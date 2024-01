Arsenal rázně ukončil dlouhé čekání na výhru, Brentfordu pomohl navrátilec Toney

Arsenal porazil ve 21. kole Premier League Crystal Palace jednoznačně 5:0 a po více než měsíci tak oslavil zisk tří bodů. Klíčem k úspěchu domácích byly rohové kopy a dvě gólové hlavičky Gabriela (26). Na první z nich neměl brankář Dean Henderson nárok, druhou si pak za záda smolně srazil sám. Brazilský bek, jenž tak měl lví podíl na dvou brankách v první poločase, pomohl Kanonýrům k přerušení nepříznivé série, během níž severolondýnský celek čtyřikrát v řadě nezvítězil. Brentfordu pomohl k výhře 3:2 nad Nottinghamem gólem navrátilec Ivan Toney (27).

Svěřenci Mikela Artety se prosadili již v 11. minutě, kdy centr z rohového kopu v podání Declana Rice přetavil ve vedoucí trefu stoper Gabriel. Další zajímavá příležitost se pro domácí naskytla rovněž po rozehrávce od praporku. Tentokrát se míč odrazil od zad hostujícího Jeffersona Lermy, gólman Henderson však výborně zasáhnul a další změnu skóre nepřipustil.

Crystal Palace se k první nebezpečnější střele dostalo až po půlhodině hry, kdy špatnou rozehrávku Davida Rayi zachytil na hranici velkého vápna Lerma. S přízemním projektilem letícím na bližší tyč si španělský brankář zkušeně poradil. Arsenal udeřil prakticky hned nato, když si po další hlavičce Gabriela srazil míč do vlastní sítě gólman Henderson.

Třetí branku přidali Kanonýři v 59. minutě, kdy rychlý brejk bravurně sehráli Gabriel Jesus s Leandrem Trossardem. Druhý jmenovaný na hranici ofsajdu převzal balon, elegantní fintou se zbavil obránce a razantním projektilem překonal bezmocného Hendersona.

Čestný úspěch mohl z přímého volného kopu zařídit Eberechi Eze, který přes zeď poslal pokus směřující pod břevno. Brankář Raya nicméně vytáhl důležitý zákrok a svůj tým podržel. V úplném závěru zápasu se ještě dvakrát prosadil Gabriel Martinelli, a zpečetil tak dominantní výkon Arsenalu.

Forest udeřil již po třech minutách, kdy se k voleji zpoza šestnáctky probojoval Danilo a napálil balon nechytatelně k levé tyči. Srovnáno bylo v 19. minutě poté, co přímý volný kop z hranice pokutového území přetavil v gól přízemní střelou navrátilec Ivan Toney.

Otočku ve skóre mohl zařídit po půlhodině hry Keane Lewis-Potter. Ten po Toneyho nabídce ke smůle domácího celku orazítkoval jen břevno. Byla to však poslední velká příležitost velmi vyrovnaného prvního poločasu.

Na další velkou šanci si diváci na Brentford Community Stadium museli počkat až do 53. minuty, kdy Toney poslal do vápna parádní centr, ten ovšem zakončil Lewis-Potter pouze do připraveného Matta Turnera. O šest minut později už však americký gólman nestačil zastavit hlavičku letící pod břevno, kterou po rohovém kopu vyslal Ben Mee.

Vedení Brentfordu trvalo jen krátce. V 65. minutě totiž přispěchal s odpovědí v podobě přesného hlavičkového zakončení Chris Wood. Vyrovnaný stav rovněž netrval dlouho. Za další tři minuty se přesnou střelou z otočky prosadil Neal Maupay a vrátil vedení na stranu Brentfordu. Na tuto trefu mohl odpovědět Orel Mangala, jehož rána jen těsně minula levou tyč.

