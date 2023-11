Případ Onana: Kupící se chyby i hrůzná čísla. Každý gól má svůj příběh, hájí brankáře Ten Hag

Zatímco od trenéra Erika ten Haga (53) zazněla směrem k fotbalistům Manchesteru United pochvala za aktivní hru, fanoušci kroutí hlavou. Poslední zápas v Istanbulu totiž opět ukázal velké slabiny Red Devils, které ještě výrazněji vykreslují hrůzné statistiky. Terčem kritiků je hlavně brankář André Onana (27), za kterého anglický velkoklub v létě zaplatil 50 milionů eur.

Kamerunský reprezentant se stal letos v létě po Kepovi Arrizabalagovi a Alissonovi Beckerovi třetím nejdražším brankářem fotbalové historie. A i když si tým z Old Trafford léta piplal ve svých akademiích třeba Deana Hendersona nebo Matěje Kováře, padla před sezonou volba na extravagantního Afričana. Do United si ho totiž vyžádal kouč Ten Hag, který s Onanou úspěšně spolupracoval v Ajaxu Amsterdam.

Jenže angažmá v nizozemském velkoklubu či Interu Milán, odkud Kamerunec do Anglie zamířil, je v porovnání s působením v Manchesteru United v mnoha ohledech velmi odlišné. Mnohonásobně větší tlak, jenž jen roste s prohlubující se krizí, staví zvláště brankáře do složité role. A Onana si s ní zatím neví rady. Kupí chyby, které bijí do očí.

Bylo by však snadné všechno házet pouze na Onanu. Slavný klub, který třikrát ovládl Ligu mistrů, po odchodu legendárního Sira Alexe Fergusona marně hledá cestu k úspěchu. Jako největší problém se přitom zdá otázka defenzivy. Její čísla se nelepší ani pod Ten Hagem, ostatně aktuální obrana Red Devils je nejhorší za posledních 61 let. Tým nizozemského kouče v úvodních 20 soutěžních utkáních sezony inkasoval 33 branek, což je nejhorší bilance od ročníku 1962/63 – tehdy United ve stejném období inkasovali dokonce 43krát.

Při návratu do reality je ještě děsivější pohled na defenzivu v Lize mistrů – jen nováček milionářské soutěže Royal Antverpy totiž inkasoval více gólů (15) než Manchester (14). Red Devils zároveň mají v tomto ohledu nejhorší bilanci po pěti zápasech základních skupin ze všech účastí anglických klubů v historii. Jsou také teprve druhým týmem vůbec, který v této prestižní evropské soutěži dvakrát po sobě neudržel dvoubrankový náskok.

Vizitka obrany jde z velké části za jejím dirigentem. Onanovu nepohodu jen zvýraznil poslední zápas v Istanbulu. United vedli o dva góly a byli na nejlepší cestě získat tři body. Jenže stejně jako před třemi týdny v Kodani (3:4) zkolabovali. Po remíze 3:3 zůstali na posledním místě skupiny A a vzhledem k tomu, že poslední zápas hrají doma s Bayernem, to s jejich účastí v jarní části evropských pohárů nevypadá zrovna nadějně.

Pod zmiňovanou ztrátu s Galatasarayem se Onana podepsal hrozivými chybami. "Všechny tři góly jdou za Onanou," nebral si servítky bývalý středopolař United Paul Scholes v rozhovoru pro TNT Sports, která zápas pro anglické publikum vysílala.

Trenér Ten Hag svého muže v rukavicích zatím hájí, i když se situace v šestnáctce United začíná být neudržitelná. "Každý gól má svůj příběh. Hlavní je, že když vedeme o dvě branky, musíme lépe bránit jako tým a kontrolovat hru. A to není tak snadné, když propadáme ve středu pole, děláme zbytečné fauly a dáváme soupeři šanci zahrozit ze standardních situací," uvedl třiapadesátiletý kouč. "Nechci mluvit o jednom hráči. I když osobní chyby ovlivňují fotbal, zodpovědnost je vždy na celém týmu, všechno je o tom, že musíme být soudržní a věřit si," dodal.

Proti Onanovi už však začínají velmi výrazně mluvit i čísla. V anglické Premier League mu vypočítali více než osm inkasovaných branek oproti předpokladům na poměr střel, které na něj šly. V tomto ohledu je nejhorším brankářem slavné soutěže. V jejím aktuálním ročníku navíc dostal už tři žluté karty, což z něj dělá druhého nejtrestanějšího hráče týmu.

To ale není vše. Společnost Opta vydala statistiku, ve které je Kamerunec s výrazným náskokem nejčastěji chybujícím brankářem za posledních pět ročníků Ligy mistrů. Ve 44 utkáních vyrobil sedm fatálních chyb, po nichž padly góly. Druhý v pořadí Manuel Neuer má na kontě jen tři, které z většiny pramenily z jeho mnohdy riskantní rozehrávky. Onana bohužel chybuje i v prostoru, kde by měl být jistý – na brankové čáře a v malém vápně.

Suma sumárum, Manchester United má velmi drahou brankářskou jedničku, která mu ale zatím investici nesplácí. Po prodejích Hendersona (do Crystal Palace) a Kováře (Leverkusen) zůstali trojnásobnému vítězi Champions League jako záskok už jen veterán Tom Heaton (37) a Turek Altay Bayindir (25), jenž do United přišel v září z Fenerbahce.