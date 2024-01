Návrat z trestu s poctami. Toney bude proti Nottinghamu kapitánem Brentfordu, uvedl trenér

Toney se po osmiměsíčním zákazu v sobotu vrátí do hry.

Ivan Toney (27) bude v sobotu v Premier League kapitánem Brentfordu v domácím utkání s Nottinghamem Forest. Útočník se na hřišti ukáže poprvé po osmiměsíčním zákazu činnosti za porušení pravidel o hazardu. Manažer Thomas Frank (50), jehož tým se během Toneyho nepřítomnosti namočil do bojů o udržení v soutěži, uvedl, že návrat anglického útočníka je obrovskou vzpruhou. Uvedl, že kromě gólů mohou pomoci i jeho vůdcovské schopnosti.

"Je to šéf. Je jako osmiletý kluk, chce jen naskočit na trávník a hrát," řekl dánský manažer na páteční tiskové konferenci. "Projevuje čirou radost z hraní fotbalu. Vidím v něm hráče, který je velmi odhodlaný, velmi nadšený. Zítra nastoupí a povede tým, bude kapitánem. Jsem si jistý, že na to je připravený," dodal Frank.

Toney v minulé sezoně vstřelil 20 gólů ve 30 ligových vystoupeních. Následně ovšem dostal trest za sázení, tímto způsobem se provinil 262krát. Návrat muže, kterému jeho spoluhráči z Brentfordu říkají Big Dog, nemohl přijít v lepší dobu, neboť klub je na 16. místě, tři body nad sestupovým pásmem a jeden bod za 15. Nottinghamem Forest.

"Nejde jen o tento týden, ale o poslední tři a půl roku. Je to výjimečný charakter, je to fantastický člověk. Mně, zaměstnancům i hráčům dodává energii. Je pozitivní a pořád se jen usmívá," řekl Frank.

"Na hřišti chce vyhrávat, chce pomoci týmu, samozřejmě je to obrovská vzpruha. Je to jako nový podpis. Podle mého názoru je to druhý nejlepší útočník v Premier League," přiznal 50letý Dán.

Jednou z Frankových obav je, že vzhledem k tomu, že lednové přestupové okno je stále otevřené, by Toneyho mohla zlákat velkorysá nabídka od některého z konkurentů v Premier League, ačkoli zatím žádná nepřišla. "Jak už jsem říkal na dříve – na 99 procent zůstane, ale fotbal je bláznivý, nikdy nevíte, co se stane zítra," sdělil. Sám hráč ale tvrdí, že chce zůstat a je odhodlaný týmu pomoci.

Přehled utkání Brentford – Nottingham Forest (sobota, 18:30)