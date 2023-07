Ostrovům dávají sbohem další osobnosti. Do Arábie se stěhují Mahrez a Henderson

Ostrovům dávají sbohem další osobnosti. Do Arábie se stěhují Mahrez a Henderson

Lukrativní nabídka ze Saúdské Arábie zlákala další dvě fotbalové hvězdy. Alžírský útočník Riyad Mahrez (32) přestoupí podle BBC za 30 milionů liber (826 milionů korun) z Manchesteru City do Al Ahli. Anglický záložník Jordan Henderson (33) má namířeno z Liverpoolu do Al-Ittifaku, který za něj zaplatí 12 milionů liber (330 milionů korun) plus bonusy.

Mahrez působil v Manchesteru City od roku 2018, kdy přišel za 60 milionů liber z Leicesteru a stal se v té době nejdražší posilou v historii klubu. Leicesteru předtím pomohl k senzačnímu anglickému titulu. S manchesterským týmem vyhrál Premier League ještě čtyřikrát, k tomu letos přidal triumf v Lize mistrů.

V al-Ahlí se potká se senegalským gólmanem Édouardem Mendym, který přišel z Chelsea, a brazilským útočníkem Robertem Firminem, jemuž vypršela smlouva v Liverpoolu.

Anfield opustí také Henderson, i když měl smlouvu ještě na dva roky. Třiatřicetiletý vicemistr Evropy nastupoval za Liverpool od roku 2011 a vyhrál s ním anglickou ligu i Ligu mistrů. V al-Ittifáku ho povede liverpoolská legenda Steven Gerrard, který podepsal s klubem smlouvu na začátku měsíce.