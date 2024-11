Arsenal si vyhlédl nového sportovního ředitele ve Španělsku, k dispozici by mohl být po sezoně

Roberto Olabe by mohl být vysněným ředitelem Arsenalu.

Bude konec spekulacím, kdo se stane novým sportovním ředitelem Arsenalu? Po náhle ohlášeném odchodu Eduarda Gaspara se vyrojilo hned několik kandidátů, kteří by mohli jeho místo obsadit. Až nyní se ale objevilo jméno, které doopravdy dává smysl.

Bylo to překvapení. Když Edu, jak se sportovnímu řediteli Arsenalu přezdívá, oznámil, že v klubu skončí, fanoušci byli zaskočeni. Anglická média zrovna tak.

Okamžitě se začalo spekulovat, kdo by jej na Emirates Stadium mohl nahradit. Britské weby dokonce přišly se spekulací, že by se novým ředitelem mohl stát Tomáš Rosický, který tu samou pozici zastává již několik let ve Spartě.

Tato informace se však podle různých zdrojů nezakládá na pravdě a spíš se jednalo o novinářskou kachnu. Nyní ale renomovaný web The Athletic přispěchal s informací, že by se Eduardovým nástupcem mohl stát Roberto Olabe, který shodou okolností v uplynulých hodinách oznámil, že po sezoně skončí v Realu Sociedad.

Náhoda? The Athletic uvádí, že pro Arsenal se jedná o velmi zajímavou osobu, kterou se pokusí angažovat.

Olabe má za sebou v Realu Sociedad výrazné úspěchy. Pozice sportovního ředitele se v baskickém klubu ujal v roce 2018 a do této sezony měl klub pozitivní transferovou bilanci, kdy byl v plusu 62 milionů eur. V daném období vydělali ve Španělsku více pouze Villarreal, Real Betis a Valencia.

Do kádru přivedl hráče jako Martin Ödegaard, Alexander Isak, David Silva, Mikel Merino a do A-týmu se posunul například Martín Zubimendi. Nyní za velkou hvězdu platí například i Takefuša Kubo, kterého klub získal z Realu Madrid.

Jen na Isakovi vydělal Real Sociedad obrovské peníze. Do Španělska přestoupil z Dortmundu za 10 milionů eur, přičemž do Newcastlu odcházel za sedminásobek. Klub za jeho úřadování vyhrál Copa del Rey v roce 2021 a pravidelně se v LaLize umisťuje v elitní top šestce.

Olabe navíc v minulosti působil v Kataru, takže je velmi slušně jazykově vybavený a plynule ovládá angličtinu.

Arsenal ho však bude moct angažovat až po skončení sezony. V zimě se o transfery postará Jason Ayto, pravá ruka Eduarda. Ten zamíří do Nottinghamu Forest, kam ho zlákal majitel Evangelos Marinakis.