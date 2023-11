Ostravský Rigo vyhlíží derby s Českem i domácí Euro. Prohra se Spartou nás doteď štve, říká

Nepostradatelnou součástí slovenské jednadvacítky je i Tomáš Rigo (21), který dostává výrazný herní prostor i v dresu ostravského Baníku. Talentovaný záložník poskytl během soustředění národního týmu U21 rozhovor pro slovenskou redakci Livesport Zpráv a hovořil mimo jiné o klubových i reprezentačních dobrodružstvích.

Slovenský fotbalista působí v Česku dlouhodobě. Pět sezon strávil ve Slavii, kam zamířil po přestupu z Ružomberku. V posledních dvou sezonách byl zapůjčen do Vlašimi a od léta obléká barvy Ostravy, kde si říká o stále větší pozornost. V posledním utkání FORTUNA:LIGY prohrál Baník doma 0:1 se Spartou a Rigo měl velmi dobrou příležitost ke skórování.

Baník však doma body nezískal. "Pořád nás to všechny neskutečně štve. Podali jsme výborný výkon a určitě jsme si zasloužili minimálně bod, když ne tři. Moje šance přišla ve 20. minutě, měl jsem ji proměnit, ale brankář mě přečetl a předvedl dobrý zákrok. V zápase jsme ale ukázali velkou kvalitu, Sparta hlavně bránila a dopředu neměla nic. Mrzí nás, že jsme to nezvládli," řekl rodák z Popradu.

Po příchodu do Baníku nastupujete pravidelně, odvíjí se angažmá podle vašich představ?

"Ano, nedávno jsem začal hrát a jsem nesmírně vděčný trenérovi za příležitosti, které mi dává. Snažím se za šance na hřišti odvděčit výkony a myslím, že se mi to daří."

Dáváte si před sezonou nějaké osobní cíle? Co jste měl v hlavě před tou aktuální?

"Měl jsem rozhovor s trenérem a stanovil jsem si cíl, že chci v této sezoně odehrát 80 procent zápasů."

Dostáváte také prostor v reprezentaci do 21 let. V duelu s Chorvaty jste dvakrát vedli, soupeř ale pokaždé vyrovnal. Jaké byly vaše dojmy po utkání?

"Zápas jsme začali velmi dobře. Soupeře jsme zatlačili, kontrolovali jsme hru i míč, což vedlo k prvnímu gólu. Myslím, že máme v poslední době problém. Když dáme gól, následujících pět minut je velmi špatných a soupeř si vytvoří nějaké šance. Z toho pramenilo i vyrovnání na 1:1. Do poločasu se nám podařilo skóre otočit, po našem gólu ale zase přišla pasáž hry, ve které měl soupeř příležitosti. Naštěstí nás podržel brankář Surovčík. Ve druhém dějství to bylo nahoru dolů. Podařilo se nám Chorvaty zatlačit a ukázali jsme kvalitu. Pak přišel nešťastný moment, penalta, a do konce už žádné šance nebyly. Ale proti tak silnému týmu můžeme výsledek 2:2 vnímat pozitivně."

Kalendářní rok zakončíte přípravným derby s Českem, které je vaším druhým domovem. Bude to speciální duel?

"Přesně tak, je to můj druhý domov. Bude to speciální zápas, stejně jako ten první. Mám tam spoustu přátel a bývalých spoluhráčů. Opravdu se na to těším."

Poskytl jste trenérovi informace o soupeři?

"Stále se snažím zjistit, jakým stylem budou hrát a kteří hráči nastoupí. Budeme se snažit podat na hřišti stoprocentní výkon."

Slovensko jako pořadatel mistrovství Evropy hraje pouze přípravné zápasy. Jak byste zhodnotil letošní reprezentační turné?

"Vystřídalo se hodně hráčů. Jsem rád, že jsem byl na všech srazech. Myslím, že si tým sedá a na každém setkání je lepší a lepší. Naše výsledky jsou celkem dobré, sehráli jsme vyrovnané zápasy se silnými týmy. Budeme se snažit předvádět kvalitní týmové výkony i v dalších zápasech."

Co očekáváte od střetnutí s nejlepšími na mistrovství Evropy?

"Bude to nesmírně náročné. Jako domácí tým budeme potřebovat podporu fanoušků, aby nás hnali dopředu. Nesmíme se bát jmen, která proti nám budou hrát. Budeme se snažit hrát svou hru. Těším se na to."

Ve čtvrtek na Euro postoupil také A-tým, Slovensko má ve skupině Evropské konferenční ligy dva kluby a tým U-21 bude hostit mistrovství Evropy. Dá se říci, že slovenský fotbal prožívá úspěšné období?

"Zápas A-týmu jsem sledoval, podali výborný výkon, za který byli odměněni postupem. Jsme nesmírně šťastní, a to i tady v jednadvacítce. Jak jste zmínil, slovenský fotbal jde dopředu, i vzhledem k tomu, co Slovan a Trnava předvádějí v Evropě."

Rigo (č. 22) by rád oblékl dres seniorské reprezentace. Profimedia

Dalším krokem ve vaší kariéře by mohl být přesun do reprezentačního A-týmu.

"To je sen každého slovenského fotbalisty. Budu se snažit pokračovat v dobrých výkonech, případně je ještě vylepšit a čekat na svou šanci. Zatím jsem v jednadvacítce, kde se také snažím odevzdat všechno. Uvidíme, co přinese budoucnost."

Máte nějaký vysněný klub, za který byste chtěl hrát?

"Od dětství jsem fandil Realu Madrid a posledních 10 let Manchesteru United, takže tyto dva týmy bych určitě neodmítl (smích). Španělský fotbal mě rozhodně láká."