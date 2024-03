Norsko – Česko:  První zápas pod novým trenérem, tak věřím, že budeme namotivovaní, říká Souček

Kapitán fotbalové reprezentace Tomáš Souček (29) věří, že národní tým v nové éře pod vedením trenéra Ivana Haška dokáže navázat na úspěchy svých předchůdců. Záložník West Hamu na tiskové konferenci před pátečním přípravným zápasem v Norsku připomněl především Euro 2004 v Portugalsku, na němž Češi došli až do semifinále. Letošní šampionát se odehraje v Německu, čerstvě vyhlášený Fotbalista roku už ovšem myslí také na kvalifikaci mistrovství světa.

Reprezentace se sešla v pondělí, s novým realizačním týmem i pěti nováčky, kteří byli povoláni poprvé. Mužstvo je před prvním letošním utkáním ve stadiu rozkoukávání se a poznávání. "Máme před sebou velké věci. Čekají nás dva přípravné zápasy, pak Euro a následovat bude kvalifikace na mistrovství světa. Je to dvacet let od velkého úspěchu na Euru v Portugalsku, na ty hráče všichni pořád vzpomínáme a chceme také být u dalšího úspěchu," citoval Součkovo vyjádření z tiskové konference v Oslu web FAČR.

Mužstvo dovedl k postupu na šampionát Jaroslav Šilhavý, bezprostředně po skončení dramatické kvalifikace ovšem kouč spolu s celým realizačním týmem odstoupil. "Každý trenér má trošku jiné věci, své cvičení. Trenérský štáb je nějak veliký a každý si bere svou část, takže to je jiné, ale je to normální. Ale jinak se nechte překvapit, co se bude dít na hřišti," poznamenal devětadvacetiletý lídr národního týmu.

Hašek ve své první nominaci po lednovém nástupu k mužstvu povolal řadu mladých hráčů. "Myslím, že je určitě potřeba, aby se to promíchalo a proměňovalo, takže jsem rád, že jsou v týmu noví kluci. Všichni určitě minimálně v téhle sezoně podávají kvalitní výkony a jsou tady oprávněně," uvedl bývalý slávista. "První den byl hodně rozkoukávací. Někdo se bál zeptat, ale měli jsme hned trénink, kde máme klasiku v podobě toho, že se noví hráči i členové realizačního týmu představí. Takže to spadlo ze všech, i z mladých a byla sranda. Pak už jsme jeli všichni jako jeden tým a že jsme si všichni rovni."

Vzájemné utkání. Livesport

Teď čekají hvězdný Erling Haaland a spol. jako první prověrka a konfrontace. "Když vidím jednotlivce Norska, tak neznám důvod, proč se nedostali na Euro. Fotbal je ale týmový sport a je potřeba najít kvalitu jako tým a mít i výsledky jako tým. To jsme my na rozdíl od nich zvládli,“ srovnal Souček. "Ukázali jsme si nějaké principy, jak bychom chtěli hrát. Je toho ale pořád hodně, z prvního zápasu si toho budeme chtít hodně vzít do budoucna. Fotbal se hraje na krásu i na výsledek, nejlepší je zvolit oboje. Je to první zápas pod novým trenérem, tak věřím, že budeme namotivovaní a aspoň jedno z toho vyjde," dodal kapitán.