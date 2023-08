Olise vyšplouchl Chelsea, v Crystalu Palace zůstane. K setrvání ho přemlouval i Hodgson

Přestupové spekulace, jež se v posledních týdnech točily kolem útočníka Michaela Oliseho (21), vyšly nakonec do ztracena. Lépe řečeno se reprezentant Francie do 21 let rozhodl ještě zůstat v Crystalu Palace, kde sepsal smlouvu na další čtyři roky. A to prakticky jen krátce poté, co se v zákulisí hovořilo o tom, že Chelsea aktivovala výstupní klauzuli ve výši 41 miliónů eur.

V pondělí novinář Fabrice Hawkins z francouzské televizní stanice RMC Sport informoval, že se Olise dohodl na osobních podmínkách s The Blues. Jen o den později pak italský insider Fabrizio Romano uvedl, že se hráč bude stěhovat k londýnské konkurenci na základě oné výsledné doložky, kterou Chelsea byla ochotna zaplatit. Chyba lávky. Už ve čtvrtek Steve Parish, prezident Crystalu, potvrdil, že Olise zůstane na svém místě, a to až do roku 2027.

Rodák z londýnského Hammersmithu, který však na reprezentační úrovni aktuálně obléká dres Les Bleuets, je u The Eagles od roku 2021, to když přestupoval z Readingu. V minulosti již v Chelsea působil, každopádně jen v žákovských letech, a to do svých 14 let. "Byli jsme tou situací znepokojeni," ulevil si Roy Hodgson, manažer Crystalu, že se nakonec transfer Oliseho jinam neuskutečnil. "Vždy máte obavy, pokud se klub o velikosti Chelsea začne zajímat o vašeho hráče. Ještě k tomu, když si myslí, že přestup by pro něj mohl být tou nejlepší volbou."

Olise se v současné chvíli zotavuje po zranění hamstringů, které si přivodil během nedávného evropského šampionátu do 21 let. "Doufal jsem, že k přestupu nedojde a že si Michael uvědomí, že v tak mladém věku je zde jeho budoucnost dobře naplánovaná. My mu můžeme pomoci velmi rychle přejít na jinou úroveň. Dal jsem mu jasně najevo, jak moc mě baví s ním pracovat, jak velký respekt k němu jako hráči chovám a jaký potenciál podle mě má," pokračoval Hodgson. "Říkal jsem mu, že být v Crystalu Palace a hrát tady je pro něj to nejlepší. Ale také jsem mu dal jasně najevo, že ho nebudu vystavovat žádnému zbytečnému tlaku.”