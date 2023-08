Al-Nassr stále nemá dost. Saúdskoarabský klub přivedl Laporteho z Manchesteru City

Španělský obránce Aymeric Laporte (29) oficiálně opustil Manchester City a zamířil očekávaně k řadám Al-Nassru. Saúdskoarabský klub pošle do Premier League za přestup 27,5 milionů eur (cca 660 milionů korun). Francouzský rodák dorazil na Ostrovy během ledna roku 2018 za zhruba 65 milionů eur, teď ho tak "The Citizens" přeprodávají dál ani ne za poloviční pořizovací cenovku.

Laporte získal v dresu manchesterského výběru celkem dvanáct hlavních trofejí, už loni však sehrál pouze 24 utkání napříč všemi soutěžemi. Tedy v době, kdy se oslavoval historický treble. Postupně tak ztrácel pevnou půdu pod nohama, i proto se rozhodl pro změnu angažmá. "Trvalo to pět a půl nezapomenutelných let. Mám spoustu vzpomínek, které navždy zůstanou v mém srdci," loučil se hráč prostřednictvím svých sociálních sítí.

Laporte odehrál za Manchester City dohromady 180 zápasů, v nichž vstřelil 12 gólů. Manažer Pep Guardiola ho každopádně začal opomínat a rozhodl se častěji využívat obránce Manuela Akanjiho a Nathana Akého. The Sky Blues navíc přivedli další posilu do defenzivy, a to chorvatského obránce Joška Gvardiola začátkem tohoto měsíce, takže se Laporte vlastně začal stávat nepotřebným.

Al-Nassr má aktuálně v kabině šestého nového hráče z Evropy, myšleno v rámci tohoto letního přestupového období. Cristiano Ronaldo se stal první velkou rybou pro rijádský výběr už po skončení světového šampionátu v Kataru, dále ho pak postupně posílili Alex Telles, Marcelo Brozovič, Seko Fofana, Sadio Mané a v úterý také Otávio. Transferové sumy u Al-Nassru se v průběhu července a srpna vyšplhaly na více jak 165 milionů eur, jak uvádějí zdroje webu transfermarkt.de.