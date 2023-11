Z 23 nominovaných hráčů hrálo o víkendu v základu jen devět, stěžuje si kouč Suchopárek

ME do 21 let

Trenéra české fotbalové reprezentace do 21 let Jana Suchopárka (54) mrzí nízké vytížení hráčů v klubech. Listopadový přípravný zápas se Slovenskem v Hradci Králové chce využít k tomu, aby se mužstvo po nepovedeném startu do kvalifikace o postup na mistrovství Evropy 2025 konsolidovalo. Duel s hostitelem evropského šampionátu považuje i za přípravu na březnovou kvalifikaci s Islandem, kterou pokládá za stěžejní. Řekl to na nominační tiskové konferenci.

"Je to možná trochu šťouchnutí do vosího hnízda. Z 23 nominovaných hráčů hrálo o víkendu v základu jen devět hráčů a pouze čtyři z nich v první lize. Výběr máme velice kvalitní, ale potřebujeme, aby hráči hráli. Je to jeden z hendikepů, které máme, ale určitě se na to nevymlouváme. Výkony a výsledky, které jsme předvedli v podzimní fázi kvalifikace, nebyly dobré," uvedl Suchopárek.

"Lvíčata" nevyhrála žádný z úvodních tří kvalifikačních zápasů a ve skupině I jsou předposlední. "Chceme využít tento listopadový termín, abychom mužstvo konsolidovali a vytvořili určité týmové pojetí. Kvalifikační utkání se nám moc nepovedla, máme jen dva body a dvě vstřelené branky a určitě je to zklamání. Přesto si myslíme, že mužstvo je velice kvalitní a chceme ho dát ještě víc dohromady a připravit se na utkání v nadcházejícím roce," prohlásil vicemistr Evropy z roku 1996.

Aktuální tabulka skupiny I. (7.11.) Livesport

"Určitě je to i příprava na domácí březnová utkání. V Hradci Králové chceme nejprve sehrát přípravné utkání a poté tam přivítat Island, což je pro nás stěžejní utkání. Věřím, že ho zvládneme a popereme se o postup na mistrovství Evropy, přestože nám začátek nevyšel," podotkl bývalý hráč Kladna, Dukly, Slavie nebo Štrasburku.

Duel se Slovenskem se odehraje v pondělí 20. listopadu. Tři dny předtím odehraje jednadvacítka modelové utkání s Hradcem Králové.

Přehled zápasu Česko – Slovensko (20. listopadu)