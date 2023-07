Chce si vynutit ukončení smlouvy? Braithwaite opustil předsezonní kemp Espaňolu

Po odchodu Joselua (33) do Realu Madrid by se Martin Braithwaite (32) stal hvězdným útočníkem barcelonského Espaňolu. Není však příliš pravděpodobné, že by bývalý útočník "Blaugranas" na stadionu RCDE zůstal.

Zkušený dánský útočník podle periodika Relevo opustil předsezonní kemp Espaňolu v Marbelle. Učinil tak bez varování a klub mu k tomu nedal žádné svolení. Braithwaite se vrátil k tréninku 19. července, ale o necelý týden později skončil, pravděpodobně proto, aby si vynutil odchod z klubu.

Zatím není jasné, jaké jsou jeho záměry, ale vypadá to, že v příští sezoně nechce hrát druhou španělskou ligu. Bývalý útočník Barcelony také zvažuje konec kariéry.

V klubu má ještě dva roky platnou smlouvu a je možné, že odchod do sportovního důchodu bude jedinou možností, jak ji zrušit. Mimo fotbal má Dán několik dalších zájmů, včetně obchodu s nemovitostmi v hodnotě stovek milionů eur.

Espaňol se bude po sestupu snažit o rychlý návrat do La Ligy a Braithwaite by byl klíčovou součástí plánů trenéra Luise Garcíi. Zdá se, že v Katalánsku můžeme očekávat nepříjemná jednání.