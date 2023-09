Arsenal zdolal Manchester United, v nastavení rozhodl Rice. Výhru slaví také Liverpool

Arsenal ve šlágru 4. kola anglické Premier League porazil Manchester United 3:1 a slaví potřetí v sezoně. Výhru kanonýrů v šesté minutě nastavení vystřelil rekordní letní nákup Declan Rice (24). O pět minut později pečetil vítězství londýnského celku Gabriel Jesus (26). Liverpool porazil Aston Villu jednoznačně 3:0 a v neúplné tabulce se posunul na třetí místo. Na vedoucí Manchester City svěřenci Jürgena Kloppa ztrácí dva body, které ztratili v úvodním zápase sezony po remíze 1:1 s Chelsea. Druhou výhru v sezoně vybojovali fotbalisté Crystal Palace, kteří porazili Wolves 3:2.

Do první velké šance se ve 13. minutě dostali Gunners. Kai Havertz ale ve vápně netrefil balon a ten nakonec bránící hráči odklidili do zámezí. O šest minut později se k hlavičce po rohovém kopu dostal Rice. Jeho pokus však mířil nad horní tyč. Na druhé straně se ve 27. minutě mohli radovat hosté. Marcus Rashford se po rychlém brejku dobře uvolnil v pokutovém území a s pomocí pravé tyče dopravil balon do brány.

Již o minutu později ale bylo vyrovnáno. Pohlednou akci zakončil střelou z první Martin Ödegaard. Pět minut před koncem prvního dějství to Rashford zkoušel znovu, ale tentokrát jeho pokus minul cíl o několik metrů.

Po změně stran se v 54. minutě dostali do šance svěřenci trenéra Erika ten Haga, ale ani střela Anthonyho Martiala, ani Rashfordova dorážka síť nerozvlnila. V 59. minutě poslal Aaron Wan-Bissaka ve vápně k zemi Havertze, po konzultaci s videorozhodčím se však penalta nekopala.

O 10 minut později si mohl Arsenal vzít vedení zpět, jenže šance Gabriela Martinelliho skončila těsně vedle pravé tyče. Minutu před koncem základní hrací doby dostal míč do sítě Alejandro Garnacho, ale jeho branka byla po chvíli odvolána kvůli ofsajdu. V nastaveném čase tak o vítězství Londýňanů rozhodl gólem po rohovém kopu Rice, na něhož navázal ve 101. minutě hry Gabriel Jesus.

Trenér Aston Villy Unai Emery na Anfieldu nikdy nezvítězil a o natažení této nelichotivé bilance napověděl už ve třetí minutě Dominik Szoboszlai. Techniku maďarského záložníka už před příchodem na Britské ostrovy předcházela vynikající pověst a tu bývalý hráč Lipska prokázal krásným volejem z hranice vápna přímo k pravé tyči.

Ještě hůře bylo pro Villans ve 21. minutě, kdy Darwin Núňez opřel míč do tyče, od níž se odrazil do Mattyho Cashe a ten neměl šanci odvrátit vlastní gól. Reds byli při chuti, o tři branky mohli vést po hlavičce Joëla Matipa, zkušený Kamerunec ale zcela nebráněný zamířil mimo.

Zatímco v první půli se celek z Birminghamu zmohl jen na nebezpečné zakončení kapitána Johna McGinna směřující těsně nad břevno, okamžitě po změně stran měl ideální příležitost snížit. Smolař z předchozího průběhu duelu Cash ale důraznou hlavičkou z bezprostřední blízkosti nepřekonal skvělého Alissona.

Na druhé straně v 55. minutě přesně mířil Mohamed Salah, jemuž balon před prázdnou bránu prodloužil Núňez. Jihoameričan tím opět poděkoval za sporadickou šanci v základní sestavě Jürgenu Kloppovi, jenž na lavičce Reds odtrénoval 300. ligový zápas. Ten v poklidném tempu dospěl k závěru, a jindy emotivní Němec tak pošetřil svou nervovou soustavu na jinou příležitost.

Hosté byli od začátku aktivnější a již v osmé minutě se jim naskytla první šance. Po rohovém kopu ale pálil Fábio Silva z otočky nepřesně, a jeho střela tak pozdravila pouze diváky v hledišti. Na druhé straně mělo po čtvrthodině hry velkou příležitost Crystal Palace po špatné rozehrávce soupeře, jenže ránu Jordana Ayewa obětavě zblokoval jeden z obránců.

Ve 34. minutě vystřelil v pokutovém území Pedro Neto, ani jeho pokus však k Samu Johnstonovi nedoputoval. Pět minut před koncem prvního dějství zkusil své štěstí po rychlém brejku Édouard, ale jeho střela skončila pouze v rukavicích Josého Sá.

Po změně stran o sobě jako první dali znát domácí, kteří šli v 56. minutě do vedení. Centr Tyricka Mitchella si ve vápně našel Édouard a nekompromisně uklidil míč k levé tyči. Vedení však týmu z Londýna nevydrželo dlouho. Již v 65. minutě srovnal hlavou po přímém kopu Hee-Chan Hwang. Jednogólový náskok si domácí mohli vzít zpět v 73. minutě, ale střelu Ayewa pohotově vyrazil Sá.

O pět minut později se již většina fanoušků v Selhurst Park Stadium radovat mohla. Eberechi Eze si na hranici pokutového území našel balon a poslal ho přesně k levé tyči. V 84. minutě pak pečetil výhru domácích svým druhým gólem Édouard. Za Wolves ještě stihl v poslední minutě nastavení snížit Matheus Cunha.

