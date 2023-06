Evropa se nemusí bát, vyhlásil Čeferin. Do Arábie přitom míří i hvězda v nejlepších letech

Eurofotbal / Patrik Sandev

Už nějakou dobu se pokouší Al-Hilal po vzoru svých konkurentů ze saúdskoarabské nejvyšší soutěže o přestup slavnějšího jména. Poté, co neúspěšně usiloval o příchod Lionela Messiho (35) z PSG, se zdá, že v tomto ohledu přece naplní svá přání. Nová posila má brzy hlásit z Premier League, dohodl se totiž s Wolverhamptonem na transferu Rúbena Nevese (26).

Kuloární zprávy se začaly šířit během neděle prakticky jen krátce poté, co Aleksander Čeferin, předseda UEFA, v rozhovoru pro nizozemskou televizní stanici NOS prohlásil, že by se Evropa neměla bát masového odchodu hráčů do Saúdské Arábie.

"Řekněte mi jméno jediného hráče, který je v nejlepším věku a rozhodl se jít nastartovat kariéru do Saúdské Arábie," uvedl. "Není to jen o penězích. Hráči chtějí vyhrávat tituly v kvalitních ligách. A ty jsou v Evropě," doplnil.

Zatím asijská země do své ligové soutěže získala napevno dva velké hráče, za Al-Nassr již nastupuje Cristiano Ronaldo, do Al-Ittihadu nedávno odešel Karim Benzema. Brzy se chystá také oficiální oznámení ohledně stěhování N'Gola Kantého do druhého jmenovaného celku.

Nevesovi vyprší kontrakt u The Wanderers v roce 2024, anglický klub usmlouval jeho přesun za 47 miliónů liber (asi 1,3 miliardy korum). Už několik týdnů se spekulovalo, že by portugalský záložník mohl zamířit do Barcelony, katalánský gigant však prý nepoložil na stůl takovou nabídku, která by byla pro všechny zainteresované strany zajímavá. Nyní je tak na spadnutí jeho stěhování do Al-Hilalu.