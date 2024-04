Derby Week: Bitva o dělo z občanské války, zakladatelé proti přistěhovalcům, to je duel o Texas

V USA se v řadě derby hraje vedle prestiže a výhry nad rivalem také o nějakou fyzickou trofej. Tím jsou americké fotbalové rivality unikátní. V Texasu jsou takové dokonce dvě a v rámci Major League Soccer o ně zápolí trojice klubů – FC Dallas, Houston Dynamo a Austin FC.

Hlavními a tradičními texaskými rivaly jsou Dallas a Houston. První z nich (dřív Dallas Burn) patří mezi desítku klubů, které v roce 1996 zakládaly MLS. Nikdy ji však nevyhrál. Nejblíž byl před 14 lety, kdy podlehl ve finále týmu Colorado Rapids. V roce 2016 získal Supporters' Shield, trofej pro vítěze základní části MLS, ovšem ve čtvrtfinále play off nestačil na pozdější vítěze Seattle Sounders.

Klub Houston Dynamo vznikl v roce 2005 poté, co se majitelé tehdejšího účastníka ligy San Jose Earthquakes rozhodli z Kalifornie přemístit jinam. Do Houstonu se odstěhovali i hráči a zaměstnanci klubu – původní Earthquakes tak de facto jen přešli do jiného státu a jiného města, změnili název, klubové barvy a logo (klub se v roce 2008 do Major League Soccer vrátil pod novými majiteli, ale s původní značkou).

Dynamo se účastní MLS od sezony 2006. A hned ve svém prvním ročníku celou soutěž vyhrálo – ve finále zvítězilo po penaltovém rozstřelu nad New England Revolution. O rok později titul dokonce obhájilo, když ve finále opět porazilo celek New England.

Vstupem Houstonu do MLS měl Texas v lize rázem dva kluby. Okamžité úspěchy ze dne na den zrozeného konkurenta navíc zášť a závist ze strany fanoušků "tradičního" FC Dallas výrazně posilovaly. Rychle vznikla silná rivalita, pro níž se vžil název Texas derby. Po vzoru jiných fotbalových rivalit v USA se v rámci té texaské zavedlo také to, že se bude soupeřit o fyzickou trofej, kterou převezme tým, jenž byl v sezoně ve vzájemných duelech úspěšnější. Ovšem na rozdíl od jiných derby nejde o pohár, štít, či jiný tradiční typ ceny, nýbrž o repliku historického válečného děla.

V texaském derby se hraje o repliku děla z 18. století, takzvaný El Capitán. houstondynamofc.com

V případě, že oba rivalové získají v ročníku v derby stejný počet bodů, rozhoduje o zisku El Capitánu lepší skóre. Pokud i to je vyrovnané, přihlíží se na případné další vzájemné zápasy v play off, domácím poháru nebo Lize mistrů CONCACAF. Když nelze aplikovat ani to, trofej zůstává stávajícímu držiteli.

To je zrovna případ minulého ročníku, kdy se oba rivalové střetli jen ve dvou soutěžních zápasech a v obou případech z toho byla remíza. El Capitán tak zůstává na stadionu v Dallasu. Z dosavadních 18 sezon, během nichž k texaskému derby v MLS došlo, získal Dallas slavné dělo desetkrát, Houston osmkrát.

Copa Tejas – nový klub, nová trofej

V roce 2021 rozšířil ligu další klub se sídlem v Texasu – Austin FC. Města Austin, Dallas a Houston patří mezi čtveřici největších tohoto státu, přirozeně tak mezi nimi panuje velká rivalita. A protože derby mezi Dallasem a Houstonem je zažité, má svou trofej i pravidla, přidal se další pohár, jenž rozhoduje o tom, který klub z Texasu byl v sezoně nejlepší a o níž se může ucházet i Austin FC. Nazývá se Copa Tejas, neboli Texaský pohár.

Ten vznikl už v roce 2019 na popud fanoušků San Antonio FC, kteří po vzoru texaského derby toužili také zažít atmosféru boje o lokální trofej. San Antonio působí v USL Championship, soutěži, která je de facto druhou ligou za MLS. Vstupem Austinu mezi elitu se o Copa Tejas bojuje na více úrovních – zaveden byl zvlášť Texaský pohár pro nejlepší z týmů v MLS, zvlášť pro soupeře v USL Championship (ve které spolu s San Antoniem aktuálně působí celek El Paso Locomotive a minulou sezonu ji hrál i klub Rio Grande Valley FC, který však v prosinci 2023 zanikl).

