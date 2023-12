Burnley znemožnilo Sheffield, Arsenal se strachoval. Everton odkrojil první body z trestu

Hráči Burnley ve 14. kole Premier League ve velkém stylu protrhli sérii sedmi soutěžních proher v řadě, když v souboji v souboji trápících se celků zničili Sheffield United 5:0. O poznání větší nervy prožívali fanoušci vedoucího Arsenalu. Kanonýři nad Wolves dlouho vedli, ale kvůli kontaktní brance soupeře se o tři body strachovali až do závěrečného hvizdu – těsně před ním odvolal VAR penaltu pro hosty. Brentford si poradil s nováčkem z Lutonu 3:1 a Everton díky výhře v Nottinghamu odkrojil první body z trestu, který mu udělila asociace za porušení finanční fair-play.

Arsenal od úvodních minut dokazoval, že si hodlá minimálně do zítřka upevnit vedení v tabule. Už v šesté minutě se do vápna prodral Bukayo Saka, který přízemní střelou překonal gólmana domácích a poslal Gunners do vedení. O chvilku později se Londýňanům dýchalo ještě lépe, když po nádherné kombinaci ve vápně umístil Martin Ödegaard míč k pravé tyči a zvýšil. Domácí si i nadále drželi herní převahu a Vlky nepouštěli do větších příležitostí.

Ve 37. minutě přenesl Saka míč na levou stranu, a uvolnil tak Gabriela Martinelliho, který svou střelou trefil pouze vzdálenější tyč. Hosté si připravili premiérovou gólovou možnost v 53. minutě, kdy se na pravé straně velkého vápna uvolnil Matheus Cunha, kterého ale vychytal pozorný David Raya. Po následné klidné dvacetiminutovce se skóre pokusil změnit Saka, jenž za hranicí pokutového území vyslal krásnou střelu, která jen těsně minula levý horní kout brány.

V 82. minutě poslal Ödegaard míč mezi dva hráče Leandru Trossardovi a ten utíkal sám na bránu, ovšem skvělý výběh náhradního brankáře Daniela Bentleyho zabránil domácím zvýšit vedení. O pár chvil později se do útoku dostali také Vlci, kteří využili nedůrazu fotbalistů Arsenalu, vybojovali míč a Cunha střelou z hranice šestnáctky oživil naději hostů. O bleskovou odpověď se po Ödegaardově přihrávce mohl postarat Eddie Nketiah, jenže trefil pouze levou tyč. Nervózní závěr už favorit ustál a jeho náskok v čele tabulky narostl na čtyři body.

Dlouho bezzubé dobývání hostující tvrze přineslo ovoce až po změně stran, kdy se v rozmezí sedmi minut prosadil nejprve Neal Maupay a po něm Ben Mee. To Kloboučníky donutilo sáhnout k ofenzivnějšímu pojetí hry, které jim sice vykřesalo naději v podobě snižující trefy Jacoba Browna, jenže Londýňané si pohodlnější náskok rychle vzali zpátky. I díky tomu domácí předskočili Chelsea a posunuli se do horní poloviny tabulky.

K vítězství nasměroval domácí celek Jay Rodríguez, jenž propálil nejhorší obranu soutěže už po 17 vteřinách. Nepovedenou první půli, v níž ještě jednou hosté inkasovali, pak zakončil vyloučením Oliver McBurnie, čímž zničil jakékoli naděje The Blades na zisk bodů a nastartoval dosud nejméně nebezpečnou ofenzivu ligy k jejímu probuzení.

Hosté se sice stále vzpamatovávají z desetibodového odpočtu ze strany fotbalové asociace, což byl dosud nejtěžší trest tohoto typu v éře Premier League, na jejich herním představení to však téměř nebylo znát. Už v průběhu první půle spálili velké šance Beto a Dwight McNeil, druhý jmenovaný si ale po změně stran spravil chuť a ranou do pravého horního rohu brány rozhodl zápas. Pro Karamelky se jednalo už o třetí venkovní výhru za sebou.

Tabulka Premier League