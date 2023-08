Cityzens získali vysněnou posilu, z Gvardiola udělali nejdražšího obránce historie

Joško Gvardiol (21) přestupuje z RB Lipsko do Manchesteru City, který za chorvatského obránce zaplatí rekordních 90 milionů eur (cca 2,2 miliardy korun). Gvardiol se tak stal druhou nejdražší posilou Cityzens, nejdražším prodejem Lipska a zároveň také nejdražším obráncem světa.

Talentovaný stoper se úřadujícímu anglickému šampionovi upsal do roku 2028 a na pozici nejdražšího obránce nahradil Harryho Maguirea, jehož Manchester United před čtyřmi lety získal z Leicesteru City za 88 milionů eur. Do této ceny byla započítána změna kurzu.

Odchovanec Dinama Záhřeb opouští Lipsko po dvou letech, během nichž odehrál 87 soutěžních zápasů s bilancí pěti vstřelených gólů a tří asistencí. Gvardiol s Lipskem dvakrát vyhrál Německý pohár a v sezoně 2021/22 pomohl k postupu do semifinále Evropské ligy.

Gvardiol byl v Lipsku klíčovým hráčem. Livesport

"Vždycky jsem snil o tom, že jednou budu hrát v Anglii... každý, kdo v minulé sezoně viděl hrát Manchester City, ví, že je to nejlepší tým na světě," prohlásil na úvod svého angažmá Gvardiol.

"Jsme velmi rádi, že můžeme přivést Joška do Manchesteru City. Je to hráč, kterého jsme pozorně sledovali, a cítíme, že má vynikající schopnosti. Sledovaly ho nejlepší kluby po celé Evropě, takže přivést ho do našeho týmu je pro nás skvělá zpráva," řekl na adresu nové posily Txiki Begiristain, fotbalový ředitel Manchesteru City.

Manchester City získal druhou letní posilu po záložníkovi Mateu Kovačičovi z Chelsea. Naopak úřadujícího mistra Premier League opustili Ilkay Gündogan (Barcelona) a Riyad Mahrez (Al-Ahli SFC).

Lipsko během tohoto transferového okna prodalo další výraznou oporu – Dominik Szoboszlai přestoupil do Liverpoolu a Christopher Nkunku do Chelsea. Za uvedenou trojici bundesligový klub vyinkasoval astronomických 220 milionů eur bez započítání bonusů.