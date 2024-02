Derby Week: Konkurenční boj velké istanbulské trojky je i duelem Evropy proti Asii

Turecký fotbal má tři hlavní vládce: Galatasaray, Fenerbahce a Besiktas. Všechny tyto tradiční kluby sídlí v největším centru v zemi – Istanbulu. Vedle těchto obrů se aktuálního ročníku tamní Süper Lig účastní dalších pět istanbulských týmů. Turecká nejvyšší soutěž, ve které soupeří 20 celků, je tak téměř z poloviny tvořena týmy z jednoho města. Tudíž téměř každé ligové kolo přináší jedno nebo i víc istanbulských derby. Rivalita se liší dvojice od dvojice, atmosféra většiny z nich je ovšem velmi ostrá. Ostatně jako je celý turecký fotbal…

Když se řekne Istanbul, celý fotbalový svět si na první dobrou vybaví tři velké kluby. Takzvaná Velká trojka má jednoznačně největší zvuk, a to nejen v téměř 16milionové metropoli, ale i v rámci celého Turecka. Historicky nejúspěšnější je Fenerbahce, které získalo celkem 28 mistrovských titulů (od posledního však uběhlo už 10 let). Za ním co do počtu ligových triumfů následuje Galatasaray s 24 prvenstvími. Aktuálně je úřadujícím šampionem, navíc jako jediný turecký klub v historii dokázal získat trofej i na evropské úrovni (v roce 2000 vyhrál Pohár UEFA a následně i Superpohár). Třetí v pořadí Besiktas má na kontě 19 ligových primátů.

Prosadit se přes silné trio dokáží i další kluby, i když jen výjimečně. Jedním z nich je Istanbul Basaksehir, který se stal mistrem v sezoně 2019/20. Z titulu mistra se radoval i Istanbulspor, to však bylo v roce 1932. Po 90 letech se probojoval zpět do první ligy. Její pevnou součástí je Kasimpasa, klub, který se dlouhodobě pohybuje v klidném středu tabulky.

Poměrně nedávno, v roce 2020, rozšířil řady istanbulských ligových zástupců tým Fatih Karagümrük (který v minulé sezoně dosáhl pod vedením trenéra Andrey Pirla na skvělé sedmé místo). Úplným nováčkem v nejvyšší soutěži se pro aktuální ročník stal Pendikspor, celek z východní části města.

Osm z 20 týmů turecké Süper Lig ročníku 2023/24 sídlí v Istanbulu. P3K / Google Earth

Nejvyhrocenější derby

Vzhledem k fotbalové kvalitě a dlouhé tradici klubů Velké trojky panuje silná rivalita mezi všemi třemi navzájem. Posilněná je i tím, že Fenerbahce, Galatasaray i Besiktas nesoupeří jen ve fotbale, ale i v basketbale, dalším mezi Turky velmi oblíbeném sportu. Basketbalové týmy všech tří klubů patří stejně jako ty fotbalové mezi nejlepší v zemi. V obou sportech mají v rámci Velké trojky před Besiktasem mírně navrch mužstva Fenerbahce a Galatasaraye. Právě mezi nimi panuje ta úplně nejsilnější rivalita. I proto, že není založená čistě jen na honbě za sportovními úspěchy a tituly.

Galatasaray sídlí v západní, evropské části Istanbulu, Fenerbahce naopak na asijské straně. Proto se jejich klání označuje jako Interkontinentální. Město na evropskou a asijskou část rozděluje Bosporský průliv. Výrazně je polarizovaná i istanbulská společnost – téměř výhradně se štěpí na fanoušky Galatasaraye a Fenerbahce.

První z nich byl na začátku 20. století založen v rámci prestižní střední školy, kam všichni bohatí obyvatelé města posílali své potomky za vzděláním. Galatasaray se tak od prvopočátku své existence vyprofiloval jako klub vyšší společenské třídy. Fenerbahce je oproti tomu tradičně zástupcem "lidu". V dnešní společnosti už toto dělení neplatí tak jednoznačně, a ani Bospor nerozděluje fotbalové fanoušky na čistě červenožlutou část na jedné straně a žlutomodrou na straně druhé. Přesto mezi oběma tábory panuje stále velký rozkol.

