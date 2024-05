Derby Week: Bitva o Kodaň? To jsou tituly, historie, souboj tříd i město vs. předměstí

Brøndby a FC Kodaň jsou historicky dva nejlepší kluby nejen v Kodani, ale i v celém Dánsku. Brøndby získalo 11 titulů, FC Kodaň posbíral 15 mistrovských trofejí a lepší bilanci má i ve vzájemném derby. Tomu se říká Bitva o Kodaň (dánsky Slaget om København), a výraz bitva je v případě tohoto střetnutí opravdu na místě. Rivalita mezi oběma kluby totiž neleží jen v rovině sportovní konkurence, ale má i mnoho dalších vrstev.

FC Kodaň: Úspěch zakódovaný v DNA

FC Kodaň vznikl až v roce 1992, ale jeho základy stojí na už tehdy více než stoleté tradici. Utvořen byl totiž spojením dvou tradičních klubů Boldklubben 1903 a Kjøbenhavns Boldklub (KB), které se ocitly v existenčních problémech. Z názvu bývalého BK 1903 je jasné, jak dlouhou měl klub historii. KB má kořeny ještě hlubší, dokonce nejhlubší. Kjøbenhavns Boldklub, založený v roce 1876, byl totiž nejstarším fotbalovým klubem kontinentální Evropy, tedy mimo Britské ostrovy. Oba předchůdci dali nově vzniklému celku do vínku kromě tradice i vítězné geny.

Boldklubben 1903 získal sedm titulů, KB ovládl dánskou ligu dokonce v 15 ročnících. Už v den založení tak měl FC Kodaň v rodokmenu 22 mistrovských trofejí. Nástupnický klub vyhrál od svého vzniku zmíněných 15 titulů a vyrovnal se tak na čele historických tabulek mateřskému KB. Poprvé ligu ovládl hned ve své inaugurační sezoně 1992/93. FC Kodaň byl předurčen k úspěchu i díky tomu, že měl hned od začátku své existence k dispozici skvělý domov v podobě moderního národního stadionu Parken, který byl otevřen právě před 32 lety.

Brøndby: Rodinný klub Laudrupových

Brøndby IF je poměrně mladý klub, ale rovněž stojí na letitých pilířích. Vznikl v roce 1964 sloučením dvou oddílů, jejichž historie sahá do začátku 20. století. V případě Brøndby IF bylo založení nového, většího klubu jedním z hlavních předpokladů pro výstavbu nového stánku, který dostal název Brøndby Stadium. Oproti FC Kodaň, který zdědil prvoligovou licenci a mohl hned od začátku (a úspěšně) zkusit kralovat dánskému fotbalu, IF si musel cestu k úspěchu tvrdě odpracovat a prokousat se na vrchol až ze šesté nejvyšší soutěže. Do první ligy se dostal poprvé v roce 1981. Postup mu vystřílel dánský internacionál Finn Laudrup, který v týmu dříve působil i jako hrající trenér.

Kromě Brøndby a FC Kodaň sídlí v hlavním městě i menší ligový klub Hvidovre IF. P3K / Google Earth

Do Brøndby IF přivedl i své dva (nutno podotknout, že velmi talentované) syny. Jmenovali se Michael a Brian. Oba později hráli v prvním týmu Brøndby IF, aby se poté vydali za skvělými kariérami do zahraničních velkoklubů. Michael Laudrup, později vyhlášený jako nejlepších dánský fotbalista všech dob, se později do Brøndby vrátil i jako trenér (2002 až 2006). S úspěchy klubu, ale i celého dánského fotbalu, se v případě IF pojí i další slavná jména, jako byl brankář Peter Schmeichel, střelec Bent Christensen nebo stoper Lars Olsen. Tito tři, Brian Laudrup, ale i další hráči z Brøndby, se zlatým písmem zapsali do historie, když Dánové překvapivě vyhráli EURO 1992 (Michael Laudrup na turnaji kvůli sporům s koučem národního týmu chyběl).

