Zdravotní stav po zápase s Norskem: Drobné šrámy má Zelený, lehké potíže trápí Lingra

Čeští fotbalisté se nad ránem vrátili z Norska, kde v pátek zvítězili 2:1 v přípravě v prvním utkání po nástupu trenéra Ivana Haška (60). Po zápase má drobné šrámy obránce Jaroslav Zelený (31) a lehké zdravotní problémy trápí ofenzivního univerzála Ondřeje Lingra (25). Hráči dostali odpoledne volno a od neděle už se začnou naplno chystat na úterní přípravný duel doma proti Arménii.

"Kontrolujeme zdravotní stav. Zatím to vypadá, že jsou tam nějaké šrámy. Jarda Zelený je trochu nakopaný a Linži (Lingr) měl nějaké problémy už v tréninku, proto jsme ho (do zápasu) dávali na menší časový úsek," řekl na tiskové konferenci asistent trenéra Jaroslav Veselý.

Mužstvo po náročném utkání a přesunu zpět do Prahy dnes mělo volnější program. "Přiletěli jsme hodně pozdě. Letadlo mělo trochu zpoždění, čekali jsme na kufry. Dorazili jsme na hotel po třetí hodině (ráno), někdy o půl čtvrté. Dopoledne měli hráči, co nastoupili na více než 60 minut, regenerační trénink plus s kondičním trenérem. S méně vytíženými hráči jsme měli klasickou zátěžovou jednotku," řekl Veselý.

"Odpoledne dostali hráči volno. Samozřejmě to monitorujeme a máme pod kontrolou, kam jdou. Samozřejmě s důvěrou, ale víme, kdo nás opouští a kdo se kam chystá. Chceme hráčům dopřát, aby se potkali s rodinami. Sám se také půjdu projít. Přivítáme to, jsme pořád spolu, takže to může po takovém zápase pomoci," dodal hlavní trenér prvoligových Bohemians 1905.

Rodinné záležitosti řešil také kapitán Tomáš Souček. "Teď má osobní volno, nějaké své rodinné věci. Jeho první otázka byla, aby nechyběl na videu. On je v tomhle unikátní. Je vidět, že týmem žije. I včera na něm bylo vidět, že nechtěl prohrát," podotkl Veselý.

Mužstvo se pomalu začne chystat na druhý z březnových zápasů - úterní domácí duel s Arménií na pražské Letné. "Typologicky to asi bude jiné utkání. Budeme více na míči, budeme asi více dobývat. Dokončujeme analýzu jejich posledního utkání, chceme se na to ještě dnes večer podívat, co nás čeká. K tomu si chceme ještě rozebrat náš zápas, tam je také hodně studijního materiálu. Čekají nás na to dva mítinky. Předpoklad je, že Arménie bude hrát ze zabezpečené obrany a na brejkové situace," poznamenal Veselý.