Pětice největších texaských klubů: Dallas, Houston a Austin působí v Major League Soccer, San Antonio a El Paso v USL Championship. P3K / Google Earth

O tom, kdo získá Copa Tejas, rozhoduje minitabulka vzájemných soubojů. V dosavadním průběhu sezony porazil Austin Dallas 2:1 a minulý víkend vyzrál i na Houston 1:0 a v boji o pohár tak má na kontě už šest bodů. Nyní dojde v MLS na texaské derby mezi Dallasem a Houstonem, výkop má v noci ze soboty na neděli ve 2:30 SELČ.

Další derby týdne

Středa 24. dubna

Řecko – Super League

AEK Atény – Panathinaikos FC

Athenian derby (Aténské derby)

V Aténách sídlí takzvaná Velká trojka, tři nejúspěšnější řecké kluby. Jsou jimi Olympiakos Pireus (47 titulů), Panathinaikos (20) a AEK (13, úřadující mistr). O aténské Velké trojce vyprávěl Derby Week už dřív. AEK a Panathinaikos jsou momentálně v nadstavbové skupině o titul v přímém boji o prvenství. Ve hře jsou s nimi i PAOK Soluň a Olympiakos.

Srbsko – Kup Srbije (pohár)

Crvena Zvezda Bělehrad – Partizan Bělehrad

Večiti derbi (Věčné derby)

"Rudá hvězda" byla založena v úzké spojitosti se státní bezpečností (policií), Partizan vznikl jako fotbalový oddíl v rámci Jugoslávské lidové armády. Oba kluby patří mezi neúspěšnější v rámci celé bývalé Jugoslávie. Crvena Zvezda má na kontě 34 mistrovských titulů (včetně 19 jugoslávských). Partizan vyhrál v 27 ročnících (11 v jugoslávské éře).

Anglie – Premier League

Everton – Liverpool

Merseyside derby (Liverpoolské derby)

Duel mezi Evertonem a Liverpoolem, dvou klubů z Liverpoolu, je pojmenované podle hrabství Merseyside (a to podle řeky Mersey, jež v Liverpoolu ústí do Irského moře). Jedná se o nejdéle hrané derby v nejvyšší anglické lize. Hraje se nepřetržitě od sezony 1962/63. Nyní půjde o vzájemný souboj s pořadovým číslem 244.

Sobota 27. dubna

Austrálie – A-League

Newcastle Jets – Central Coast Mariners

F3 Derby (Derby o dálnici F3)

Central Coast Mariners sídlí v Gosfordu, asi 70 kilometrů jižně od Newcastlu a přibližně stejně daleko severně od Sydney. Jejich klání nese název podle dálnice, která všechna tři města spojuje. Central Coast Mariners vyhráli poslední čtyři derby a favoritem jsou i nyní – jsou na druhém místě tabulky a obhajují titul z minulé sezony.

Finsko – Veikkausliiga

FC Haka – HJK Helsinky

Klassikko

Jako Klassikko se označuje klání mezi HJK Helsinki a FC Haka. Jedná se totiž o historicky nejlepší finské kluby. Jednoznačně nejsilnější je HJK z hlavního města, které získalo už 33 titulů. Aktuálně drží sérii čtyř prvenství v řadě. Tým Haka z města Valkeakoski slavil devětkrát (naposledy však v roce 2004).

Turecko – Süper Lig

Feberbahce – Besiktas

Besiktas-Fenerbahce derbisi

Fenerbahce a Besiktas tvoří spolu s Galatasarayem nejsilnější trojici fotbalových klubů v Turecku. Všechny tři sídlí v Istanbulu, velká rivalita panuje vzájemně mezi všemi třemi. O tomto i o dalších istanbulských derby pojednával jeden z minulých Derby Weeků. Fenerbahce je z historického hlediska nejlepším celkem země (28 titulů), Besiktas třetím (21 titulů).

Neděle 28. dubna

Mexiko – Liga MX

Club Atlas – CD Guadalajara

Clásico Tapatío (Guadalajarské clásico)

Club Atlas a CD Guadalajara zvaný Chivas jsou tradičními celky ze třetího největšího města Mexika Guadalajary ve státě Jalisco. Souboji těchto dvou týmů se říká Clásico Tapatío. Tapatío je hovorový výraz, který v mexické španělštině označuje něco nebo někoho, kdo je z Guadalajary.

Itálie – Serie A

Neapol – AS Řím

Derby del Sole (Derby slunce)

Neapol a AS Řím jsou nejpopulárnějšími kluby mimo severní Itálii, kde díky Turínu, Milánu a mnoha dalším městům a klubům leží těžiště italského fotbalu. Střet dvou největších celků z jižní poloviny země se nazývá Derby jihu (Derby del Sud) nebo také Derby slunce (Derby del Sole). Oba rivalové aktuálně tvrdě bojují o místa zaručující účast v evropských pohárech pro příští sezonu.