Boj na hřišti, v hledišti i přímo ve městě

FC Kodaň a Brøndby IF jsou si podobné způsobem vzniku, s nímž je spojená výstavba nového stadionu, nebo i úspěchy, kterých oba následně dosahovaly. Tím ale výčet podobností končí, v mnoha ohledech stojí naopak v naprostém rozporu. FC je spojovaný s bohatší společenskou vrstvou, je celkem z centra dánské metropole. IF sídlí ve městě Brøndbyvester ležícím na okraji kodaňské aglomerace, a tradičně je podporován širší společností s jádrem v dělnické třídě. Rozmanitější je fanouškovská základna IF i z geografického hlediska. Zatímco FC má fanoušky převážně pouze v Kodani, příznivce IF byste našli na venkově a v dalších městech, a to i ve vzdálenějších částech Dánska.

Bitvu o Kodaň doprovází vždy skvělá, ačkoliv někdy velmi vypjatá atmosféra. V této sezoně ovládli první ligové derby fotbalisté FC Kodaň (2:3), když zápas otočili dvěma góly v posledních minutách. Druhé skončilo bez branek, třetí naopak v závěru otočili ve svůj prospěch hráči Brøndby (1:2). Poslední Bitva o Kodaň v ročníku má punc boje o titul. Sesadí Brøndby IF z trůnu úřadující mistry a úhlavní rivaly? Zápas má výkop v neděli 12. května v 16:00 SELČ.

Další derby týdne

Pátek 10. května

Mexiko – Liga MX

Tigres de la UANL – CF Monterrey

Clásico del Norte (Clasico severu)

Rivalita mezi Tigres a CF Monterrey je největší z celého severního Mexika a oba kluby jsou nejsilnějšími široko daleko. Monterrey je velká metropolitní oblast, ve které žije přes pět milionů obyvatel. Jejími součástmi jsou kromě jiných Guadalupe, kde má stadion CF Monterrey (krásný Estadio BBVA bude jedním z hostitelských stadionů MS 2026), a San Nicolás de los Garza, který je domovem Tigres. Clásico del Norte proběhne v rámci čtvrtfinále play-off. První zápas se hraje v pátek, odveta poté v pondělí.

Irsko – Premier Division

Shamrock Rovers – St. Patricks

South Dublin derby (Derby jižního Dublinu)

Rivalita mezi dublinskými kluby Shamrock Rovers a St. Patricks roste až v posledních letech. Důvodem je to, že se Shamrock Rovers, nejúspěšnější irský klub, v roce 2009 přestěhoval na nový stadion Tallaght v jižní části hlavního města, kde v minulosti fotbalově vládl St. Patricks.

Irsko – First Division (2. liga)

Cobh Ramblers – Cork City

Cork derby (Derby hrabství Cork)

Mimo Dublin a Louth je Cork jediným hrabstvím v Irsku, které se může pochlubit prvoligovými kluby. Městečko Cobh leží jen 15 kilometrů od většího Corku, podle kterého se jmenuje celé hrabství na jihu Irska. K derby dochází v soutěžním zápase po dvou letech, protože Cork City v roce 2023 (v Irsku se hraje systémem jaro-podzim) sestoupil z nejvyšší soutěže do druhé ligy, ve které Cobh působí dlouhodobě.

Sobota 11. května

Skotsko – Premiership

Celtic – Rangers

Old Firm derby (Derby "starých známých")

Rangers vznikli v roce 1872, druhý z velkých glasgowských klubů, Celtic, byl založen "až" v roce 1887. První vzájemný zápas proběhl v roce 1888. Postupem času se z obou stali obrovští rivalové a jejich derby se začalo přezdívat Old Firm derby, což by se dalo přeložit jako Derby "starých známých". Aktuálně má skotská nejvyšší soutěž na programu poslední tři kola, Rangers ztrácí na Celtic tři body.

