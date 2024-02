Derby Week: Úspěchy vs. tradice, dělníci proti elitě, to je červenobílé rotterdamské derby

Derby Week: Úspěchy vs. tradice, dělníci proti elitě, to je červenobílé rotterdamské derby

Rotterdam je největším námořním přístavem v Evropě, významným průmyslovým centrem s nadnárodním významem, střediskem obchodu a multikulturní metropolí, ve které žije víc než 1,2 milionu obyvatel. Po hlavním městě Amsterdamu je druhým nejdůležitějším městem v Nizozemsku. Co se týče fotbalu, za hlavní město by se dal označit právě Rotterdam. Sídlí v něm totiž tři profesionální kluby, všechny tři navíc aktuálně působí v nejvyšší soutěži. Trojité derby a všichni jeho protagonisté přinášejí zajímavé příběhy.

Nizozemskému fotbalu kralují tři kluby ze tří největších sídel. Ajax z Amsterdamu získal 36 titulů, PSV Eindhoven 24 a třetím historicky nejúspěšnějším celkem je rotterdamský Feyenoord, který je zároveň úřadujícím mistrem země. V minulé sezoně získal svůj 16. titul. Ligu v historii dokázali vyhrát i jeho městští rivalové.

A to hned její inaugurační sezonu 1888/89, kterou ovládl klub VV Concordia. V úvodních sezonách nizozemské nejvyšší soutěže v ní působily i další kluby z Rotterdamu. Brzy se mezi ně zařadila i tamní Sparta. Ta byla založena v roce 1888 a je tak považována za nejstarší stále fungující klub v zemi.

Rotterdam je jediným nizozemským městem, kde sídlí tři ligové kluby. P3K / Google Earth

Své největší slávy dosáhla v období před první světovou válkou, kdy v rozmezí sedmi sezon (1908-1915) získala pět mistrovských titulů. Šampionem se stala v historii ještě jednou – svůj šestý titul slavila v roce 1959. Součástí prvoligové společnosti byla po drtivou většinu historie klubu. V druholigových vodách se pohybovala jen během krátkých epizod v novém tisíciletí.

V posledních letech však opět patří mezi elitu, a to navíc stabilně. V ročníku 2022/23 skončila dokonce na skvělém šestém místě a jen těsně se nekvalifikovala do předkola Konferenční ligy. Třetím do party rotterdamských ligových zástupců je Excelsior. Ten však takových úspěchů jako Feyenoord a Sparta nikdy nedosáhl, spíš dlouhodobě balancuje na hraně první a druhé ligy.

Inovátorská Sparta

Sparta Rotterdam se od prvopočátků své existence inspirovala tam, odkud se fotbal do světa šířil – v Anglii. Z prostředí tamního fotbalu vycházejí i její klubové barvy. Konkrétně ze Sunderlandu, který na konci 19. a na začátku 20. století patřil mezi nejlepší týmy kolébky fotbalu. Zástupci rotterdamské Sparty byli Sunderlandem fascinováni natolik, že si po jedné z návštěv klubu na severu Anglie odvezli starou sadu jeho dresů. Od té doby vyznává Sparta totožnou barevnou kombinaci jako Sunderland (tedy červeno-bílé svisle pruhované dresy a černé šortky).

Vedle barvy dresů nebo způsobu hry přebírala Sparta Rotterdam z Anglie i další myšlenky a novinky. Její představitelé byli první, kteří v Nizozemsku (a dost možná i v celé kontinentální Evropě) přišli s tím, že se při fotbale dá míč odehrát i hlavou. Zavedli také pevná břevna, jimiž nahradili provázky natažené mezi tyčemi. Celé branky opatřili sítěmi. Dalším inovátorským krokem byla snaha už na konci 19. století rozvíjet zároveň i ženský fotbal.

Vedle 16 pohárů pro mistra ligy má Feyenoord ve vitríně i 13 trofejí za vítězství v Nizozemském poháru, čtyři domácí superpoháry, největším úspěchem pak je triumf v Poháru mistrů evropských zemí (1970) i dva Poháry UEFA (1974, 2002). Na vrchol Feyenoordu částečně dopomáhá i Excelsior. Mezi oběma kluby totiž existuje dlouhodobé partnerství. Excelsior je de facto farmou Feyenoordu. Ten v sousedním klubu často nechává rozehrát své hráče na hostování, nadějní odchovanci Excelsioru přednostně přestupují právě do Feyenoordu (jedním z takových byl například Robin van Persie) a jejich spolupráce probíhá i mnoha jinými způsoby.

Pohřeb duše Excelsioru

Oba kluby jsou spjaté nejen tím, ale i strukturou fanouškovské základny. Pocházejí totiž z částí města, které bývaly dělnickými čtvrtěmi. I v současnosti se prezentují jako lidové. I přes jejich propojení mezi nimi panuje určitá rivalita. Právě ona spolupráce je totiž trnem v oku tradičním fanouškům Excelsioru. Jejich klub má delší historii, neradi vidí, že slouží jen jako "béčko". Dokonce v roce 2009 (kdy partnerství těchto dvou sousedních klubů opět zesílilo) zinscenovali "pohřeb", během kterého pochovali identitu svého klubu, která zemřela, když se Excelsior zaprodal.