Druhým největším derby je souboj mezi Galatasarayem a Besiktasem. Ten je také celkem z evropské části města, ale oproti "aristokratickému" Galatasarayi je klubem oblíbeným především v rámci chudší, dělnické třídy. Ve všech ohledech je tím "třetím klubem". I rozsáhlý průzkum veřejného mínění, který sesbíral hlasy asi 1,4 milionu respondentů napříč celým Tureckem, prokázal, že asi 35 % turecké společnosti přeje Galatasarayi, 34 % Fenerbahce a jen 19 % fandí Besiktasi.

Fanoušci Besiktase jsou vyhlášeni svou oddaností, často možná až fanatismem. Jsou považováni za jednu z nejdivočejších fotbalových skupin a kultur na světě. Silné emoce projevují i příznivci Galatasaraye a Fenerbahce. Střet jakékoliv dvojice klubů z Velké istanbulské trojky tak slibuje velmi divokou atmosféru a intenzivní zážitek.

V derby mezi Besiktasem a Galatasarayem v posledních letech platí, že vítězí domácí tým. V předchozích třech vzájemných zápasech se pokaždé prosadil Mauro Icardi. Argentinská hvězda ve službách Galatasaraye má na kontě dokonce všech pět vstřelených gólů svého celku v těchto třech minulých derby. To příští má výkop v neděli 3. března v 17:00. Sledujte ho na Livesportu živě.

Další derby týdne

Středa 28. února:

Česko – MOL Cup (pohár)

Slavia – Sparta

Derby pražských "S"

Ke střetu dvou historicky nejlepších českých klubů Sparty a Slavie dojde tento týden hned dvakrát. Nejprve se ve středu utkají rivalové z hlavního města ve čtvrtfinále domácího poháru na půdě Slavie. Následně se v neděli popasují i v rámci ligy, kdy derby bude hostit Sparta.

Skotsko – Premiership

Heart of Midlothian – Hibernian

Edinburgh derby (Edinburské derby)

Hibernian (zkráceně Hibs) a Heart of Midlothian (Hearts), dva kluby z hlavního skotského města Edinburghu, mají nesmírně bohatou tradici. Hearts byli založeni v roce 1874, Hibernian o rok později, oba tak patří mezi vůbec nejstarší fotbalové kluby světa. Mezi nejstarší se řadí i jejich souboje. Hearts prožívají náročný týden – nejprve se utkali s Rangers, ve středu je čeká derby, a o víkendu bude jejich soupeřem Celtic. Rivalitu v Edinburghu i v Glasgow přiblížil Derby Week podrobněji dřív.

Čtvrtek 29. února:

Portugalsko – Taca de Portugal (pohár)

Sporting – Benfica

Dérbi da Capital (Derby o hlavní město)

V Portugalsku podobně jako v Turecku vládne fotbalu Velká trojka (Os Três Grandes). Tvoří ji Benfica (38 titulů), FC Porto (30 titulů) a Sporting (19 titulů). Jen dvakrát v historii se stal mistrem jiný tým (v roce 1946 Belenenses a v roce 2001 Boavista Porto). I proto je lisabonské derby velmi prestižním zápasem. Dva největší soupeři z hlavního města se utkají v semifinále poháru.

Sobota 2. března:

Chile – Primera División de Chile

CD Cobreloa – CD Cobresal

Clásico del Cobre (Měděné clásico)

Velmi specifické derby je na programu v chilské Primera División mezi kluby, které vznikly v 70. letech 20. století jako družstva horníků státního podniku CODELCO věnující se těžbě mědi. Cobreloa sídlí v hornickém městě El Salvador, které bylo vystavěno čistě jen za účelem těžby mědi. Cobresal je z města Calama, jež se díky měděným dolům stalo významným průmyslovým centrem. Obě města leží na severu země, i tak jsou od sebe vzdálená 600 kilometrů.