Anglie – Premier League

Tottenham Hotspur – Arsenal

North London derby (Severolondýnské derby)

Severolondýnské derby dvou gigantů z anglické Premier League – Arsenalu a Tottenhamu – patří mezi největší na světě. Oba velkokluby sídlí jen šest kilometrů od sebe. Tak blízko sebe dřív neležely. Arsenal byl založen ve čtvrti Woolwich v jižní části anglické metropole, na sever Londýna se přištěhoval v roce 1913. Tomuto, ale i dalším derby anglického fotbalu, se věnuje kniha Víc než jen zápas.

Brazílie – Série A

Flamengo – Botafogo

Clássico da Rivalidade (Rivalita všech rivalit)

Derby, neboli v Brazílii clássico, mezi Flamengem a Botafogem, dvou klubů z Ria de Janeiro, je jednou z největších rivalit v rámci brazilského fotbalu. Oba kluby se spolu utkaly už 389krát. Flamengo si v derby připsalo 147 výher, Botafogo svého soka porazilo ve 118 případech.

Řecko – Super League

PAOK Soluň – AEK Atény

Double-headed eagles derby (Derby dvouhlavých orlů)

V nadstavbové skupině o titul je v Řecku de facto každý zápas derby nebo rivalitou. Tou je i zápas mezi kluby PAOK Soluň a AEK Atény. Písmeno K v případě zkratek obou klubů odkazuje ke Konstantinopoli (dnešnímu Istanbulu). Právě odtud pocházejí zakladatelé obou soupeřů, kterými byli řečtí uprchlíci. Symbolem Konstantinopole je dvouhlavý orel, což je další pojítko mezi oběma celky.

Maďarsko – OTP Bank Liga

MTK Budapešť – Ferencváros

Örökrangadó (Věčné derby)

Örökrangadó (v maďarštině věčné derby) je soubojem dvou historicky nejlepších týmů nejen z hlavního města Budapešti, ale i v rámci celého Maďarska. Ferencváros získal celkem 34 titulů. MTK má na kontě 23 prvenství. Obě dosavadní derby sezony opanoval jednoznačně Ferencváros (6:1 a 5:1).

Španělsko – La Liga

Betis – FC Sevilla

Derbi sevillano (Sevillské derby)

Sevillské derby je známé také jako velké derby (El Gran Derbi). Zatímco FC sídlí v lukrativní sevillské čtvrti Nervión, Betis je klubem z jižní, chudší části města. Z toho vyplývá, že v derby jde částečně i o souboj společenských tříd. Historicky je silnější Sevilla, aktuálně se však víc daří Betisu. Přímo v derby je však Sevilla už pět zápasů v řadě neporažena.

Portugalsko – Primeira Liga

FC Porto – Sporting

Dragoes vs. Leos (Draci versus Lvi)

FC Porto a Sporting jsou po Benfice (38 titulů) historicky nejlepšími kluby v Portugalsku. FC Porto získalo 30 titulů, Sporting 19. Rivalitu mezi nimi umocňuje konkurence mezi metropolí Lisabonem a druhým největším městem v zemi Portem. Vzájemný zápas se nazývá podle zvířat, které jsou hlavními symboly klubů.

Ekvádor – Liga Pro

Emelec – Barcelona SC

El partido inmortal (Nesmrtelný zápas)

Kluby Emelec a Barcelona SC sídlí v Guayaquilu. Toto významné přístavní město je se svými třemi miliony obyvatel druhým největším v Ekvádoru. Emelec a Barcelona jsou co do počtu titulů dvěma nejlepšími v zemi (Barcelona jich získala 16, Emelec 14). Překonávají všechny soupeře z hlavního města Quita i zbytku Ekvádoru.

Pondělí 29. dubna

Izrael – Ligat ha'Al

Hapoel Haifa – Maccabi Haifa

Haifa derby (Haifské derby)

Podobně jako v jiných izraelských městech je střet mezi fotbalovými kluby s názvy Hapoel a Maccabi velkou rivalitou. Podstatu derby Hapoel – Maccabi vysvětloval Derby Week na příkladu Tel Avivu. I v Haifě oba kluby reprezentují rozdílné sociální třídy a hodnoty. Přitom sdílejí stadion pro víc než 30 tisíc diváků.

Úterý 30. dubna

Brazílie – Série A

Sao Paulo – Palmeiras

Choque-Rei (Střet králů)

Sao Paulo FC a Palmeiras patří mezi největší a nejúspěšnější brazilské kluby. Oba sídlí v Sao Paulu. Jejich souboji se říká Střet králů. Brazilský ligový systém a zvlášť Velkou čtyřku fotbalových klubů ze Sao Paula popisoval Derby Week nedávno. Oba rivalové mají ve vzájemných kláních na kontě momentálně stejný počet vítězství (116).