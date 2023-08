70 milionů za Hojlunda? Od United je to risk, potenciál mladého Dána je však obrovský

70 milionů za Hojlunda? Od United je to risk, potenciál mladého Dána je však obrovský

Přestup Rasmuse Hojlunda (20) do Manchesteru United vypadá jako hotová věc. Vedení anglického celku by do Bergama mělo poslat částku pohybující se okolo 70 milionů liber. Z dánského mladíka se stane jedna z nejdražších posil v klubové historii a tlak fanoušků bude enormní. Dokáže talentovaný forvard očekávání naplnit?

Hojlund si během svého působení v Serii A v dresu Atalanty získal spoustu obdivovatelů. Během dvaatřiceti zápasů nasázel devět gólů a přidal dvě asistence. Jednu branku přidal v italském poháru a skvěle vstoupil do kvalifikačních duelů o Euro 2024. V prvních čtyřech zápasech se prosadil šestkrát a hlavně díky jeho výkonům Dánové nasbírali sedm bodů.

Hojlundův vzestup naznačilo již působení v rakouském Sturmu Graz, kde v osmnácti ligových duelech vstřelil devět branek a vysloužil si přestup do Atalanty. Do Rakouska přitom dvacetiletý dánský reprezentant přicházel jako nepotřebné zboží. V Kodani za polovinu ročníku odehrál jen 295 ligových minut a nedal ani jeden gól. Když Sturm na stůl vysázel 1,5 milionů liber, dánský celek s prodejem dlouho neváhal.

Potenciál ke zlepšení

Uplynul rok a půl a talentovaný Dán míří do Manchesteru United za naprosto odlišných podmínek. Po příchodech brankáře Andrého Onany, středopolaře Masona Mounta je třetí zvučnou posilou Rudých ďáblů a čeká se od něj okamžitý přínos.

Zatímco v napadání Hojlund patří mezi nadstandardní hráče, jeho produktivita při pohledu do minulé sezony dvakrát neoslní. V porovnání hodnot očekávaných branek se vstřelenými góly Hojlund zaostává. Podle modelů měl ze svých šancí vytěžit 9,5 gólu a dal jich pouze devět. Počínal si tedy průměrným způsobem, což je u útočníka s cenovkou okolo 70 milionů liber zarážející.

Ochota klubu investovat tolik peněz za forvarda s průměrným zakončením naznačuje důvěru vedení v jeho schopnosti. Při hlubším ponoru do statistik zjistíme, proč jsou představitelé United přesvědčeni, že jeho strop může být úplně jinde než na devíti ligových brankách.

Ze všech hráčů mladších jednadvaceti let v pěti nejlepších evropských ligách se více gólů než Hojlundovi podařilo vstřelit pouze Elye Sepe Wahimu z Montpellieru. Dán se v této skupině hráčů umístil na čtvrtém místě v průměrném počtu střel na 90 minut (2,05), ve statistice očekávaných gólů na 90 minut (0,37) je třetí nejlepší a z celého sledované výběru má pak druhou nejvyšší úspěšnost zakončení (20 %).

Jednoduše řečeno, co se týče nadaných útočníků, je na kontinentu jen málo těch, kteří mohou konkurovat Hojlundovým výkonům.

Jeho schopnost dostat se do dobrých střeleckých pozic v pokutovém území soupeře a jejím okolí je podpořena citem pro výběr místa. Na útočné polovině projevuje přirozený instinkt při hledání volných prostorů a skvěle trestá výpadky v koncentraci obránců.

Příkladem může být situace z červnové remízy Dánska se Slovinskem (1:1). Všimněte si, jak těsně je Hojlund hlídán, když se útok rozvíjí po levé straně.

Hojlund se stal pro Dánsko klíčovým Flashscore

Během jediné sekundy však dokáže využít zaváhání stopera, který sleduje míč, najde si volný prostor a uklízí přízemní centr do branky.

Rychlost jako zbraň

Dvacetiletý dánský útočník se může pochlubit bleskovým zrychlením, díky kterému se dokáže prosadit v soubojích jeden na jednoho. "Je to velmi rychlý hráč, stovku zvládne za méně než 11 sekund. Na svou výšku má nízko položené těžiště a neuvěřitelnou frekvenci kroku." uvedl v březnu trenér Atalanty Gian Piero Gasperini.

Hojlundova rychlost, herní inteligence a síla před brankou vedou ke srovnání s Erlingem Haalandem. Oba jsou vysocí, blonďatí a levonozí. Nicméně Hojlund je o tři roky mladší a je příliš brzy na to, aby byl řazen do stejné kategorie jako norský střelec.

Rychlost jeho vývoje je však neuvěřitelná. Za osmnáct měsíců jeho cena stoupla téměř padesátkrát. V Manchesteru navíc bude mít skvělý prostor k růstu. Pod vedením Ten Haga může pokračovat v progresu, který zpočal v Atalantě a v budoucnu se může stát se útočníkem světové kvality. Pomoci by mohl i fakt, že Hojlund United od mládí fandí.