hybnou silou a symbolem alžírské revoluce, ale po ní se z nich staly obrovští rivalové, jejichž vzájemné zápasy velmi často přináší vážné incidenty a kontroverze jak na hřišti, tak i v zákulisí.

Fotbal jako podhoubí pro revoluci

V roce 1921 se dala dohromady skupina mladých Alžířanů, kteří založili první muslimský fotbalový klub v zemi, kterou jako svou kolonii kontrolovala Francie. Datum založení klubu Mouloudia se tehdy shodovalo se svátkem Mawlid, narozeninami proroka Mohameda. Odtud vychází i název klubu (mouloudia v arabštině znamená zrození) a s islámem je úzce spojena i jeho vizuální symbolika. Ve znaku týmu nechybí muslimský půlměsíc a klubovými barvami jsou zelená a červená. Zelená je tradiční, posvátnou barvou islámu, červená má symbolizovat lásku k alžírskému muslimskému národu.

Mouloudia Club vznikl ve čtvrti Kasba v hlavním městě, Alžíru. Kasba je zároveň obecným termínem pro pevnost, která chrání takzvanou medínu, jak se označuje historické centrum arabských měst. Medíny a kasby se tak nachází v mnoha městech severní Afriky a nejen tam. Čtvrť Kasba v Alžíru však patří mezi nejvýznamnější, a to i díky fotbalu a dění, které je s ním provázáno.

V historickém jádru Alžíru vznikl v roce 1937 další ryze muslimský klub – Union Sportive de la Médina (opevněná medína ve čtvrti Kasba je zobrazená i v logu klubu). Jeho zakladatelé byli velmi činní i na poli politiky a národního hnutí, jehož hlavní myšlenkou bylo osvobození muslimského lidu a utvoření samostatného Alžírska. Boj za nezávislost byl v té době sice ještě daleko, ale skupiny mladých nacionalistických aktivistů pohybujících se okolo obou muslimských fotbalových klubů z Kasby položily základy pro budoucí lidovou mobilizaci. Kasba byla vždy epicentrem protifrancouzských nálad.

V roce 1945 se oslavy konce druhé světové války proměnily ve vyostřenou demonstraci Alžířanů vůči francouzským kolonizačním silám. Vlastenecké povstání bylo francouzskou armádou tvrdě potlačeno a skončilo krveprolitím. S tímto incidentem se pojí i změna klubových barev Unionu Sportive de la Médina. Ten tímto krokem chtěl vyjádřit podporu národního obrození i uctít památku objetí masakru – své barvy klub změnil na černou, jakožto barvu smutku, a červenou za krev mučedníků.

Ne náhodou se v Kasbě utvořila kromě fotbalových muslimských organizací i povstalecká Fronta národního osvobození. Odpor proti francouzské nadvládě v Alžírsku vyvrcholil v roce 1954, kdy Fronta národního osvobození započala ozbrojenou revoluci. Alžírská válka za nezávislost trvala až do roku 1962. Alžírskému národu přinesla kýženou samostatnost, ale stála ho také mnoho obětí.

8-8 a 8-8?

Boj za nezávislost celky Mouloudia Club a Union Sportive de la Médina na jednu stranu sjednocují, ale muslimské hodnoty, které oba kluby z Kasby provázely už od jejich vzniku, je zároveň poštvaly proti sobě. Fronta národního osvobození, na které byl personálně přímo napojený klub USMA, během alžírské války výrazně zradikalizovala své názorové postoje. V opozici proti takto vyhraněným hodnotám stanul celek MCA a napětí mezi oběma kluby bylo na světě. Alžírské derby od té doby až do současnosti nepřetržitě provází i zákulisní boje politických i mocenských vlivů v zemi.

Kromě názorových neshod, možných politických a korupčních vlivů, a také toho, že jde o přímé sousedy z alžírské čtvrti Kasba, je rivalita mezi Mouloudia Clubem a Unionem Sportive de la Médina i ryze sportovního charakteru. Tábory obou celků se mezi sebou popichují a vychloubají se úspěchy, kterých jeden nebo druhý tým dosáhl. Po mnoho let se fanoušci MCA vytahovali na soupeře díky tomu, že jejich oblíbenci dokázali v roce 1976 vyhrát africkou Ligu mistrů. Fotbalisté USMA se rivalovi alespoň částečně vyrovnali v minulém roce, v roce 2023, kdy vyhráli CAF Confederation Cup, africkou klubovou pohárovou soutěž, která je svou prestiží srovnatelná s Evropskou ligou.

Oba kluby tak ve své historii získaly jednu kontinentální trofej a ve vitrínách mají shodně také osm triumfů v domácím poháru. Co se týče ligových titulů, měl v posledních letech navrch USM Alžír. Poslední, celkově osmý v historii klubu, získal v sezoně 2018/19. Konkurenční MC Alžír má na kontě o jeden titul méně, ale v aktuální sezoně to vypadá, že by mohl svého rivala opět dorovnat. Mouloudia zatím aktuálně jednoznačně vévodí tabulce alžírské Ligue Professionnelle 1. Další krok za titulem, na který čeká dlouhých 14 let, může udělat v souboji s rivalským Unionem Sportive de la Médina. Alžírské derby má výkop v pátek 3. května v 17:00 SELČ. Zápas sledujte na Livesportu.

