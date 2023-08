Rekordní přesun dotažen: Caicedo míří do Chelsea, částka se vyšplhá na 115 milionů liber

Ekvádorský záložník Moisés Caicedo (21) se oficiálně stal novou posilou Chelsea, kam přestoupil z Brightonu za rekordní částku v rámci Premier League. Londýnský celek zaplatil za transfer astronomických 100 milionů liber, suma se ovšem ještě včetně dalších bonusů může vyšplhat na 115 miliónů. Jihoameričan podepsal dlouhodobý kontrakt do roku 2031.

Do hry o Caiceda se v minulých dnech zapojil také Liverpool, který byl ochotný zaplatit The Seagulls celkem 111 milionů liber. Sám hráč ale preferoval přestup do Londýna, během neděle se pak všechny zúčastněné strany dohodly na všem podstatném. "Nemusel jsem dvakrát přemýšlet, když mi volali z Chelsea," uvedl Ekvádorec po podpisu nového kontraktu.

Brighton sice fixně inkasuje částku, která v anglické nejvyšší soutěži atakovala teprve potřetí v historii třímístné číslo, dalších 15 milionů liber by ale klub měl získat prakticky jenom na základě odehraných zápasů. Očekává se tak, že bonus bude naplněn během relativně krátké doby. A pokud dojde k jeho vyplacení, překoná Caicedo dosavadní rekordní transfer Premier League z ledna letošního roku. Enzo Fernández se tehdy také stěhoval do Chelsea, a to z lisabonské Benficy za 107 milionů.

Za sumu čítající alespoň 100 milionů liber se v minulosti v Premier League konal už pouze transfer Jacka Grealishe z Aston Villy do Manchesteru City z roku 2021. "Moises se za posledních 18 měsíců osvědčil jako vynikající hráč," uvedli mimo jiné ve svém prohlášení Laurence Stewart a Paul Winstanley, sportovní ředitelé Chelsea. "Být tady je splněným snem. Nemůžu se dočkat, až začnu," dodal Caicedo.