Lvíčata v Hradci těžila ze zlepšené ofenzivy, přátelák proti Slovensku rozhodl Kabongo

Čeští fotbalisté do 21 let vyhráli v přátelském utkání nad svými slovenskými vrstevníky 2:1. Duel hraný v Hradci Králové začala lépe Lvíčata, která poslala do vedení hlavička důrazného Denise Alijagiče (20). Pro útočníka brněnské Zbrojovky se navíc jednalo o první gól v této věkové kategorii. Sokoli však brzy nato vyrovnali zásluhou výstavní rány Artura Gajdoše (19) ze střední vzdálenosti. Rozhodnutí tak přišlo až po hodině hry, kdy po samostatném úniku udeřil Christophe Kabongo (20), jenž na klubové úrovni hájí barvy slovenského týmu Podbrezová.

V poměrně zaplněné Malšovické Areně v Hradci Králové začali čeští mladíci aktivně a hned v úvodu si vypracoval dvě velké příležitosti Alijagič, oba své pokusy ovšem namířil nad slovenskou bránu. Litovat toho ale příliš nemusel, protože ve 13. minutě přece jen poslal domácí do vedení. Hráč Zbrojovky Brno si při rohovém kopu počkal na zadní tyči, odkud hlavičkou překonal bezmocného Ľubomíra Belka.

Radost Lvíčat příliš dlouho nevydržela, o chvíli později totiž impozantní střelou ze střední vzdálenosti srovnal Gajdoš. Postupem času se hra více vyrovnala a další trefy se diváci v první půli nedočkali.

Za Česko se trefili Alijagič a Kabongo Livesport

I po změně stran se hra přelévala z jedné strany na druhou, přičemž gólmani obou reprezentací nebyli moc často v permanenci. To se změnilo v 60. minutě. Patrik Vydra našel fantastickým lobem za obranou úplně volného Kabonga, jenž se tváří v tvář brankáři nemýlil a poslal Čechy do vedení.

Jen o pět minut později mohl zvýšit Václav Sejk, jeho pokus ale mířil těsně vedle levé tyče. Slováci si na závěr utkání vytvořili kvalitní tlak, který vyústil v obrovskou šanci Adama Gaži, tomu ovšem po střele od zadní tyče chyběli ke gólu milimetry. V nastaveném čase pak ještě předvedl bravurní zákrok Matyáš Vágner.