Z hlediska konkurence v rámci celé země má Feyenoord větší rivaly hlavně v Ajaxu a PSV Eindhoven, se kterými tvoří takzvanou Velkou trojku. Dalším soupeřem v pomyslném žebříčku nenávisti však je jednoznačně rotterdamská Sparta, s níž má paradoxně stejné klubové barvy. Zášť vůči Spartě vznikla v případě Feyenoordu, ale i Excelsioru, už na začátku 20. století. Jednak to bylo dáno tím, že Sparta byla v té době po sportovní stránce velmi úspěšná, jednak – a hlavně – šlo však o to, že byla klubem společenské elity, vyšší třídy. Napjaté vztahy s tradičně dělnickými celky Feyenoordem a Excelsiorem přetrvávají dodnes.

Feyenoord a Sparta jsou největšími kluby ve městě, které stojí v opozici od prvopočátku své existence. V další bitvě o Rotterdam se utkají v neděli 11. února ve 20:00 SEČ. Zápas druhého s devátým celkem tabulky sledujte na Livesportu.

Další derby týdne

Středa 7. února

Brazílie – Campeonato Paulista (státní liga)

Santos – Corinthians

Clássico alvinegro (Bíločerné clasico)

Corinthians a Santos patří mezi největší a nejúspěšnější kluby ze Sao Paola, megalopole, ve které žije víc než 20 milionů lidí a řadí se tak k vůbec největším na světě. Protože jsou klubovými barvami obou klubů bílá a černá, soupeří spolu v takzvaném Bíločerném clasiku.

Čtvrtek 8. února

Brazílie – Campeonato Carioca (státní liga)

Flamengo – Botafogo

Clássico da Rivalidade ("Rivalita všech rivalit")

Derby (neboli v Brazílii clásico) mezi Flamengem a Botafogem, dvou klubů z Ria de Janeiro, je jednou z největších rivalit v rámci brazilského fotbalu. Oba celky se spolu utkaly už 381krát. Flamengo si připsalo 143 výher, Botafogo svého soka porazilo ve 114 případech.

Pátek 9. února

Irsko – President's Cup (superpohár)

Shamrock Rovers – St. Patricks

South Dublin derby (Derby jižního Dublinu)

V souboji o Irský superpohár se střetnou dva rivalové z jihu Dublinu: Shamrock Rovers jako mistr ligy vyzve vítěze poháru, kterým se stali fotbalisté St. Patricks. Kluby jsou v jižní části hlavního města sousedy teprve od roku 2009, kdy se sem na nový stadion přestěhoval Shamrock.

Sobota 10. února

Španělsko – Segunda División (2. liga)

Sporting Gijón – Real Oviedo

Derbi asturiano (Asturské derby)

O vášnivém Asturském derby pojednával Derby Week u příležitosti minulého vzájemného střetu těchto dvou regionálních rivalů ze severu Španělska. Tehdy v září zápas skončil 0:0. Pokaždé jde spíš než o krásný fotbal o velmi tuhý boj. Už v 10 derby v řadě nikdy nepadly víc než dvě branky.

Švýcarsko – Super League

FC Curych – Grasshoppers

Zürcher derby (Curyšské derby)

Jsou to pouhé dva týdny zpět, co se utkali městští rivalové z Curychu – kluby FC Curych a Grasshoppers. Zápas skončil 2:1 pro Grasshoppers. Poprvé se tyto dva velmi tradiční a také úspěšné kluby střetly už v roce 1897. Příští derby bude mít pořadové číslo 254.

Neděle 11. února

Peru – Primera División

Alianza Lima – Universitario de Deportes

El Clásico Peruano (Peruánské clasico)

Alianza Lima a Universitario de Deportes jsou dva největší a nejúspěšnější peruánské kluby. Oba navíc sídlí v hlavním městě Limě. Alianza má na kontě 25 titulů, Universitario dokonce 27. Ten poslední získal v listopadu 2023, když ve finále play off porazil právě svého městského rivala.

Nizozemsko – Eredivisie

Go Ahead Eagles – PEC Zwolle

IJsselderby (Derby o řeku IJssel)

Nizozemská provincie Overijsselse má v 1. lize aktuálně hned čtveřici zástupců (z 18): Twente (z hlavního města regionu Enschede), Zwolle, Heracles Almelo a Go Ahead Eagles z města Deventer. Derby mezi Go Ahead Eagles a PEC Zwolle se nazývá podle řeky IJssel, na které Deventer a Zwolle leží asi 15 km od sebe.

Řecko – Super League

PAOK Soluň – AEK Atény

Double-headed eagles derby (Derby dvouhlavých orlů)

Písmeno "K" ve zkratkách obou klubů odkazuje ke Konstantinopoli (dnešnímu Istanbulu). Právě odtud pocházejí zakladatelé obou klubů, kterými byli řečtí uprchlíci (více v jednom z dřívějších Derby Weeků). Symbolem Konstantinopole je dvouhlavý orel, což je další pojítko mezi těmito soupeři.

Francie – Ligue 1

OGC Nice – AS Monako

Derby de la côte d'Azur (Derby Azurového pobřeží)

Monako je malým městským státem uvnitř Francie, ležícím na Azurovém pobřeží. Tamní fotbalový klub se účastní francouzských fotbalových soutěží, a to dost úspěšně – je osminásobným mistrem. Rival z nedalekého Nice má na kontě čtyři tituly. Derby bude bitvou o pozice na špici tabulky.