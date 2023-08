Cítím, že můžu vstřelit 40 gólů, říká Rashford. Rooney chce, aby překonal jeho rekord

Marcus Rashford (25) ve čtvrtek předpověděl, že by v nadcházející sezoně mohl vstřelit 40 gólů. Navíc ho povzbudilo i to, že ho Wayne Rooney (37) podporuje v překonání rekordu v počtu vstřelených branek za Manchester United.

Rooney je s 253 góly na čele historického žebříčku střelců klubu z Old Trafford. Rashford, jenž právě podepsal novou pětiletou smlouvu, má ideální předpoklady k tomu, aby tento rekord jednoho dne překonal. V minulé sezoně vstřelil 30 gólů, čímž se posunul na 123 zásahů.

"Nikdy nevíte, co se stane, ale jde o to, abych dával góly a snažil se získávat asistence. Určitě je šance, že se to může stát," odpověděl Rashford na otázku ohledně Rooneyho rekordu v Manchesteru United.

"Vlastně jsem o tom s Waynem mluvil – chce, abych to dokázal. Říkal, že by bylo skvělé, kdybych to dokázal, protože jsem v klubu vyrostl. Doufám, že dostanu příležitost se o to pokusit," řekl Rashford.

Rashford má ještě co dohánět. Livesport

V rozhovoru s bývalým obráncem United Garym Nevillem v jeho pořadu Overlap Rashford prozradil, že věří, že pokud bude v nadcházející sezoně zcela zdravý, mohl by pokořit hranici 40 branek.

"Před minulou sezonou jsem říkal, že se dostanu na 20 zásahů – to je pro křídlo dobrá vizitka. Nakonec jsem vstřelil 30 gólů, takže se teď musím pokusit tento cíl posunout a jít nad jeho rámec," prohlásil sebevědomě anglický reprezentant.

"Ke konci sezony jsem se potýkal s několika zraněními a asi jsem nebyl úplně v tempu – tehdy góly začaly trochu vysychat. Pokud se mi podaří udržet tuto stránku pod kontrolou, cítím, že mohu pokračovat a nastřílet 35 nebo 40 gólů," uzavřel si Rashford.