Austrálie – A-League

Western Sydney Wanderers – Sydney FC

Sydney derby (Derby o Sydney)

Alessandro del Piero, střelec historicky prvního gólu v bitvě o Sydney, o této rivalitě prohlásil, že jde o derby evropského střihu. Má pravdu minimálně v tom, jaká při něm panuje atmosféra. Vyprávěl o ní také Derby Week. V posledních sedmi vzájemných zápasech se vítěz duelu pravidelně střídá. Nyní je na řadě FC Sydney. V tabulce oba městské rivaly dělí pouhý bod.

Newcastle Jets – Central Coast Mariners

F3 derby (Derby o dálnici F3)

Vedle derby o Sydney se v Austrálii uskuteční ještě jedno utkání velkých rivalů. Střetnou se Newcastle Jets a Central Coast Mariners. Mariners sídlí v Gosfordu, asi 70 kilometrů jižně od Newcastlu a stejně daleko severně od Sydney. Derby nese název podle dálnice, která všechna tři města spojuje.

Anglie – Championship

Bristol City – Cardiff City

Severnside derby (Derby o řeku Severn)

Ve druhé nejvyšší anglické soutěži dojde na mezinárodní derby mezi anglickým Bristolem a velšským Cardiffem. Jejich vzájemná rivalita se nazývá Severnside derby podle nejdelší řeky Spojeného království – Severnu. Oba rivalové mají momentálně na svém kontě ve středu tabulky shodně 44 bodů.

Anglie – Premier League

Brentford – Chelsea

West London derby (Západolondýnské derby)

Chelsea je historicky jednoznačně nejlepším klubem v západním Londýně. V tabulce minulého ročníku Premier League však skončila až za svými lokálními rivaly Brentfordem a Fulhamem. Nyní je na programu zápas Brentfordu proti Chelsea. Domácí už čtyři derby v řadě s mnohem slavnějším soupeřem neprohráli. Naposledy v říjnu zvítězili na Stamford Bridge 2:0.

Slovensko – Fortuna liga

Slovan Bratislava – Spartak Trnava

Tradičné derby (Tradiční derby)

Zápas mezi Slovanem Bratislava a Spartakem Trnava je dlouhodobě největším šlágrem slovenského fotbalu. Představuje nejen rivalitu sportovní, ale i konkurenční vztah hlavního města Bratislavy a jen 50 kilometrů vzdálené Trnavy. První derby sezony vyhrál v Trnavě hostující Slovan Bratislava (2:1).

Neděle 3. března:

USA – Major League Soccer

San Jose Earthquakes – LA Galaxy

California clásico (Kalifornské clásico)

Jako Kalifornské clásico se označuje zápas Los Angeles Galaxy se San Jose Earthquakes. Tyto dva kluby patří mezi nejtradičnější celky americké Major League Soccer (MLS). Rivalita mezi nimi nabrala grády převážně v prvních letech nového tisíciletí, kdy oba soupeři získali mezi lety 2001 a 2005 po dvou mistrovských titulech. Ve finále MLS 2001 se střetli dokonce napřímo proti sobě.

Švédsko – Allsvenskan

GAIS – Örgryte

Originalderbyt (Původní derby)

Göteborg na západním pobřeží Švédska je fotbalovou výspou země. Sídlí v něm hned tři prvoligové kluby. Jedním z nich je IFK Göteborg. Dalšími dvěma, staršími a tradičnějšími, jsou GAIS a Örgryte. Örgryte byl založen v roce 1887, a je tak nejstarším švédským klubem. O sedm let později se zrodil GAIS. Proto se zápas týmů GAIS a Örgryte označuje jako původní, originální derby.

