Mitrovič v nejbližší době nenastoupí. Nespolupracuje řádně se spoluhráči, říká kouč Silva

Aleksandar Mitrovič (28) z Fulhamu nenastoupil ani k nedělnímu předsezonnímu utkání proti Brentfordu. Srbský reprezentant totiž netrénuje tak, jak by měl. Uvedl to trenér Marco Silva (46) poté, co londýnský klub údajně odmítl nabídku na útočníka od saúdskoarabského Al-Hilalu.

Britská média informovala o tom, že Fulham odmítl nabídku Al Hilalu ve výši 25 milionů liber za hráče, který má ještě tři roky platnou smlouvu. Mitrovič byl nejlepším střelcem Fulhamu ve čtyřech z posledních pěti sezon, v Premier League v ročníku 2022/23 nastřílel 14 gólů a pomohl týmu k 10. místu. Silva poznamenal, že s Mitrovičem již mluvil, ale celá záležitost není v jeho kompetenci.

"Musím přiznat, že to není ideální situace. Ne proto, že by dostal nabídku, ale celá situace se týká jeho samotného. Jak víte, v neděli ani minulou středu nehrál. Se spoluhráči řádně nespolupracuje. Není to ideální scénář, ale taková je realita," řekl Silva.

"Když je to mimo moji kontrolu jako kouče, není to něco, co by mě znepokojovalo. Ale v této situaci bych si přál jiný výsledek... Někdy očekáváte individuální rozhodnutí, o které se musí postarat oni (hráči)," dodal.

Silva také prozradil, že i on dostal nabídku od saúdského klubu Al-Ahlí, ale situaci odmítl dále rozebírat. "Můj závazek vůči klubu je jasný a bude pokračovat. Svůj závazek vůči tomuto klubu jsem v minulé sezoně mnohokrát prokázal," měl jasno.