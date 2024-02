De Gea se mohl vrátit do Premier League, odmítl velkorysou nabídku Nottinghamu

Mohl z toho být velký návrat do Premier League, bývalý gólman Manchesteru United David de Gea (33) se ale rozhodl dát Nottinghamu Forest košem. Klub přitom gólmanovi nabídl pro jaro pozici jedničky a tedy jistotu, že bude chytat. On ale stejně odmítl.

Od loňského léta je bez práce poté, co se pakoval z Old Trafford. Manchester United už nestál o jeho služby. De Gea byl od té doby spojován s řadou přestupů, zprávy z minulého měsíce dávaly najevo, že se bude stěhovat do Saúdské Arábie.

Teď vyšlo najevo, že Španěl odmítl šanci na návrat do Premier League. Podle The Athletic se Nottingham snažil v lednu při hledání nového brankáře přesvědčit De Geu, aby zamířil na City Ground a pomohl klubu se záchranou mezi anglickou elitou. Tým během 22 zápasů v nejvyšší soutěži dostal čtyřicet branek a patří v tomto směru mezi nejhorší v soutěži, kde je zatím šestnáctý a dva body jej dělí od sestupových příček.

Nottingham má záchranářské starosti. Livesport

Nottingham nabídl De Geovi jistotu, že bude pravidelně nastupovat, a to až do konce sezony. Zkušený brankář však krátkodobou výpomoc odmítl. Forest se nakonec povedlo získat belgického gólmana Matze Selse za 5,1 milionu liber. Zmíněný zdroj uvádí, že se Belgičan o zájmu anglického klubu dozvěděl ráno v den uzávěrky přestupů. Přesto došlo k dohodě.

De Gea během jedenácti sezon na Old Trafford odehrál za Manchester United 545 zápasů. Oslavil tam triumf v Premier League, vyhrál FA Cup, Evropskou ligu, dva Ligové poháry a třikrát se radoval po Community Shield. Dál je tak volným hráčem.