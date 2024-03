Česko – Arménie: Hlásí se mladí stopeři, Hložek v repre ne(pálí) i muž pro Euro

I ve druhém utkání pod Ivanem Haškem (60) museli Češi otáčet nepříznivé skóre a i na druhý pokus se jim to proti Arménii povedlo. Znovu díky trefě střídajícího hráče. Tentokrát roli žolíka uzmul Tomáš Chorý (29), který si říká o pozvánku na Euro. Co dalšího úterní test na Letné nabídl?

Mladí stopeři se hlásí do služby

Do druhého utkání nasadil Ivan Hašek tříčlennou mladou ligovou obranu. Na stoperech se vedle sebe postavili Tomáš Vlček, Robin Hranáč a Ladislav Krejčí. Nebýt inkasovaného gólu po nezvládnutém brejku, mohla se pyšnit zvládnutým zápasem bez střely na branku. Především dvojice Vlček – Hranáč vypadala jistě. První ukázal svoji bleskovou rychlost, druhý zase jistotu a smysl pro organizaci. Směrem pro Euro i kvalifikaci o MS 2026 vyslali trenérskému štábu velmi pozitivní signál.

Přehled utkání Česko – Arménie 2:1

Hložek spaloval šance

Naskočil na hrotu společně s Patrikem Schickem, ale potvrdil, že v národních barvách se hledá. Ve 30 zápasech vstřelil Adam Hložek dvě branky – proti Bělorusku v říjnu 2021 a loni v červnu v Černé Hoře. V 31. duelu proti Arménii mohl být útočník Leverkusenu na střelecké listině hned dvakrát, ale pokaždé mířil mimo branku. "Souhlasím, měl jsem dvě jasné gólovky," kál se po utkání v rozhovoru pro ČT Sport.

Návrat Coufala téměř jistý

Zatímco David Jurásek hledá větší vytížení v Německu a tak nějak se počítá, že v optimální formě levá strana v národním týmu patří jemu, s Adamem Gabrielem to byl od trenérů spíš experiment. Test, zda s ním mohou do budoucna počítat. Však byl také bek Midtjyllandu z nominace až zaskočený. "Je tu Vláďa Coufal," namítal při dotazu s případnou vstupenkou na Euro. A nejspíš tušil proč. Duel s Arménií mu moc nevycházel. Oproti Juráskovi se nedostával do hry, kazil balony a po jeho ztrátě šli hosté do gólového brejku. V poločase už zůstal v kabině a jeho místo zaujal David Douděra.

Žolík pro Euro je z Plzně

Kdo ale nejspíš může balit kufr na cestu do Německa, je plzeňský útočník Tomáš Chorý. Za reprezentaci naskočil do tří zápasů, přičemž proti Norům odehrál jen tři minuty, a pyšní se bilancí 2+1. Byl to právě Chorý, kdo hrál důležitou roli v klíčovém podzimním duelu s Moldavskem, která Česko poslala na Euro. A rozhodující moment uzmul plzeňský forvard i na Letné, když nakonec dokonal český obrat druhým gólem pět minut po příchodu na hřiště. Jasně tak Haškovi a spol. ukázal, že se s ním musí počítat.

Krejčí se hledá

Není v ideálním rozpoložení. V posledních zápasech za Spartu se na Krejčího snesla kritika za slabší výkony. A proti Arménii mu nepomohlo ani domácí prostředí se zatažením na stopera. U arménského brejku neubránil Edgara Sevikjana. A spoluhráčům zavařil svým zaváháním i o několik minut později, kdy se Arménci po souboji Hranáče dožadovali penalty. Nakonec si plusové body získal, když ještě do poločasu vyrovnal povedenou hlavičkou po Barákově rohu a v druhém poločase už podal mnohem jistější výkon.