Ukrajina – Premier League

Šachtar Doněck – Dynamo Kyjev

Klasyčne derby (Klasické derby)

Dynamo a Šachtar jsou dvěma největšími fotbalovými kluby na Ukrajině. Už přes 30 let, od doby, kdy se rozpadl Sovětský svaz a Ukrajina se stala samostatnou republikou, nevyhrál tamní ligu nikdo jiný. Jejich vzájemné zápasy bývají každoročním hitem sezony. Vedle bitvy fotbalových obrů jde však i o boj mezi hlavním městem Kyjevem a průmyslovou oblastí na východě země – Donbasem. Více o Klasyčném derby jsme psali v Derby Weeku na podzim.

Česko – Fortuna liga

Sparta Praha – Slavia Praha

Derby pražských "S"

Takzvané Derby pražských "S", dvou nejlepších českých klubů Sparty a Slavie, proběhne už počtvrté v aktuální sezoně. Všechna tři dosavadní sezony skončila v základní hrací době remízou (v pohárovém zápase se z výhry po prodloužení radovala Sparta). Nyní se oba rivalové střetnou v nadstavbové skupině o titul.

Slovinsko – Prva liga

Maribor – Olimpija Lublaň

Večni derby (Věčné derby)

Rivalita mezi tradičními slovinskými celky ožila v roce 2009, kdy se Olimpiji po letech existenčních útrap podařilo probojovat zpět do nejvyšší sotuěže. Od té doby dokonce třikrát získala titul a je i úřadujícím šampionem. Nejúspěšnějším klubem ve Slovinsku je s 16 tituly Maribor, momentálně však Večni derby bude soubojem o druhé místo. Mistrem Slovinska se totiž letos stalo Celje.

Portugalsko – Primeira Liga

Vitória Guimaraes – Braga

O Dérbi do Minho (Derby regionu Minho)

Guimaraes a Braga jsou dvěma největšími městy regionu Minho na severu Portugalska. Leží pouhých 20 kilometrů od sebe a jsou rivaly i z historického hlediska. Soupeření mezi nimi se přenáší i na fotbalové hřiště. Oba protagonisté jsou navíc na portugalské poměry velmi úspěšnými kluby. V předposledním kole sezony se v derby bude hrát také o vstupenku do pohárové Evropy.

Neděle 12. května

Francie – Ligue 1

Štrasburk – Méty

Derby de l’Est (Derby východu)

Rivalita mezi štrasburkem a Métami vychází ze sportovní konkurence, kdy oba kluby mají dlouhodobě podobnou kvalitu, ale i ze společné historie obou měst. Štrasburk a Méty byly před první světovou válkou německými městy říšské země Alsasko-Lotrinsko. Aktuálně jsou obě města (které od sebe dělí 130 kilometrů) hlavními sídly dvou francouzských departmentů v severovýchodní části Francie. Do konce Ligue 1 zbývají poslední dvě kola, FC Metz bojují o záchranu.

Portugalsko – Primeira Liga

FC Porto – Boavista

O Dérbi do Porto (Portské derby)

Portugalskému fotbalu vládne "velká trojka". Historicky každý ročník tamní nejvyšší soutěže vyhrál jeden z trojice Benfica, Sporting, FC Porto. Až na dvě výjimky. Jednou z nich je titul menšího z portských klubů Boavisty v roce 2001. Portské derby je soubojem Davida a Goliáše se vším všudy.

Paraguay – Primera División

Cerro Porteňo – Olimpia Asunción

El Clásico del fútbol Paraguayo (Clásico paraguayského fotbalu)

El Clásico paraguayského fotbalu je bitvou nejúspěšnějších klubů s největší fanouškovskou základnou rozesetou po celé Paraguayi. Jsou jimi Cerro Porteño a Club Olimpia a oba sídlí v hlavním městě Asunciónu. Od roku 1913 se oba celky utkaly už ve 453 vzájemných kláních.