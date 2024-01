Začíná hra o Haalanda? Manažerka provokuje v zákulisí s Realem, City se musí mít na pozoru

V tuto chvíli to není problém. Manchester City vyhrává. Dominuje. A když se vám daří, lze nad takovými problémy mávnout rukou. Ale možný zádrhel už se pomalu rýsuje. A ohrožuje "projekt" City, který je stále daleko od dokončení.

V uplynulých 12 měsících Rafaela Pimenta (která převzala agenturu od Mina Raioly po jeho smrti) často škádlila myšlenkou, že Erling Haaland v budoucnu přestoupí do Realu Madrid. Pimenta, která pravidelně spolupracuje se španělským tiskem, se ani jednou nestyděla mluvit o ambicích svého hvězdného klienta hrát za Los Blancos.

V listopadu spekulace dvakrát přiživila. Nejprve se nechala spatřit na Santiago Bernabéu při utkání Ligy mistrů s Bragou. O týden později pak řekla: "Jestli Erling podepíše smlouvu s Realem? To se musíte zeptat Realu?" Stalo se tak poté, co Pimenta v dubnu reagovala na dotazy ohledně klauzule o možném přerušení smlouvy v roce 2024 se City a případném odchodu do španělské metropole. "Víte, správná dáma umí držet jazyk za zuby," prohlásila.

Samozřejmě, tohle přestup do Realu hned nedělá. Ale už jen to, že se o tom mluví a vtipkuje, vytváří spekulace. Lidé je neberou vážně, až se najednou změní v tvrdou realitu a náhle řešíte opravdový problém.

Když se vyhrává, tak to snadno přehlédnete. Ale fotbal je koloběh, kde se situace může rychle změnit – a to platí i pro City včetně Haalanda. A podobná prohlášení se pak nepříjemně vrací. I proto už musela Pimenta jeden ze svých výroků uvádět na pravou míru. "Co se týče klauzule ve smlouvě hráče, je to způsob, jak kluby mohou říct 'rozhoduji se'. Myslím si však, že pokud chceme být v klidu, musíme spolu komunikovat," uvedla Pimenta.

Je to záměr? Chce si udržet Real blízko ve chvíli, kdy není jasné, jak dopadne příchod Kyliana Mbappého z PSG? Člověk by nejradši řekl že nikoliv, ale minulost už nás nejednou přesvědčila o opaku.

Stačí si vzpomenout, jak Mino Raiola zastupoval Paula Pogbu během jeho působení v Manchesteru United. Pokaždé, když se Francouz dostal do formy, podával konzistentní výkony, místo aby přišlo rázné utnutí jakýchkoliv fám o možném odchodu, manažer je ještě rozdmýchával.

Erling Haaland na zápase FA Cupu proti Huddersfieldu. AFP

Fanoušci United nikdy nevěděli, na čem s Pogbou jsou. A často zůstávalo na jeho trenérovi, zejména Ole Gunnarovi Solskjaerovi, aby zmírnil pochybnosti příznivců, které vyvolal hráčův agent.

Něco podobného můžeme vidět budovat i v případě Haalanda a Pimenty. Pro City, respektive pro vedení klubu, je to výzva. Další významný cíl, kterého je třeba dosáhnout. Vítězové treble, neuvěřitelných pět trofejí za rok. Přesto jsou v mnohých hráčských očí stále jen druzí nejlepší? Dokáže Florentino Pérez, prezident Realu Madrid, lusknout prsty a znejistit jejich hvězdu? A co kdyby měla Barcelona své finance v pořádku, dvořila by se Pimenta i prostřednictvím katalánského tisku?

Svědčí to o tom, že City přes všechny své úspěchy stále ještě nejsou v cílové destinaci. Jistě, rostou a vyvíjí se. Hráči z Anglie jim dávají přednost před jinými tradičními značkami. Loví nejlepší talenty v Jižní Americe. Ale když dojde na poměřování s kluby na starém kontinentu, stále to není ono. Že jsou City skutečně evropskou jedničkou, poznají až ve chvíli, kdy Mbappé oznámí, že přestupuje do Manchesteru a ne do Realu.

Haaland vládne střelcům v Premier League. Opta by Stats Perform

Koketování Haalandovy agentky s Realem však získání výjimečného statusu spíš oddalují. Klubu to nic nepřináší. Obzvlášť ve chvíli, kdy Ferran Soriano, výkonný ředitel City, dal jasně najevo, že jejich dlouhodobé plány s Haalandem počítají: "Myslím, že tu zůstane mnoho let."

Stalo se tak v listopadu pro katalánskou rozhlasovou stanici, jen chvíli poté, co Pimenta poskytla rozhovor madridskému tisku. Náhoda?

Jak stojí výše – v tuto chvíli pro Manchester City žádná překážka neexistuje, ale pokud Haalandovi vyhovuje, že jeho manažerka přiživuje různé spekulace, brzy bude na Etihad Stadium problém. Pro klub, fanoušky i samotného hráče.