Nizozemsko – Eredivisie

PSV Eindhoven – Feyenoord

De Kraker (Křupavý zápas)

Tradiční šlágr nizozemského fotbalu se nazývá De Kraker, což by se dalo volně přeložit jako křupavý zápas. Nyní dojde už na čtvrtý takový v sezoně. Nejprve bitvu o Superpohár vyhrálo PSV, poté v lize zvítězilo znovu a poslední zápas v rámci domácího poháru patřil Feyenoordu.

Německo – Bundesliga

1. FC Kolín n. R. – Bayer Leverkusen

Rheinische Derby (Rýnské derby)

Jako "Rýnské derby" se označuje víc střetů klubů se sídlem v Severním Porýní-Vestfálsku. Největšími z nich z této hustě osídlené části Německa jsou Bayer Leverkusen, 1. FC Kolín n. R., Borussia Mönchengladbach z Bundesligy, dále Fortuna Düsseldorf (2. liga), MSV Duisburg (3. liga) a Rot-Weiss Essen (3. liga).

Bosna a Hercegovina – Premijer Liga

Željezničar Sarajevo – FK Sarajevo

Sarajevski derby (Sarajevské derby)

Sarajevské zápolení mezi Željezničarem a FK se někdy označuje také jako Věčné (Vječiti) derby. Zápas mezi těmito dvěma velkými týmy rozděluje společnost hlavního města na dvě poloviny. Fanoušci zmíněných klubů jsou však nepřáteli pouze v nejbližší době okolo (a samozřejmě během) zápasu.

Anglie – Premier League

Manchester City – Manchester United

Manchester derby (Manchesterské derby)

Manchesterské kluby United a City jsou ve fotbale obrovskými pojmy a stejně tak i jejich vzájemné derby. Oba (i když ještě pod jinými názvy) se poprvé utkaly už v roce 1881, kdy St. Mark's (pozdější Man. City) hostil Newton Heath LYR (následně Man. United). První derby aktuální sezony vyhrálo City 3:0.

Venezuela – Liga Futve

Caracas FC – Deportivo Táchira

Clásico del fútbol venezolano (Venezuelské clásico)

Caracas FC sídlí ve venezuelské metropoli, Deportivo Táchira je z města San Cristóbal, které leží v horské příhraniční oblasti nedaleko Kolumbie. Jedná se o dva nejpopulárnější a nejúspěšnější týmy v zemi. Caracas FC získal 12 titulů, Deportivo Táchira 10 a je i úřadujícím mistrem.

Brazílie – Campeonato Carioca (státní liga)

Fluminense – Botafogo

O vovo de todos os clássicos ("Dědeček" všech clásik)

Derby (neboli v Brazílii clásico) mezi týmy Fluminense a Botafogo, dvou klubů z Ria de Janeiro, je nejstarším v Brazílii. Poprvé se oba celky střetly už v roce 1905. Proto se jejich duelu říká O vovo de todos os clássicos ("Dědeček" všech clasik). Fluminense i Botafogo stály při založení Campeonato Carioca, v jejímž rámci dojde už na celkem 390. vzájemné derby.

Portugalsko – Primeira Liga

FC Porto – Benfica

O Clássico ("To" clásico)

V Portugalsku se utkají dva nejúspěšnější kluby. Benfica z hlavního města Lisabonu získala celkem 86 trofejí, rival z Porta 84. Čistě z geografického hlediska není O Clássico derby zápasem, rivalita mezi Benfikou a FC Porto, stejně jako mezi oběma největšími městy Portugalska, je však obrovská.

Brazílie – Campeonato Paulista (státní liga)

Sao Paulo – Palmeiras

Choque-Rei (Střet králů)

Palmeiras a Sao Paulo FC patří mezi největší a nejúspěšnější brazilské kluby, přičemž oba sídlí v Sao Paulu. Jejich souboji se přezdívá Střet králů. Nyní se utkají v rámci ligy státu Sao Paulo. O brazilském ligovém systému, a zvlášť o Velké čtyřce fotbalových klubů ze Sao Paula, pojednával Derby Week před dvěma týdny.