Crystal Palace se loučí s ikonou. Zaha odešel do Galatasaraye jako volný hráč

Od svých 12 let působil Wilfried Zaha (30) v Crystal Palace. Rodák z Pobřeží slonoviny strávil v londýnském klubu drtivou většinu kariéry a až na krátké, a dost neúspěšné epizody v Manchesteru United a v Cardiffu City, byl neodmyslitelnou součástí The Eagles. Klubová ikona se však nyní odhodlala k dalšímu kroku v kariéře, po konci smlouvy zamířila do Galatasaraye.

Zaha v Turecku stvrdil tříletou spolupráci, istanbulský celek oznámil, že za podpis vyinkasuje hráč dva miliony liber, ročně by si pak měl přijít na 3,75 milionů. Zkušený útočník odehrál za Crystal Palace ve všech soutěžích 458 zápasů, během nichž zapsal 90 branek.

"Chci poděkovat prezidentovi klubu Stevovi Parishovi, všem svým spoluhráčům, trenérům a celé fanouškovské základně za to, že mi vždy věřili a povzbuzovali mě. Jen díky nim jsem dnes tam, kde jsem. Budu vám navždy a z celého srdce vděčný," vzkázal jednatřicetinásobný reprezentant.

Zaha debutoval za áčko v roce 2010 v 17 letech a velmi rychle se stal stabilní součástí mužstva ze Selhurstu. V roce 2013 i on přispěl k postupu z Championship do Premier League, v níž Orli působí dodnes.

Crystal Palace údajně nabídl hráčovi na konci minulého ročníku plat ve výši 200 tisíc liber týdně, tedy vůbec nejvyšší mzdu v historii klubu, nakonec se však Zaha rozhodl končící kontrakt neprodloužit.