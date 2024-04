Rudé ďábly navedl po trnité cestě k vítězství Fernandes. Crystal Palace se zachránil

Manchester United se v dohrávce 29. kola Premier League s posledním Sheffieldem natrápil, nakonec ale zvítězil 4:2. Hosté dvakrát senzačně vedli, ani jednou však náskok neuhájili. O ten druhý je připravil kapitán Bruno Fernandes, jenž z penalty vyrovnal a v závěru krásnou střelou strhl výhru na stranu Rudých ďáblů. Bournemouth uspěl ve Wolverhamptonu 1:0 a v tabulce se ze 13. místa vyhoupl až do elitní desítky, když mimo jiné přeskočili právě The Wanderers. Crystal Palace přemohl Newcastle a zajistil si záchranu mezi anglickou elitou.

Red Devils podle očekávání režírovali hru a soupeře zřídka pouštěli přes středovou čáru. Již v prvních vteřinách se prezentoval zajímavým dalekonosným pokusem Diogo Dalot, brankář Sheffieldu Wesley Foderingham se ovšem zaskočit nenechal. V souboji jeden na jednoho si na třitřicetiletém gólmanovi vylámal zuby i Alejandro Garnacho.

Jeho protějšek André Onana však svůj den neměl, neboť prachbídnou přihrávkou vybídl ke skórování Jaydena Bogleho, který poslal The Blades do překvapivého vedení. Odpověď na sebe nenechala dlouho čekat. Ve 42. minutě našel centr Garnacha do šestnáctky hlavu Harryho Maguira a domácí stoper se v zakončení nemýlil.

Fernandesovy statistiky proti Sheffieldu United. Opta by Stats Perform

Navázat na něj mohl Garnacho, jenž se zjevil sám před bránou soupeře. I podruhé však ze situace vyšel vítězně Foderingham. Svěřenci trenéra Erika ten Haga však hned v 50. minutě opět pustili svého soupeře do vedení, když si ve vlastním vápně nepohlídali Bena Breretona Díaze, jenž využil perfektní nahrávky Bena Osborna.

I na tuto situaci našli fotbalisté Manchesteru odpověď. Pomohl jim v tom sudí Michael Salisbury, který po faulu Austona Trustyho nařídil pokutový kop, s nímž si velezkušeně poradil Fernandes. Portugalský špílmachr se tak stal strůjcem obratu United.

V 81. minutě totiž převzal míč před pokutovým územím a nádhernou střelou k pravé tyči rozjásal Old Trafford. Jen o čtyři minuty později si Fernandes v šestnáctce zpracoval míč a vyhledal Rasmuse Höjlunda, který nezaváhal a pojistil Rudým ďáblům vítězství.

Začátek duelu patřil jednoznačně hostům, kteří Vlkům komplikovali rozehrávku dobrým pohybem a vysokým presinkem. To v deváté minutě vyústilo ve ztrátu míče Tommyho Doyla před vlastním vápnem, čehož však Cherries nedokázali využít, když po rychlé souhře Dominic Solanke tečovaným pokusem minul. Chvíli nato pálil nebezpečně z dálky Miloš Kerkez, jeho pumelici ale zlikvidoval José Sá.

Zákrok první půle nicméně Portugalec předvedl ve 26. minutě, kdy levou rukou famózně vystavil stopku střele unikajícího Justina Kluiverta. Gólové vyústění aktivity Bournemouthu tak přišlo až ve 37. minutě. Sražený centr z levé strany si na hranici malého vápna našel Semenyo a razantní ranou mezi nohy brankáře Sá poslal svěřence Andoniho Iraoly do vedení.

Statistiky utkání. Livesport

Obraz hry se po změně stran víceméně nezměnil a velké příležitosti na straně Třešní nadále přibývaly. Zvýšení náskoku svého týmu byl blízko Semenyo, jenže stejně jako stoper Marcos Senesi krátce nato prostor mezi třemi tyčemi z dobré pozice minul. Výbuch radosti na Molineux Stadium přišel v 65. minutě, trval však jen krátce.

Hee-Chan Hwang sice prostřelil Marka Traverse, videorozhodčí ale objevil předchozí faul a branku odvolal. V 79. minutě Kerkez sestřelil Matta Dohertyho, hlavní arbitr Stuart Attwell neváhal a poslal maďarského obránce předčasně do sprch. Tlak Vlků mohl v závěru ve vyrovnání proměnit Kilman, avšak ani jeho neplatil, tentokrát pro titěrný ofsajd.

Známkování hráčů Wolves a Bournemouthu. Livesport

Aktivněji do zápasu vstoupili Orli, kteří si první výraznější šanci vytvořili ve 12. minutě, kdy z hranice pokutového území nebezpečně pálil Eberechi Eze. Jeho projektil ale branku těsně minul. Tentýž hráč o několik minut později poslal přesný centr do vápna, jenže Jean-Philippe Mateta hlavou míč mezi tři tyče neusměrnil.

Magpies se sice podařilo postupem času hru opticky vyrovnat, avšak za celý poločas se nezmohli na jedinou střelu na branku, a oba celky tak odcházely do kabin za bezgólového stavu. První zásah tedy přišel až v 55. minutě, kdy si Mateta narazil s Jordanem Ayewem a chladnokrevně překonal Martina Dúbravku.

Zvýšit vedení domácích mohl o několik minut později Eze, jenže to by nesměl z nadějné standardní situace napálit jen zeď. Eagles po vstřeleném gólu na hřišti jednoznačně dominovali, avšak vstřelit pojišťující branku se jim nedařilo.

Ještě hůře na tom ale byli hráči Newcastlu, kteří ani přes narůstající tlak s blížícím se závěrem utkání nebyli schopni výrazněji ohrozit Deana Hendersona. V 88. minutě se poté domácí dočkali druhé trefy, když po přihrávce Willa Hughese přidal svůj druhý gól střelou mezi nohy gólmana Dúbravky Mateta.