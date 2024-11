Marodka Arsenalu roste. White podstoupil operaci kolene, mimo hru může být do konce roku

Když se v nedělním zápase proti Chelsea na trávník vrátil Martin Ödegaard (25) po vleklém zranění kotníku, který si pochroumal v polovině září, zdálo se, že je marodková krize Arsenalu zažehnána. Nyní ale bude chybět Mikelu Artetovi (42) i Ben White (27). Pravý bek, který dokáže zaskakovat i ve středu zálohy, může být mimo hru až do konce roku. Podle deníku The Mirror podstoupil operaci kolene, které ho už delší dobu trápilo.

To znamená, že bude Gunners chybět během náročného svátečního období, které může rozhodnout o jejich šancích na titul. Pro kouče Artetu i celý tým je to podstatná ztráta, zvlášť, když je White pro defenzivu londýnského celku klíčovým hráčem. Není ale jedinou "překážkou" v cestě za titulem, s problémy se potýkají také Bukayo Saka a Declan Rice, kteří tento týden odřekli účast v anglické reprezentaci.

Oba se zranili během nedělní remízy s Chelsea. Rice, který hrál se zlomeným prstem na noze, střídal v 71. minutě, Saka kvůli problému s nohou opustil hřiště o 9 minut později. "Nevypadá to dobře, když vám dva tak důležití hráči řeknou, že nemohou pokračovat ve hře, není to dobrá zpráva," řekl po zápase kouč.

Do reprezentační přestávky vstupuje Arsenal s devítibodovou ztrátou na čelo tabulky, v Premier League navíc nevyhrál čtyřikrát v řadě. Po pauze přivítá 23. listopadu Nottingham, o tři dny později odletí v rámci Ligy mistrů do Lisabonu, kde ho čeká Sporting.