Nevěřte všemu, co čtete. Jsem obětní beránek, odmítá Sancho kritiku trenéra Ten Haga

Anglický fotbalový reprezentant Jadon Sancho (23) se ohradil proti slovům kouče Manchesteru United Erika ten Haga (53), že nebyl na nedělní šlágr proti Arsenalu připraven kvůli špatné tréninkové morálce. Třiadvacetiletý křídelní hráč má pocit, že je nespravedlivě v klubu "obětním beránkem".

Sancho překvapivě chyběl v nominaci na nedělní utkání Premier League na hřišti Arsenalu, které United prohráli 1:3 a klesli na jedenácté místo tabulky. Po zápase trenér Ten Hag odůvodnil absenci vicemistra Evropy jeho výkony v tréninku.

Třiadvacetinásobný anglický reprezentant na to reagoval dlouhým příspěvkem na sociální síti X, dříve twitteru. "Prosím, nevěřte všemu, co čtete! Nedovolím lidem říkat věci, které jsou naprostá nepravda. Choval jsem se tento týden na tréninku velmi dobře," napsal Sancho. "Myslím, že jsou pro to jiné důvody, ale nebudu je rozebírat. Jsem obětní beránek už docela dlouho, což není fér. Chci jen hrát fotbal s úsměvem na tváři a pomáhat týmu."

Sancho přišel do Manchesteru v roce 2021 za 85 milionů eur (tehdy zhruba 2,1 miliardy korun) z Dortmundu jako jedna z největších hvězd Bundesligy. V dresu United odehrál ve všech soutěžích 82 zápasů, vstřelil 12 gólů a nenaplnil pověst, s níž se z Německa do Anglie vracel.